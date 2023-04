Ból brzucha i zgaga mogą zwiastować zawał serca. Poznaj też inne objawy

Zawał serca to śmierć komórek mięśnia sercowego, która jest spowodowana brakiem dopływu do nich krwi dostarczającej tlenu i substancji odżywczych. Wynika ze zwężenia lub zamknięcia naczynia wieńcowego, co blokuje przepływ krwi. Zwykle występuje nagle i wymaga pilnej interwencji. Może przydarzyć się niemal każdym wieku. Młodzi ludzie doświadczają zawałów znacznie rzadziej, ale przechodzą je ciężej.

Objawy zawału serca

Ból brzucha, nudności, zgaga mogą być objawem zawału

Chociaż zazwyczaj ból brzucha, nudności czy zgaga są objawami zwykłej niestrawności, to mogą też poprzedzać zawał serca. Charakterystyczne jest to, że ból pojawia się w nadbrzuszu w okolicy prawego luku żebrowego. Mogą towarzyszyć mu wymioty i ogólne osłabienie. Częściej tego typu dolegliwości odczuwają kobiety niż mężczyźni.

Ból w klatce piersiowej to najczęstszy objaw zawału serca

Ból w klatce piersiowej, odczuwany za mostkiem zaliczany jest do najbardziej charakterystycznych objawów zawału. Osoby, które przeszły zawał określają go jako piekący lub ściskający. Ma charakter nawracający, pojawia się niezależnie od wysiłku fizycznego na ok. 20 minut, ustępuje i znów powraca. Zdarza się, że promieniuje do żuchwy, nadbrzusza, rąk czy pleców. Mogą towarzyszyć mu duszności.

Kołatanie serca to objaw, który poprzedza zawał u osób starszych

Kołatanie, czyli silne bicie serca poprzedza zwykle rozległy zawał u osób starszych. Towarzyszy mu bladość skóry, osłabienie, uczucie zmęczenia, zawroty głowy, a nawet omdlenia. Spowodowane jest arytmią lub znacznym zmniejszeniem rzutu serca, czyli objętości krwi, jaką serce tłoczy w ciągu jednej minuty do naczyń krwionośnych – wyjaśniają lekarze.

Wystąpienie tzw. zimnych potów może zwiastować zawał

Pot pojawia się zwykle na czole, klatce piersiowej, dłoniach i stopach. Pocenie może występować samoistnie, ale też towarzyszyć bólowi czy pieczeniu w klatce piersiowej. Nie ma też związku z aktywnością fizyczną i temperaturą otoczenia.Ten objaw jest bardzo często ignorowany, zwłaszcza przez kobiety, które uznają go za objaw menopauzy.

Uczucie strachu

Wiele osób mówi o pojawiającym się silnym uczuciu lęku tuż przed zawałem. Może towarzyszyć bólowi w klatce piersiowej i dusznościom, ale również pojawiać się samoistnie.

