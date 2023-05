Drętwienie rąk i nóg może być objawem anemii. Dowiedz się, co jeszcze na nią wskazuje

Anemia, czyli niedokrwistość to choroba, która ma wpływ na działanie całego organizmu, a w niektórych przypadkach może nawet zagrażać życiu. Jest spowodowana zbyt małą ilością hemoglobiny we krwi, która odpowiada za dostarczanie tlenu do wszystkich narządów i komórek naszego ciała. Dowiedz się, jakie są pierwsze objawy anemii. Nie zawsze należą do typowych.

Anemię można wykryć, wykonując zalecone przez lekarza badanie morfologii krwi. Zanim jednak zdecydujemy się na badanie, warto obserwować swój organizm i zwrócić uwagę na pewne objawy, które mogą wskazywać na rozwój tej choroby. Chociaż zwykle kojarzone są ze zmęczeniem i utratą sił, to jak się okazuje, nie są one jedyne. Nietypowe symptomy łatwo można przeoczyć, co może opóźnić postawienie właściwej diagnozy. Należą do nich: drętwienie rąk i nóg, bóle brzucha, zmiany w jamie ustnej, zaburzenia apetytu. Drętwienie rąk i nóg jako objaw anemii Chorzy na anemię w początkowym okresie choroby mogą odczuwać drętwienie rąk i nóg. Skarżą się również kłucie w opuszkach palców. Takie objawy pojawiają się w tzw. anemii megaloblastycznej, która powoduje dolegliwości neurologiczne. Niektórzy pacjenci skarżą się również na problemy z utrzymaniem równowagi. Anemia manifestuje się bólem brzucha i nudnościami Dolegliwości ze strony przewodu pokarmowego mogą być również objawem niedokrwistości. Chorzy odczuwają często nudności oraz bóle brzucha, których przyczynę trudno ustalić. U niektórych osób dochodzi również do utraty wagi. Zmiany w jamie ustnej to symptom amenii Objawy anemii widoczne są również w obrębie jamy ustnej. Chorym mogą pękać kąciki ust a na dziąsłach i języku pojawiać się afty. Zmiany są widoczne również na języku, który w przebiegu tej choroby może być powiększony i intensywnie czerwony. Niektórzy skarżą się na pieczenie i mrowienie języka. Spaczony apetyt może oznaczać anemię Zdarza się, że niedokrwistość powoduje chęć spożycia niejadalnych rzeczy. Zjawisko to jest określane jako spaczony apetyt. Osoby, które go doświadczają mogą na przykład zjadać surowe produkty takie jak ryż lub kasza. Zdarza się, że sięgają nawet po glinę czy kredę. Jak przebiega leczenie anemii? Decyzję o skierowaniu na badania w kierunku anemii i ewentualnym leczeniu podejmuje zawsze lekarz. W razie wystąpienia któregokolwiek z objawów należy się z nim skonsultować. Zapobieganie chorobie polega na stosowaniu diety bogatej w żelazo, do której należy włączyć mięso, podroby, ryby, jaja, produkty pełnoziarniste, zielone warzywa (zwłaszcza szpinak, jarmuż, natka pietruszki), orzechy oraz nasiona strączkowe. Czytaj też:

Ciągłe zmęczenie może być skutkiem niedoboru żelaza. Dowiedz się, jak uzupełnić braki tego pierwiastkaCzytaj też:

Wypadają ci włosy i często odczuwasz niepokój? Te objawy mogą oznaczać niedobór siarki