Kiedy serce ostrzega przed rozwojem choroby? Nie przegap tych sygnałów

Według American Heart Association wartości prawidłowego tętna u osoby dorosłej mieszczą się w przedziale od 60 do 100 uderzeń serca na minutę (beats per minute). Swego rodzaju wyjątek stanowią zawodowi sportowcy i osoby aktywne fizycznie. W ich przypadku puls jest wolniejszy i utrzymuje się na poziomie około 40 bpm. Co dzieje się, gdy dochodzi do przekroczenia przywołanych norm? Jeśli to sporadyczny „incydent” nie ma powodów do niepokoju. Jeżeli natomiast tego typu sytuacje są na porządku dziennym, należy potraktować je jako sygnał alarmowy ze strony organizmu. Zbyt wolno lub za szybko pracujące serce może być objawem poważnych chorób. Zobacz, o jakich schorzeniach mowa.

Tętno a zaburzenia pracy tarczycy

Nieprawidłowe tętno może świadczyć o zaburzeniach wydzielania hormonów tarczycowych, a dokładniej rzecz ujmując wskazywać na nadczynność lub niedoczynność tarczycy, W pierwszym przypadku serce pracuje zbyt szybko (tachykardia), a w drugim – za wolno (bradykardia). Przywołanym schorzeniom towarzyszą również inne objawy, na przykład wahania nastrojów, drażliwość, gwałtowne chudnięcie lub przybieranie na wadze, męczliwość itp.

Tachykardia towarzyszy chorobie beri-beri

Beri-beri to schorzenie obejmujące układ nerwowy, sercowo-naczyniowy oraz odpornościowy. Jej główną przyczyną jest skrajnie niski poziom witaminy B1 w organizmie, czyli tiaminy. Niedobór tego związku skutkuje gromadzeniem się w tkankach kwasu pirogronowego, który uszkadza komórki mięśni i neurony. W przebiegu choroby pojawiają się – poza tachykardią – objawy takie jak: zaburzenia pamięci i koncentracji, mrowienie stóp i dłoni, biegunka wymioty, nudności, bóle mięśni czy oczopląs.

Zaburzenia rytmu serca objawem bezdechu sennego

Epizody bezdechu w czasie snu to inaczej mówiąc przerwy w oddychaniu trwające dłużej niż 10 sekund. Jeśli do tego typu zdarzeń dochodzi częściej niż 5 razy w ciągu godziny snu, można mówić już o chorobie. Obturacyjny bezdech senny – bo o tym schorzeniu mowa – występuje głównie u mężczyzn po 40 roku życia i może prowadzić do wielu poważnych konsekwencji, na przykład chronicznej bezsenności czy depresji.

Czytaj też:

„Złota godzina” przy zawale serca. Ta wiedza może uratować życieCzytaj też:

Dokucza ci ciągłe uczucie zimna? To objaw charakterystyczny dla tej choroby tarczycy