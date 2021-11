Czym jest depresja? Oto najważniejsze objawy

Jak podał serwis Interia, były wicepremier Jarosław Gowin przebywa obecnie w jednym z krakowskich szpitali. Zdiagnozowano u niego depresję. Na temat jego stanu zdrowia wypowiedziała się już Magdalena Sroka, rzeczniczka Porozumienia Jarosława Gowina. Zapewniła, że cała partia czeka na jego powrót do zdrowia.

Czym jest depresja?

Depresja to jedna z chorób, które mogą ujawnić się na każdym etapie naszego życia. Nie ma tutaj większego znaczenia nasz wiek, pozycja społeczna, stan konta czy plany na przyszłość. Pierwsze objawy depresji bywają bagatelizowane, co może doprowadzić do poważnego zagrożenia zdrowia i życia osoby chorej. Według Światowej Organizacji Zdrowia na całym świecie żyje ponad 264 milionów osób z depresją, w tym ok. 2 miliony w Polsce.

Objawy depresji pojawiają się na skutek m.in.:

przewlekłego stresu,

trudnych doświadczeń życiowych,

traum,

doświadczania przemocy fizycznej, psychicznej i seksualnej,

poczucia osamotnienia i braku akceptacji,

niskiej samooceny,

braku wsparcia otoczenia w radzeniu sobie z problemami,

braku umiejętności radzenia sobie ze stresem,

długo tłumionych emocji i związanego z tym cierpienia psychicznego,

problemów w życiu rodzinnym, pracy, szkole,

braku poczucia bezpieczeństwa.

Depresja może też mieć różne stopnie nasilenia: w tym łagodnym pojawia się uczucie zmęczenia, zniechęcenia, kłopoty ze snem, brak motywacji do działania. Stopień umiarkowany wyróżnia się zniechęceniem do życia i obniżeniem funkcjonowania społecznego, zawodowego. Na etapie ciężkim pojawia się lęk, niepokój, niezdolność do pracy, myśli samobójcze.

Depresja – diagnostyka i leczenie

Diagnostyką depresji – ponieważ jest to choroba – zajmuje się lekarz psychiatra. Specjalista rozeznaje się w stanie pacjenta na podstawie właściwego kwestionariusza oraz wywiadu. Prawdopodobnie zapyta jednak nie tylko o odczucia i doświadczenia, które mogły przyczynić się do potencjalnego zachorowania, ale także o współwystępujące choroby oraz zażywane leki i suplementy diety.

Jeżeli mowa o leczeniu depresji, mylne jest przekonanie, że „wyjście do ludzi” polepszy stan danej osoby – przeciwnie, zmuszanie osoby w depresji do zwiększenia kontaktów towarzyskich czy uprawiania sportu może tylko pogorszyć sprawę. Depresja, jak każda z chorób, wymaga stosowania specjalistycznych leków. Najpopularniejsze są selektywne inhibitory zwrotnego wychwytu serotoniny znane jako SSRI. Powinny być przyjmowane codziennie, zgodnie z zaleceniami lekarza – jednak ich działanie odczuwane bywa nierzadko nawet po upływie kilku tygodni. Inną, równie skuteczną metodą jest psychoterapia, przy czym w epizodycznych stanach depresyjnych może to być główny rodzaj leczenia.

