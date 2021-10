Czy można być uzależnionym od seksu? Wyjaśniamy, czym jest seksoholizm

Uzależnienie od seksu to destrukcyjny nałóg, który prowadzi do poważnych problemów. Nie dotyczą one jedynie psychiki i zdrowia fizycznego osoby uzależnionej. Seksoholizm destrukcyjnie wpływa także na najbliższe otoczenie osoby chorej oraz może prowadzić do zachowań niezgodnych z prawem. Jak każdy nałóg, wymaga leczenia, które uwzględnia leczenie psychiatryczne oraz psychoterapię, a także leczenie prowadzone przez specjalistów od uzależnień.

Seksoholizm – uzależnienie behawioralne

Uzależnienia najczęściej kojarzymy z psychiczną i fizyczną potrzebą korzystania z różnych używek. Alkohol, narkotyki, papierosy, leki to powszechnie dostępne substancje uzależniające, które mogą uczynić z nas i naszych bliskich niewolników nałogów. W przypadku uzależnień behawioralnych mamy do czynienia z uzależnieniem m.in. od neutralnych czynności, które w związku ze sprzyjającymi okolicznościami np. złą kondycją psychiczną, potrzebą samoakceptacji, poszukiwaniem sposobu na lepsze samopoczucie, stają się obsesją osoby chorej.

W przypadku uzależnień behawioralnych możemy w obsesyjny sposób podchodzić do różnych czynności np. jedzenia, pracy, hazardu, czystości ciała i naszego otoczenia. Ta grupa uzależnień jest bardzo trudna do rozpoznania, bo osoby chore przez długi czas skutecznie je ukrywają i nie pasują do typowego obrazu osoby uzależnionej. W większości seksoholicy to mężczyźni. Z prowadzonych dotychczas badań wynika, że jedynie w 20% uzależnienie od seksu dotyczy kobiet.

Seksoholizm często ma związek z trudnymi przeżyciami z dzieciństwa. Erotomani i erotomanki zwykle dorastają w ciężkich warunkach (rodziny dysfunkcyjne, rodziny patologiczne), mają za sobą trudne doświadczenia, więc seks jest dla nich nie tylko sposobem na przyjemność fizyczną, ale także poprawę samooceny oraz chwilowe szczęście.

Objawy seksoholizmu

Objawy seksoholizmu mogą być początkowo trudne do zauważenia. Osoba uzależniona od stosunków seksualnych, a także masturbacji, pornografii oraz innych zachowań seksualnych, może być początkowo postrzegana jako osoba z wysokim libido. Jest jednak istotna różnica pomiędzy potrzebą częstego współżycia w związku oraz prowadzeniem bogatego życia erotycznego i seksoholizmem.

Seksoholik swoje potrzeby seksualne zaspokaja jedynie po to, aby poprawić sobie nastrój. Odczuwa psychiczny i fizyczny ból związany z brakiem seksu oraz innych stymulujących go bodźców, zachowując się w sposób, który stanowi dla niego samego zagrożenie, niszczy jego reputację i finanse, a także może zagrażać jego bliskim i osobom postronnym.

Osoby uzależnione od seksu obsesyjnie szukają okazji do współżycia lub innego sposobu zaspokojenia swoich potrzeb seksualnych i fantazji, wchodząc w przelotne, jednorazowe lub dłuższe relacje, a także uprawiając seks za pieniądze. Seksoholikowi nie wystarcza samo współżycie – zaczyna interesować się innymi sposobami zaspokojenia rządzy, np. decydując się na cyberseks, obnażając się przed innymi, dążąc do kontaktu fizycznego w miejscach publicznych z przypadkowo napotkanymi osobami (ocieractwo), a także dopuszczając się molestowania i gwałtów.

Jednym z objawów seksoholizmu jest obsesyjne zainteresowanie pornografią, któremu może także towarzyszyć obsesja na punkcie zabawek erotycznych i związanych z nimi fantazji, które erotoman chce spełnić za wszelką cenę.

Skutki uzależnienia od seksu

Seksoholizm jest uzależnieniem, które niszczy osobę chorą. Wpływa na każdą sferę życia, stopniowo doprowadzając do wyniszczenia organizmu oraz utraty rodziny, pracy, przyjaciół i szacunku otoczenia. Uzależnienie to jest równie groźne, jak i inne nałogi, jednak często bywa postrzegane w całkiem innych kategoriach i tłumaczone np. brakiem zaangażowania w życie erotyczne partnera lub partnerki seksoholika. Typowe dla osób uzależnionych, których postrzeganie rzeczywistości jest mocno zaburzone, jest to, że całą odpowiedzialność za swoje zachowanie przerzucają na innych, obarczając bliskich poczuciem winy.

Seksoholik ma wygłuszone uczucia wyższe, co sprawia, że nie czuje się winny, a wręcz przeciwnie – sam siebie traktuje jako ofiarę, dla której jedynym sposobem na pocieszenie stały się zachowania seksualne. Skutki seksoholizmu dotyczą każdej sfery życia. Nałóg ten niszczy zdrowie, często prowadząc do rozwoju chorób wenerycznych, którymi erotoman zaraża kolejne osoby, rujnuje rodzinę, prowadzi do strat finansowych i utraty pracy, a także karalnych, niezgodnych z prawem zachowań.

