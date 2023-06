Jak rozpoznać ugryzienie komara i kiedy powinno wzbudzić niepokój?

Komary spotykane są niemalże na całym globie, również w naszym kraju. Poszczególne regiony świata charakteryzują się innymi gatunkami komarów, w Polsce jest ich aż kilkadziesiąt. Chyba już wszyscy przyzwyczailiśmy się do tego, że potrafią one skutecznie uprzykrzyć letnie wieczory. Zazwyczaj żerują właśnie zmierzchem i nocą. Są szczególnie uciążliwe zwłaszcza w pobliżu jezior i rzek. Można je spotkać zarówno na wsiach, jak i w miastach. Męczące jest ich nieprzyjemne bzyczenie, ale też swędzenie, które odczuwamy po ich ukąszeniu. Dlatego warto wiedzieć, jak się chronić przed komarami.

Jak rozpoznać ugryzienie komara?

Ludzi atakują wyłącznie samice komara, które potrzebują krwi do prawidłowego rozwoju jaj. W miejscu ugryzienia najczęściej pojawia się obrzęk w postaci bąbla. Zmiana jest niewielka, wypukła i „rozlana”. Zdarza się, że na środku widoczna jest czerwona kropeczka – ślad wkłucia się komara. Towarzyszy mu też zaczerwienienie i świąd, a niekiedy może powodować dolegliwości bólowe. Czasami ugryzienie komara można pomylić z ugryzieniem meszki lub pluskwy.

Najbardziej męczące jest swędzenie, które odczuwamy w miejscu ukąszenia przez komara. Zazwyczaj te objawy utrzymują się przez kilka dni, a po tym czasie ustępują. Jeśli jednak drapiemy takie miejsce – może to negatywnie wpłynąć na jego gojenie się i sprawić, że te symptomy będą bardziej uciążliwe. Dodatkowo, gdy nie dbamy odpowiednio o miejsce ukąszenia, może wdać się infekcja bakteryjna. Ważna jest więc wiedza, jak złagodzić obrzęk i swędzenie po ukąszeniu owada.

Czy ugryzienie komara może być niebezpieczne?

Większość z nas przyzwyczaiła się już do tego, że gdy nadchodzi lato – ugryzienia przez komary, które pojawiają się na naszym ciele, stają się czymś wręcz oczywistym. Czy jednak mogą być one niebezpieczne? W Polsce komary nie stanowią zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi. W okresie letnim i wiosennym są po prostu uciążliwe. W naszym kraju te owady mogą przenosić dwie choroby: dirofilariozę i leiszmaniozę, narażone na zakażenia są jednak głównie zwierzęta, u ludzi dochodzi do tego rzadko. W Polsce te choroby stwierdza się zazwyczaj u turystów, wracających z egzotycznych regionów świata. W innych krajach choroby przenoszone przez komary mogą być jednak niebezpieczne dla ludzi, są to:



malaria,

gorączka denga,

żółta febra,

gorączka zika,

japońskie zapalenie mózgu.

Ugryzienie komara a alergia na „jad” owada

Podczas ugryzienia przez komara do skóry dostaje się jego ślina i to właśnie ona uczula. Takie ugryzienie jest szczególnie problematyczne dla osób z alergią. U większości z nas przez lata rozwija się prawidłowa odpowiedź immunologiczna na alergeny, które są obecne w ślinie komarów. Czasami jednak dochodzi o występowania nieprawidłowych reakcji alergicznych – są one spowodowane reakcją immunologiczną organizmu na białka występujące w ślinie tych owadów. Na takie reakcje alergiczne narażone są zwłaszcza małe dzieci i niemowlęta – wynika to z faktu, że nie mają one jeszcze wyrobionej odporności.

Ugryzienie komarów może powodować dokuczliwe reakcje skórne, jednak również one zazwyczaj nie są niebezpieczne, w przeciwieństwie na przykład do uczulenia na jad osy czy pszczoły. U większości ludzi występuje słabo nasilona alergia na ślinę komarów. Uczulenie na komary, czyli Zespół Mosquito (z ang. Wasp/Mosquito Syndrom) objawia się obrzękiem w miejscu ukąszenia, a także złym samopoczuciem. Nadmierną reakcję organizmu sygnalizuje także opuchlizna, silne swędzenie, ból w miejscu ukąszenia. Mogą pojawić się jednak też silniejsze objawy, takie jak:



gorączka,

nudności i wymioty,

wysypka na skórze,

zawroty głowy,

problemy z oddychaniem,

duży miejscowy obrzęk.

Powyższe objawy mogą sugerować, że doszło do wstrząsu anafilaktycznego – w takiej sytuacji należy jak najszybciej wezwać pogotowie.

