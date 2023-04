Problemy z pamięcią i częste zmiany nastroju mogą być objawami demencji alkoholowej

Jak wynika z danych przedstawionych w „Narodowym Teście Zdrowia Polaków” z 2022 roku, po alkohol przynajmniej raz dziennie sięga aż 10 proc. dorosłych Polaków. Do picia kilka razy w tygodniu przyznaje się co czwarty mężczyzna i co siódma kobieta. Ulubionym trunkiem jest piwo. 6 proc. pijących osób sięga po nie codziennie, 10 proc. nawet kilka razy w tygodniu. Drugie miejsce zajmuje wódka, a trzecie wino.

Jak alkohol działa na mózg?

Alkohol upośledza funkcjonowanie mózgu, uszkadzając komórki mózgowe. Wyniki badań z 2022 roku opublikowane na łamach „Nature Communications” wskazują, że długotrwałe regularne spożywanie alkoholu powoduje problemy z pamięcią, świadomością przestrzenną i funkcjami wykonawczymi. Wpływa też na nastrój i może powodować zmiany osobowości.

Regularne picie alkoholu a wiek mózgu

Badania wykazały również, że regularne picie alkoholu postarza mózg. W eksperymencie wzięło udział 36 tys. 687 osób dorosłych w średnim lub starszym wieku. Po porównaniu mózgów osób pijących trzy jednostki alkoholu dziennie (za jednostkę uznano pół litra piwa lub kieliszek wina) z osobami, które nie spożywały alkoholu, okazało się, że miały one zmniejszoną ilość istoty białej i szarej, przez co ich mózgi wyglądały na starsze o trzy i pół roku.

Przyczyną zmian w mózgu może być niedobór witamin

Naukowcy uważają, że przyczyną zmian w mózgu powodujących demencję może być również brak witamin. Wiążą go z brakiem tiaminy, czyli witaminy B1. Alkohol zaburza bowiem wchłanianie tej witaminy, a jest ona niezbędna do wytworzenia odpowiedniej ilości energii zapewniającej prawidłowe funkcjonowanie mózgu. Wykazano, że chroniczny brak tiaminy trwale uszkadza komórki nerwowe.

Czytaj też:

Depresja alkoholowa – co to jest, jak się objawia i jak wygląda leczenie

Objawy demencji alkoholowej

Objawy demencji alkoholowej mogą mieć różne nasilenie w zależności od uszkodzeń mózgu spowodowanych nadużywaniem alkoholu. Objawy demencji alkoholowej porównuje się do choroby Alzheimera. Jest często nieodwracalna, gdy już się pojawi. Do najczęstszych należą:

zaniki pamięci,

problemy z przyswajaniem nowych informacji,

zmiany osobowości,

zmiany zachowania,

nerwowość,

brak koncentracji.

Jak zdiagnozować demencję alkoholową?

Demencja alkoholowa występuje najczęściej u osób ok. 50 roku życia, które regularnie spożywają alkohol. Częściej u kobiet niż u mężczyzn. W zdiagnozowaniu demencji alkoholowej kluczowy jest wywiad, który lekarz przeprowadza z pacjentem. Lekarz może także zlecić wykonanie badań laboratoryjnych i tomografii mózgu.

Czytaj też:

Pierwsze objawy otępienia ciężko zauważyć. Jak zachowuje się osoba z otępieniem czołowo-skroniowym?Czytaj też:

Czy jesteś już alkoholikiem? Sprawdź, czy masz ten objaw