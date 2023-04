Wysokie ciśnienie krwi wpływa na psychikę. Jak nadciśnienie wpływa na mózg?

Zależności występujące między wysokim ciśnieniem krwi a zdrowiem psychicznym postanowili zbadać naukowcy z Max Planck Institute for Human Cognitive and Brain Sciences (MPI CBS) w Lipsku, w Niemczech. W tym celu „wzięli pod lupę” dane medyczne zgromadzone w brytyjskim biobanku. Przeanalizowali sytuację zdrowotną ponad 500 tysięcy osób w wieku około 60 lat. Sprawdź, co dokładnie odkryli.

Podwyższone ciśnienie – poprawia czy pogarsza samopoczucie?

Wyniki przeprowadzonych badań okazały się dość zaskakujące. Niemieccy naukowcy ustalili, że wyższe ciśnienie krwi wiąże się z mniejszą liczbą objawów depresyjnych i lepszym samopoczuciem. Jednocześnie osoby cierpiące na nadciśnienie znajdują się w gorszej kondycji psychicznej, jeszcze na długo przed zdiagnozowaniem choroby.

„W klinice obserwujemy, że pacjenci z nadciśnieniem często czują się zmęczeni i znużeni. W dodatku nie przyjmują zaleconych leków, gdyż te jeszcze bardziej pogarszają ich nastrój” – zauważa doktor Arno Villringer, kierownik Oddziału Neurologii w MPI CBS i jeden z autorów przedstawionego badania.

Powstaje zatem pytanie: skąd biorą się zaprezentowane rozbieżności? U podłoża tych różnic leży częstotliwość występowania dolegliwości. Okresowy wzrost ciśnienia nie wywołuje negatywnych zmian w psychice pacjentów. Inaczej dzieje się w przypadku nadciśnienia, które ma charakter stały i wiąże się z przyjmowaniem określonych leków, zmianą stylu życia etc.

Osoby z podwyższonym ciśnieniem mają wyższy próg bólu?

Warto zwrócić uwagę na fakt, że ludzki organizm szybko adaptuje się do funkcjonowania w warunkach podwyższonego ciśnienia krwi, co w konsekwencji może przyczyniać się do rozwoju trwałego nadciśnienia. Co ciekawe, wyższe ciśnienie krwi wiąże się z większą odpornością na ból zarówno ten fizyczny, jak i psychiczny. Łatwiej zatem przegapić różne niepokojące sygnały ze strony układu sercowo-naczyniowego.

Niemieccy naukowcy są zdania, że przywołane badania mogą rzucić nowe światło na leczenie i profilaktykę chorób somatycznych, które oddziałują również na psychikę pacjentów.

