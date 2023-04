Wypadają ci włosy i często odczuwasz niepokój? Te objawy mogą oznaczać niedobór siarki

Siarka (S) to naturalnie występujący w przyrodzie pierwiastek o żółtej barwie i nieprzyjemnym zapachu. Organizm ludzki przyswaja ją z pożywieniem, a następnie wykorzystuje do wytwarzania ważnych hormonów i enzymów, jest więc niezbędna do prawidłowego funkcjonowania człowieka. Ze względu na to, że siarka stanowi składnik keratyny, białka budującego włosy, paznokcie i skórę, to jej niedobór wpływa również niekorzystnie na urodę.

Objawy niedoboru siarki w organizmie

Jeśli w organizmie brakuje siarki, to mogą wystąpić następujące objawy:

wypadanie włosów,

łamliwość paznokci,

przetłuszczające się włosy i skóra,

przewlekłe zmęczenie, niepokój oraz uczucie lęku,

trądzik,

łuszczyca,



łupież,

pojawienie się ciemnego okręgu na brzegu tęczówki oka – to jednym z najbardziej widocznych objawów niedoboru siarki.

Rola siarki w organizmie i skutki jej niedoborów

Siarka wykazuje działanie przeciwzapalne, łagodzi objawy chorób zapalnych stawów, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów, więc jej brak może pogorszyć stan choroby. Uczestniczy w syntezie kolagenu i jest składnikiem mazi stawowej, co ma wpływ na stawy i ich właściwe funkcjonowanie. Pierwiastek ten wchodzi w skład insuliny, a niedobór siarki może poskutkować niedostateczną produkcją tego hormonu, co zaburza metabolizm węglowodanów. Ponieważ siarka to tzw. pierwiastek piękności, ze względu na swój wpływ na skórę, paznokcie i włosy, jej brak wpływa negatywnie na stan i wygląd włosów i paznokci oraz może przyspieszyć starzenia się skóry.

Jak dostarczać siarkę do organizmu?

Zapotrzebowanie organizmu na siarkę pokrywa odpowiednio skomponowana i zrównoważona dieta, a więc na jej niedobór mogą być narażone osoby na bardzo restrykcyjnych dietach. Najwięcej siarki znajduje się w produktach odzwierzęcych w tym w mięsie, rybach, jajkach i mleku.

W produktach roślinnych występuje przede wszystkim w warzywach kapustnych (brokuły, kalafior, kapusta, brukselka) i cebulowych (czosnek, por, cebula), ziarnach sezamu i słonecznika oraz w niektórych owocach takich jak banany czy ananasy.

Pamiętajmy, że im mniej przetworzone jest jedzenie, tym zawartość i przyswajalność siarki jest większa.

Co z suplementami zawierającymi siarkę?

Dla poprawy kondycji skóry czy też w celu złagodzenia objawów chorób zapalnych typu RZS stosuje się kąpiele siarczkowe, szczególnie w ramach kuracji w sanatoriach. Możemy jednak taką kąpiel przygotować również w domu, zakupując w aptece siarkę przeznaczoną do kąpieli i dodając ją do wanny z wodą o temperaturze ok. 37 stopni, w ilości wskazanej na opakowaniu produktu. Dostępne są również szampony i mydła z siarką wpływające pozytywnie na stan włosów i skóry.

Po suplementy zawierające siarkę należy sięgać jedynie po konsultacji z lekarzem.

