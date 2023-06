Jak rozpoznać ugryzienie meszki i czy może być ono niebezpieczne?

Wraz z początkiem ciepłych dni coraz chętniej otwieramy okna, więcej czasu spędzamy też na powietrzu wśród natury. Z tym jednak wiąże się również kontakt z różnego rodzaju owadami. Na ciele mogą pojawiać się ślady ugryzień. W ostatnich latach coraz częściej atakują meszki. Zazwyczaj występują one masowo w wilgotnych miejscach, w pobliżu jezior i innych zbiorników wodnych, ale nie tylko. Można je spotkać także w lasach, gęstych zaroślach, trawach, a od pewnego czasu również w miastach. Jak rozpoznać ugryzienie meszki i czy powinno ono niepokoić?

Jak rozpoznać ugryzienie meszki?

Meszki, podobnie jak komary, posiadają aparat gębowy, który służy do pobierania krwi. Ugryzienie przez to maleństwo może być jednak trzy razy bardziej dotkliwie odczuwalne niż w przypadku komara. Samica najpierw przekłuwa skórę, a później rozszerza ranę. Przy użyciu szczęk rozszarpuje jej brzegi razem z naczyniami krwionośnymi. Ślina meszek zawiera substancje znieczulające oraz zapobiegające krzepnięciu krwi. Ugryzienie na początku nie jest bolesne, jednak później mogą dokuczać nieprzyjemne objawy.

Jak dokładnie wygląda ślad po ugryzieniu przez meszkę? Jest on dość charakterystyczny – składa się z małych, czerwonych, nieregularnych grudek. Niekiedy mogą też pojawiać się pęcherze z płynem.

Ugryzienie meszki – objawy

Objawem pogryzienia przez meszkę jest ból, pieczenie oraz swędzenie. Niemal natychmiast skóra staje się zaczerwieniona, może pojawić się też obrzęk. Taki rumień może utrzymywać się na skórze nawet od kilku do kilkunastu dni. Charakterystyczna dla ugryzienia przez tego owada jest duża liczba ran na skórze – wynika to z faktu, że meszki zazwyczaj atakują w grupie i są przy tym dość agresywne. Jeśli jednak nie będziemy drapać miejsca ukąszenia – odczyn powinien zniknąć po około tygodniu. Należy też pamiętać o tym, że drapiąc taką ranę, możemy doprowadzić do zakażenia. Wokół miejsca ugryzienia może też pojawić się opuchlizna. Ugryzienie przez meszkę często bywa mylone z ugryzieniem przez komara, ponieważ owady te występują w podobnych miejscach.

Czy ugryzienie meszki może być niebezpieczne?

Na wstępie warto zaznaczyć, że w naszym kraju meszki nie są poważnym zagrożeniem dla ludzi, ponieważ nie przenoszą groźnych chorób. Z uwagi na to, że wydzielają one silnie toksyczną substancję – ich ugryzienie może powodować obrzęki i zaczerwienienia, a w niektórych przypadkach też gorączkę i osłabienie. Zazwyczaj jednak ugryzienie przez meszkę powoduje jedynie reakcję skórną: zaczerwienie, pieczenie oraz ból.

Niektóre osoby mogą mieć uczulenie na jad tego owada. Jest to reakcja ogólna całego organizmu na substancję wprowadzaną do krwioobiegu po ugryzieniu przez meszkę. U osób, które są uczulone na jad meszek, pojawiają się ostre objawy reakcji alergicznej. Dzieje się to zazwyczaj od kilku lub kilkunastu minut do kilku godzin po ugryzieniu. Taka reakcja po ugryzieniu meszki może mieć charakter tzw. dużej reakcji miejscowej lub reakcji ogólnej całego organizmu, która objawia się:



wymiotami,

nudnościami,

biegunką,

bólem brzucha,

zawrotami głowy,

trudnościami z oddychaniem.

Ukąszenia te jednak rzadko prowadzą do silniejszych odczynów alergicznych. W przypadku uczulenia należy skontaktować się z lekarzem, ponieważ może dojść nawet do wstrząsu anafilaktycznego.

Ukąszenie meszki a harara

Ugryzienie przez meszkę może spowodować hararę (łac. Urticaria Multiformis Endemica), czyli zatrucie organizmu przez substancje, które znajdują się w ślinie tych owadów. Choroba ta zagraża niemowlętom, a w rzadkich przypadkach – także osobom dorosłym (dotyczy to ludzi w śpiączce alkoholowej). Rozwija się jako skutek ugryzienia przez meszkę. Ten syndrom jest jednak bardzo rzadki, zwłaszcza w naszej szerokości geograficznej.

Organizm reaguje w ten sposób na białka, które trafiają do niego po ugryzieniu meszki, a jej pierwszym objawem jest wielopostaciowa pokrzywka, która występuje przede wszystkim na rękach i nogach. Choroba ta może prowadzić do obrzęku płuc, a nieleczona skończyć się nawet śmiercią. Jej objawy to:

kaszel,

duszności,

sapką,

sinienie ust lub całej twarzy.

