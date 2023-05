Zaburzenia równowagi? To może być jeden z pierwszych objawów stwardnienia rozsianego

Stwardnienie rozsiane (SM) to groźna choroba układu nerwowego, polegająca na nieprawidłowym przekazywaniu impulsów nerwowych. Prowadzi do niepełnosprawności. Chorują na nią głównie ludzie młodzi w wieku od 20 do 40 lat, zwłaszcza kobiety. W Polsce co roku zapada na nią ok. 50 tys. osób. Często zdarza się, że pierwsze objawy są mylone z innymi schorzeniami.

Przyczyny występowania stwardnienia rozsianego nie są do końca poznane. Do zaburzeń dochodzi na skutek nieprawidłowego działania układu odpornościowego, w wyniku czego organizmu atakuje osłonki mielinowe, czyli ochronne powłoki komórek nerwowych w mózgu, nerwie wzrokowym i rdzeniu kręgowym. Nie są one w stanie przewodzić sygnałów z ośrodkowego układu nerwowego. Prowadzi to do szeregu problemów neurologicznych.

Naukowcy wskazują również, że czynnikiem ryzyka zachorowania na SM może być zbyt niski poziom witaminy D i niska ekspozycja na światło, uniemożliwiająca produkcję tej witaminy przez organizm. Pierwsze objawy stwardnienia rozsianego bywają lekceważone. O zmaganiach z chorobą i pierwszych objawach, opowiedziała na łamach „New York Times” amerykańska aktorka Christina Applegate, gwiazda seriali m.in. „Dead To Me” (Już nie żyjesz). Podczas kręcenia jednej ze scen, w której miała zatańczyć, wystąpiły u niej zaburzenia równowagi i trudności z koordynacją. Nie skojarzyła ich wtedy z chorobą. Dopiero kolejne symptomy pozwoliły lekarzom na postawienie właściwej diagnozy i podjęcie leczenia. Wczesne objawy stwardnienia rozsianego Pierwsze objawy stwardnienia rozsianego nie są takie same u wszystkich chorych. Dlatego należy bacznie obserwować swój organizm i zgłaszać lekarzowi wszelkie niepokojące objawy. Należą do nich: zaburzenia równowagi i koordynacji ruchów,

niedowład kończyn,

zaburzenia widzenia (ubytki w polu widzenia i podwójne widzenie),

zaburzenia czucia,

ból za gałką oczną,

szumy uszne,

uczucie zmęczenia. W miarę postępu choroby u pacjentów mogą pojawić się również: zawroty głowy,

uczucie dezorientacji,

upadki,

napięcia mięśniowe,

zaburzenia pracy zwieraczy,

niestabilność emocjonalna. Ważna jest szybka diagnoza stwardnienia rozsianego W prawidłowym rozpoznaniu stwardnienia rozsianego ważne jest wykluczenie przez lekarza innych chorób, które mogą dawać zbliżone objawy. Należą do nich np. borelioza, sarkadioza i toczeń. Badaniem, które może potwierdzić stwardnienie rozsiane, jest rezonans magnetyczny głowy, mózgu i rdzenia kręgowego. Lekarze podkreślają, że w leczeniu SM czas ma ogromne znaczenie. Pacjenta powinno się diagnozować już przy pierwszych objawach i wdrożyć jak najszybciej terapię, żeby powstrzymać progresję niepełnosprawności towarzyszącą SM. Czytaj też:

