Rodzaje seksu oraz popularne fakty i mity na temat stosunków seksualnych

Stosunek seksualny jest aktem intymnego zbliżenia dwojga ludzi. Powszechnie kojarzony jest z emocjonalną więzią oraz miłością, która łączy osoby w związkach, jednak często dochodzi także do stosunków seksualnych pomiędzy osobami, które nie były wcześniej w zażyłej relacji. Nadrzędnym celem stosunku seksualnego jest prokreacja. Natura wyposażyła człowieka w mechanizmy, które pozwalają na przetrwanie gatunku, a jednym z nich jest dążenie do posiadania potomstwa. Obecnie jednak seks przestał służyć jedynie w celu rozmnażania. Choć nadal bywa tematem tabu, to postrzegany jest przede wszystkim jako sposób pielęgnowania bliskości, utrwalania relacji w związku oraz dążenia do zaspokojenia potrzeb własnych, a także potrzeb partnera lub partnerki.

1. Kiedy zaczynamy odczuwać popęd seksualny?

Popęd seksualny zaczyna być odczuwany w okresie dojrzewania płciowego. Najczęściej popęd seksualny odczuwany jest do osób przeciwnej płci, jednak możliwe jest także odczuwanie pociągu seksualnego do osób tej samej płci lub osób obu płci.

Sam stosunek seksualny wiąże się z bliskim kontaktem cielesnym. Na akt seksualny mogą składać się różne zachowania i prywatne rytuały, które pozwalają na osiągnięcie seksualnej przyjemności.

W przypadku mężczyzn podniecenie seksualne powoduje wzwód prącia, co pozwala na penetrację pochwy, a także odbycie stosunku analnego lub stosunku oralnego. Stosunek seksualny ma na celu rozładowanie napięcia seksualnego, które wiąże się z uczuciem rosnącego podniecenia. U mężczyzn na skutek wzrastającego podniecenia dochodzi do orgazmu, który związany jest z wytryskiem nasienia. Wydobywająca się z członka sperma zawiera komórki rozrodcze, dzięki którym może zostać poczęte dziecko.

Narządem płciowym kobiet jest pochwa. Podniecenie seksualne u kobiet również prowadzi do osiągnięcia seksualnej przyjemności, jaką zapewnia orgazm. Mężczyzna zdolny jest do poczęcia dziecka podczas każdego stosunku; okres płodności u kobiety trwa zaledwie kilka dni w każdym cyklu menstruacyjnym. Na skutek przekwitania kobieta traci zdolność do rozmnażania, a mężczyzna jest teoretycznie zdolny do poczęcia dziecka nawet w podeszłym wieku.

Seks wiąże się z nieopisaną przyjemnością. Sposobem na uniknięcie zajścia w ciążę podczas stosunku pochwowego jest antykoncepcja. Dzięki niej intymne zbliżenia nie muszą wiązać się z dużym ryzykiem poczęcia dziecka. Trzeba jednak pamiętać, że żadna forma antykoncepcji nie zabezpiecza przed ciążą w 100%, dlatego decyzja o intymnym zbliżeniu powinna być przemyślana. Trzeba zawsze brać pod uwagę możliwe konsekwencje uprawiania seksu, które nie ograniczają się jedynie do zajścia w nieplanowaną ciążę. Przygodne stosunki seksualne bez zabezpieczenia związane są także z ryzykiem zakażenia się bardzo groźnymi chorobami m.in. wirusem HIV, kiłą, rzeżączką, a także wirusem HPV, który zwiększa ryzyko rozwoju niektórych nowotworów.

Seks powinien być przyjemny dla obojga partnerów. Jeżeli do stosunku płciowego dochodzi pod przymusem lub akt seksualny wiąże się z upokarzaniem, bądź świadomym zadawaniem bólu drugiej osobie, to mamy do czynienia z nieakceptowalnym zachowaniem, które wykracza poza ogólnie przyjęte normy

2. Seks jako sposób na odczuwanie wyjątkowej przyjemności…

Po co uprawiamy seks? Pomijając kwestie przedłużenia gatunku, seks uprawiamy przede wszystkim dla przyjemności. Gotowość do odbycia stosunku płciowego nie oznacza jednak, że można świadomie czerpać przyjemność z intymnych zbliżeń. Powszechnie nieakceptowane są stosunki seksualne pomiędzy osobami niepełnoletnimi, a także osobami dorosłymi i dziećmi lub dorastającą młodzieżą.

Przyjemność z seksu powinny czerpać osoby dorosłe, które zdają sobie sprawę z ewentualnych konsekwencji intymnych zbliżeń, a także są emocjonalnie gotowe na współżycie.

Akt seksualny ma na celu osiągnięcie orgazmu, który pozwala poczuć wyjątkowo przyjemne doznania. Orgazm odurza, sprawia, że można na chwilę oderwać się od rzeczywistości i pozytywnie wpływa na stan naszego zdrowia. Dzięki zachodzącym w ciele podczas orgazmu reakcjom chemicznym uwalniane są endorfiny, czyli hormony szczęścia. Seks pobudza do intensywnej pracy układ sercowo-naczyniowy i układ nerwowy, przyśpiesza metabolizm oraz usprawnia funkcjonowanie narządów układu rozrodczego. Długotrwały brak seksu pogarsza formę psychiczną, stając się przyczyną rozwoju różnych schorzeń. Jednym z nich jest choroba wdowia, która dotyka kobiety. Mężczyźni także odczuwają negatywne skutki braku możliwości zaspokojenia potrzeb seksualnych, a zaliczamy do nich m.in. schorzenia w obrębie gruczołu krokowego.

Narastające napięcie seksualne może zostać rozładowane bez udziału partnera lub partnerki – wówczas mamy do czynienia z masturbacją, czyli samodzielnym zaspokajaniem popędu seksualnego. W tym celu mogą służyć np. różne gadżety erotyczne. Co ważne – masturbacja nie jest postrzegana w kategorii zaburzeń seksualnych. To zachowanie normalne, które nie tylko pomaga rozładować napięcie seksualne, ale także ułatwia poznawanie własnego ciała.

Seks jest przyjemnością, którą odczuwamy na skutek pobudzania znajdujących się w prąciu oraz ścianach pochwy zakończeń nerwowych. Warto wiedzieć, że przyjemność seksualna rozpoczyna się w mózgu, dlatego np. pretensje do partnera i skrywane urazy mogą prowadzić do pojawienia się problemów z odczuwaniem przyjemności podczas intymnych zbliżeń.

3. Rodzaje seksu: seks klasyczny, seks analny i seks oralny

Wyróżniamy kilka rodzajów stosunków płciowych. Można odbywać m.in. stosunki waginalne, stosunki analne i stosunki oralne.

4. Seks klasyczny, czyli stymulacja pochwy

Seks klasyczny polega na wprowadzaniu członka do pochwy. Podczas pierwszego stosunku dochodzi do naruszenia błony dziewiczej, co często powoduje ból oraz niewielkie krwawienie. Podczas stosunku waginalnego dochodzi do pocierania penisa o ściany pochwy. Na skutek drażnienia zakończeń nerwowych partnerzy odczuwają rosnącą przyjemność, która prowadzi do osiągnięcia orgazmu. Zdarza się, że przyjemny seks nie kończy się orgazmem. Brak orgazmu podczas penetracji pochwy dotyczy wielu kobiet. Może być związany np. z doborem niewłaściwej pozycji seksualnej. W takiej sytuacji warto zdecydować się na dodatkową stymulację łechtaczki.

Aby stosunek waginalny był przyjemny dla obojga partnerów, trzeba zadbać o odpowiednie nawilżenie pochwy, które ułatwia poślizg, zapobiegając uczuciu dyskomfortu oraz uszkodzeniom delikatnej śluzówki. Na skutek podniecenia w pochwie wydzielany jest śluz, który zapewnia jej nawilżenie, jednak jego ilość nie zawsze jest wystarczająca. Suchość pochwy może być związana z brakiem gry wstępnej, która ma na celu rozbudzenie pożądania i osiągniecie odpowiedniego poziomu podniecenia seksualnego. Brak naturalnego nawilżenia pochwy można zastąpić, stosując np. lubrykant na bazie wody, który nie uszkadza prezerwatyw.

5. Seks analny, czyli stymulacja odbytu

Ten rodzaj seksu kojarzony jest przede wszystkim z osobami homoseksualnymi, jednak często uprawiają go również osoby heteroseksualne. Stosunek analny polega na penetracji odbytu za pomocą prącia lub np. atrapy penisa.

Do stosunku analnego trzeba właściwie się przygotować. Podstawą jest odpowiednia higiena odbytu. Ze względu na budowę anatomiczną odbyt zabezpieczony jest mięśniem zwieraczem, który początkowo może utrudniać jego penetrację. Podczas seksu analnego trzeba pamiętać o odpowiednim nawilżeniu, które zapewni właściwy poślizg, zabezpieczając przed uszkodzeniami śluzówki. W tym celu doskonale sprawdzają się lubrykanty. W sklepach dostępne są także specjalne środki o działaniu rozluźniającym i znieczulającym, które chętnie stosują osoby preferujące seks analny.

6. Seks oralny, czyli stymulacja okolicy intymnej ustami

Ten rodzaju seksu polega na pieszczeniu członka lub sromu i pochwy językiem. Często stanowi element gry wstępnej, zapewniając wyjątkowe doznania obojgu partnerom. W tym przypadku kluczowa jest technika – tyczy się to zarówno kobiety, która pieści ustami członka, jak i mężczyzny. Seks oralny może być uprawiany w celu doświadczenia orgazmu lub stanowić część gry wstępnej przed klasycznym stosunkiem bądź stosunkiem analnym.

7. Fakty i mity na temat stosunków seksualnych

Seks pozwala na zacieśnianie więzi i jest źródłem wyjątkowej przyjemności, jednak nadal funkcjonuje na jego temat wiele mitów. Dotyczą one zarówno najlepszych technik zaspokajania partnera lub partnerki, jak i czasu trwania przeciętnego stosunku oraz związanych z nim doznań.

Każdy z nas jest inny. Różnimy się pod względem wyglądu zewnętrznego – różnice te dotyczą także wyglądu członka i wyglądu sromu. Eksperymentowanie z różnymi pozycjami i technikami seksualnymi pozwala zaspokajać różne potrzeby i uczyć się wzajemnego dawania oraz brania przyjemności. Udany seks nie musi być długi – przeciętny stosunek seksualny trwa kilka minut.

Wiele osób, zwłaszcza na początku przygody z seksem, czerpie wiedzę z filmów erotycznych, które nie mają wiele wspólnego z rzeczywistością, co może powodować poważne problemy w intymnej relacji. Utrwalone, nieprawdziwe wzorce często są przyczyną różnych zaburzeń, które przekładają się na jakość życia erotycznego.

Seks powinien sprawiać przyjemność obojgu partnerom, którzy decydują się na odbycie stosunku seksualnego. Niezależnie od tego, na jaki rodzaj seksu się decydujemy, przebieg stosunku płciowego nie może naruszać naszej godności, powodować bólu oraz prowadzić do upokorzenia. Eksperymentowanie z różnymi pozycjami seksualnymi i gadżetami powinno odbywać się z uwzględnieniem potrzeb wszystkich osób w relacji i za ich obopólną zgodą.

8. Podsumowanie

Seks jest źródłem wyjątkowej przyjemności. Dzięki niemu możemy cieszyć się bliskością i umacniać relację, a także uczyć się zaspokajać potrzeby bliskiej nam osoby. Decydując się na rozpoczęcie współżycia (pamiętając, że są różne rodzaje stosunków płciowych), powinniśmy być świadomi związanych z seksem konsekwencji. To bardzo ważne, bo zbyt wczesne rozpoczęcie życia erotycznego może stać się przyczyną poważnych problemów. Nie należy uprawiać przygodnego seksu, bo może się on wiązać z zagrożeniem dla zdrowia i życia. Chcąc uniknąć zajścia w ciążę, osoba, która uprawia seks, musi pamiętać o stosowaniu antykoncepcji, która jednak nigdy nie chroni w 100% przed niechcianą ciążą.

