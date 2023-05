Gdy najmniejszy dotyk sprawia ból. Allodynia może być objawem poważnych chorób

Allodynia, określana również mianem hiperalgezji, to stan nadwrażliwości na bodźce. Charakteryzuje się tym, że osoba odczuwa nasilony dyskomfort – czy wręcz ból – w odpowiedzi na impuls, który takiej reakcji nie powinien wywołać, na przykład niewielką zmianę temperatury otoczenia, muśnięcie dłonią itp. Przywołane zaburzenie często pojawia się w przebiegu różnych schorzeń. Sprawdź, o jakich chorobach może świadczyć.

Allodynia jako objaw neuropatii

Neuropatia to uszkodzenie nerwów obwodowych odpowiedzialnych za przekazywanie impulsów bólowych i czuciowych do różnych części organizmu. W miarę rozwoju choroby do opisanych wyżej zaburzeń czucia dołączają również inne objawy, na przykład drętwienie kończyn, niedowłady, trudności z utrzymaniem równowagi czy zmniejszenie siły mięśni. Warto zwrócić uwagę na fakt, że neuropatia jest jednym z najczęściej występujących powikłań cukrzycy. Wysoki poziom glukozy we krwi, utrzymujący się przez dłuższy czas, prowadzi do zmian w strukturze włókien nerwowych, a te w rezultacie przestają prawidłowo funkcjonować.

Nadwrażliwość na bodźce towarzyszy fibromialgii

Fibromialgia to choroba reumatyczna tkanek miękkich. Głównym objawem schorzenia jest dokuczliwy ból. Może on obejmować całe ciało lub tylko niektóre jego części. Towarzyszą mu również inne symptomy, na przykład chroniczne zmęczenie, które utrudnia wykonanie nawet najprostszych czynności. Często pojawiają się również wypryski na skórze, problemy gastryczne (biegunki, zaparcia), zaburzenia koncentracji czy wahania nastrojów. Leczenie fibromialgii ma charakter objawowy i koncentruje się na zmniejszaniu doświadczanych dolegliwości.

Zaburzenia czucia przy migrenie

Allodynia nierzadko występuje również przy migrenie. Chory podczas ataku może reagować nieadekwatnie na różne bodźce zewnętrzne, nie tylko te związane z dotykiem, ale również zapachami, światłami czy dźwiękami. Zazwyczaj wspomniane objawy ustępują samoistnie, gdy mija ból głowy. Leczenie migreny opiera się przede wszystkim na farmakoterapii.

