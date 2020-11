Nie myj zębów przed seksem oralnym! Dentyści ostrzegają, dlaczego jest to niewskazane

Jeśli ochota na przyjemności zdarzy ci się w domu, szybkie umycie zębów może pomóc ci poczuć się świeżo i w gotowości do działania... zwłaszcza, kiedy za chwilę będziesz się całować z partnerem. Ale jeśli chodzi o seks oralny i higienę zębów i jamy ustnej, istnieje związek, o którym nie mówi się wystarczająco często. Według dentystów i lekarzy mycie zębów przed seksem oralnym (i po nim!) – niezależnie od tego, czy pieszczoty będą ukierunkowane na mężczyznę czy kobietę, może mieć konsekwencje zdrowotne.

Dlaczego mycie zębów przed seksem oralnym jest niewskazane?

Po pierwsze, wiedz, że jeśli naruszasz strukturę dziąsła podczas mycia zębów – co może zdarzyć się podczas nitkowania i szczotkowania – możesz stać się bardziej podatny na niektóre choroby i infekcje.

– Jeśli chodzi o seks oralny, podatność na choroby przenoszone drogą płciową zwiększa się, jeśli masz owrzodzenia jamy ustnej lub doznajesz krwawienia z dziąseł podczas mycia zębów – mówi Erika Schwartz, internistka specjalizująca się w zapobieganiu chorobom. – Wszelkie obszary ciała, w których integralność skóry lub powierzchni błony śluzowej jest naruszona: rozcięcie w ustach, zadrapanie na skórze, zwiększa ryzyko zachorowania, jeśli obszar ten nie jest oczyszczony, a układ odpornościowy nie jest w dobrym stanie kształt.

Jak oczyścić jamę ustną przed seksem oralnym i po nim?

Brak wskazania względem mycia zębów nie znaczy, że nie możesz bezpiecznie zadbać o zdrowie zębów przed seksem oralnym. – Polecam używanie szczoteczki sonicznej, aby uniknąć nadmiernego nacisku – mówi dentystka Vanessa Creaven i dodaje, że nitkowanie może również powodować krwawienie dziąseł, gdy nić dentystyczna jest wciskana między zęby i w tkankę dziąseł. – Aby tego uniknąć, zachowaj ostrożność podczas nitkowania, szczególnie między górnymi zębami tylnymi lub alternatywnie używaj irygatora.

Jak bezpiecznie uprawiać seks oralny?

Niezależnie od tego, czy szczotkujesz zęby, czy nie, profesjonaliści zalecają wykonanie przeglądu ust przed rozpoczęciem seksu oralnego. Upewnij się, że w obrębie jamy ustnej nie ma owrzodzeń, ran, chorób dziąseł, wrzodów, skaleczeń, opryszczki ani infekcji. A nawet jeśli tego nie zrobisz – i nie krwawisz z żadnego miejsca w jamie ustnej przed seksem oralnym – profesjonaliści nadal zalecają stosowanie formy ochrony, takiej jak prezerwatywa, zwłaszcza jeśli masz nowego partnera lub nie badałeś się od czasu kontaktów z poprzednim partnerem.

– Prawda jest taka, że jeśli twój partner ma chlamydię, opryszczkę, HPV, rzeżączkę lub kiłę i uprawiasz seks oralny, możesz potencjalnie przenieść którekolwiek z tych chorób do gardła, niezależnie od tego, czy masz jakieś uszkodzenia lub otwarte rany w ustach – mówi dr Sherry A. Ross, położnik-ginekolog i ekspert ds. zdrowia kobiet. –Jedynym sposobem obniżenia ryzyka zarażenia się niektórymi z tych powszechnych chorób przenoszonych drogą płciową jest założenie przez partnera prezerwatywy podczas seksu oralnego. Jeśli znajdziesz coś podczas badania jamy ustnej, odpuść sobie seks oralny i udaj się do lekarza.

Mycie zębów po seksie oralnym

A co ze szczotkowaniem po seksie oralnym? Warto zastanowić się nad tym; „to” może nie być smak, który chcesz mieć w ustach przez resztę dnia. – Generalnie odradzamy szczotkowanie lub nitkowanie zębów bezpośrednio przed seksem oralnym, aby zminimalizować ryzyko powstania jakichkolwiek urazów lub otwartych ran w tkance dziąseł, co mogłoby sprzyjać potencjalnemu rozprzestrzenianiu się wszelkich chorób przenoszonych drogą płciową – mówi dr Creaven. – Po seksie oralnym rozważ przepłukanie ust antybakteryjnym płynem do płukania. W ten sposób możesz cieszyć się świeżym uczuciem w ustach, jednocześnie zachowując bezpieczeństwo.

