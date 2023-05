Nie tylko tycie i nadciśnienie. Groźnym skutkiem nadmiernego picia piwa jest też potomania

Przybranie na wadze czy kłopoty z pamięcią to niejedyne skutki uboczne nadmiernego spożywania piwa. Picie chmielowego trunku w zbyt dużych ilościach prowadzi do potomanii. To mało znana, lecz niebezpieczna przypadłość. Czym się charakteryzuje i dlaczego jest groźna?

Słowo „potomania” pochodzi od łacińskich słów „poto” (popijać trunki) i „mania”, czyli obłęd. W medycynie przywołanego terminu używa się do określenia zespołu hiponatremii. To stan znacznego obniżenia stężenia sodu w surowicy krwi. Jego występowaniu sprzyja spożywanie zbyt dużych ilości czystej wody. Potomania a picie piwa W latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku odkryto, że potomania może pojawić się również jako skutek nadmiernego picia alkoholu, w tym przede wszystkim piwa. Napój ten jest bowiem ubogim źródłem elektrolitów. W swoim składzie ma głównie wodę i węglowodany. Dlatego spożywany w zbyt dużych ilościach może doprowadzić do poważnych zaburzeń. Jakie są główne objawy zespołu hiponatremii? Do najczęściej występujących symptomów należy: utrata energii i osłabienie,

drgawki i mimowolne skurcze mięśni,

nudności i wymioty,

zaburzenia świadomości i zachowania,

dezorientacja,

drażliwość i niepokój. Nasilenie wskazanych objawów zależy w dużej mierze od stężenia sodu w organizmie. Im niższy jego poziom, tym symptomy stają się bardziej zauważalne. Oczywiście wypicie jednej czy dwóch puszek piwa nie wywoła od razu wspomnianych zaburzeń, ale spożycie większej ilości alkoholu w krótkim czasie (na przykład w ciągu kilku dni) już tak. Dlaczego zespół hiponatremii jest niebezpieczny? Sód jest ważnym pierwiastkiem, od którego zależy prawidłowe funkcjonowanie ustroju na wielu różnych płaszczyznach. Bierze udział wprocesie przewodzenia impulsów nerwowych. Odpowiada też za osmoregulację. Niedobór sodu może prowadzić do poważnych zaburzeń w pracy wielu narządów, między innymi serca czy mózgu. Warto przy tym pamiętać, że wyrównanie poziomu elektrolitów w organizmie, zwłaszcza gdy mówimy o poważnych niedoborach sodu czy innych pierwiastków, wymaga konsultacji z lekarzem. Nie należy próbować działać na własną rękę. Skutki picia alkoholu – na co zwrócić uwagę? Nadmierne picie alkoholu, w tym piwa, może prowadzić nie tylko do niedoboru sodu, ale również wielu innych groźnych powikłań. Spożywanie różnego rodzaju „napojów wyskokowych” działa drażniąco na żołądek i cały układ pokarmowy. Zwiększa ryzyko wystąpienia cukrzycy, nowotworów, chorób układu oddechowego i sercowo-naczyniowego. Sprzyja również rozwojowi różnego rodzaju zaburzeń psychicznych, na przykład nerwic czy depresji. Czytaj też:

Problemy z pamięcią i częste zmiany nastroju mogą być objawami demencji alkoholowej Źródła: healthline.com, ncbi.nlm.nih.gov, zdrowie.wprost.pl