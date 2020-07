Niskie pożądanie seksualne i skrzywienie penisa. Z jakimi jeszcze problemami zmagają się mężczyźni?

Prezentując prace na kongresie Europejskiego Towarzystwa Urologicznego, po niedawnej akceptacji do publikacji, kierownik badań dr Paolo Capogrosso (szpital San Raffaele, Mediolan, Włochy) powiedział:

„W ciągu 10 lat zaobserwowaliśmy prawdziwą zmianę w sprawach dotyczących mężczyzn, którzy chodzą do klinik zdrowia seksualnego. Prawdopodobnie wynika to z większej otwartości, a mężczyźni akceptują teraz, że wiele problemów seksualnych można leczyć”.

Sukces terapii zaburzeń erekcji, takich jak Viagra, oraz dostępność nowych metod leczenia oznacza, że ​​mężczyźni borykający się z problemami seksualnymi mają teraz leki na problemy seksualne, które nie były dostępne kilkadziesiąt lat temu. Teraz naukowcy ze szpitala San Raffaele w Mediolanie badali, dlaczego mężczyźni przychodzą do klinik zdrowia seksualnego i jak to się zmieniło w ciągu 10 lat.

Problemy seksualne współczesnych mężczyzn

W tym, co uważa się za pierwsze tego rodzaju badanie, naukowcy przesłuchali 3244 mężczyzn odwiedzających klinikę zdrowia seksualnego San Raffaele Hospital w Mediolanie w ciągu 10 lat (2009-2019) i sklasyfikowali główny powód wizyty. Okazało się, że liczba pacjentów odwiedzających z zaburzeniami erekcji wzrosła od 2009 do 2013, a następnie zaczęła spadać.

W 2009 roku stosunkowo niewielu pacjentów skarżyło się na niski popęd seksualny lub chorobę Peyroniego, ale skargi na oba te schorzenia narastają od 2009 do końca badania. W 2019 roku mężczyźni byli około 30% bardziej skłonni do zgłaszania choroby Peyroniego niż w 2009, a około 32% częściej zgłaszali niskie pożądanie seksualne.

W ciągu 10 lat liczba mężczyzn skarżących się na przedwczesny wytrysk spadła o około 6%. Zmniejszył się również średni wiek pierwszej wizyty w klinice, ze średniej 61 do 53 lat.

„Zaburzenia erekcji są nadal głównym powodem zgłaszania się do kliniki, ale liczba ta spada, podczas gdy około 35% mężczyzn zgłaszających się do kliniki skarży się teraz na chorobę Peyroniego, a liczba ta wykazuje stały wzrost” – powiedział Paolo Capogrosso. „Starzeją się też nasi pacjenci, co może świadczyć o zmianie pokoleniowej w podejściu do problemów seksualnych”.

