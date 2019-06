Jak złagodzić obrzęk i swędzenie po ukąszeniu owada?

Komary, meszki i atakujące w szczególności nad wodą bąki bydlęce dają się nam we znaki i powodują, że musimy stale pamiętać o ich odstraszaniu. Niestety, nie zawsze ochrona przed ukąszeniami okazuje się skuteczna i wówczas musimy łagodzić skutki ugryzień, czyli dość nieprzyjemne dolegliwości w postaci swędzenia i obrzęków. Jak poradzić sobie ze skutkami ukąszenia owadów?

Co nas gryzie, kąsa, a co żądli?

Owady mogą nas ukąsić lub użądlić. W pierwszym przypadku stajemy się „przekąską”, bo nasza krew jest niezbędna do życia komarów, meszek i bąków bydlęcych, dla których stajemy się zamiennikiem ich naturalnego żywiciela, czyli zwierząt gospodarskich. W drugim przypadku, czyli podczas użądlenia, mamy do czynienia działaniem obronnym, które może czasami okazać się wyjątkowo tragiczne w skutkach np. w sytuacji, gdy wypijemy napój, w którym znajduje się osa. O ukąszeniu możemy mówić np. w przypadku węża i pająka.

Zarówno ugryzienie różnych, nie tylko latających owadów, jak i użądlenia mogą w niektórych przypadkach okazać się niebezpieczne np. dla alergików. Jak postępować po ukąszeniu, a jak po użądleniu?

Dolegliwości po ugryzieniu owada

Atakujące nas owady pozostawiają po sobie wyraźny ślad. Najczęściej jest to niewielki, czerwony i swędzący bąbel na skórze, ale czasami możemy mieć do czynienia ze znacznie większym i poważniejszym odczynem zapalnym oraz reakcją alergiczną. W przypadku ukąszenia komarów i meszek zwykle nie występują poważne i zagrażające życiu dolegliwości, choć miejsce po ugryzieniu może pojawić się duży i bolesny rumień na skórze. Inaczej jest w przypadku użądleń – osy pszczoły, szerszenie czy trzmiele, są dla niektórych osób bardzo niebezpieczne – uczulenie na jad owadów może stać się przyczyną wstrząsu anafilaktycznego. W przypadku osób, które nie są uczulone, niebezpieczne mogą być użądlenia w okolicy twarzy, szyi, a także wewnątrz jamy ustnej, do których może dojść, gdy np. wypijemy napój, do którego wpadł owad.

Sposoby na ugryzienia owadów

1. Ugryzienie komara

Komary pozostawiają po sobie swędzący i czerwony bąbel, który powiększa się po podrapaniu ukąszonego miejsca. Drapanie nie tylko powoduje dotkliwe swędzenie, ale może także stać się przyczyną zakażenia bakteryjnego, więc już przy pierwszych objawach, trzeba zacząć działać i łagodzić dolegliwości np. przykładając w miejscu ugryzienia zimny okład lub owiniętą w kawałek materiału kostkę lodu. Świąd, pieczenie i obrzęk złagodzą także okłady z sody oczyszczonej, okłady z naturalnego twarogu, rozgniecionego liścia szałwii lekarskiej lub soku z cytryny.

2. Ugryzienie meszki

Ugryzienie meszki może powodować znacznie większy obrzęk, rumień oraz swędzenie i ból. W tym przypadku ulgę przyniosą metody podobne jak w przypadku ukąszenia komara. Dolegliwości można także złagodzić, przykładając w miejscu ukąszenia przekrojoną cebulę, schłodzony i delikatnie zgnieciony liść białej kapusty, zgnieciony liść babki, a także okład z octu jabłkowego. Pomocne może okazać się też przyłożenie do miejsca ugryzienia przekrojonego korzenia pietruszki lub delikatnie zgniecionej w dłoniach natki.

3. Ugryzienie bąka bydlęcego

Bąki bydlęce (gzy) pozostawiają po sobie wyjątkowo duże bąble, na które pomagają wyżej wymienione sposoby. Warto też zastosować okład z alkoholu lub nalewki bursztynowej.

4. Użądlenie pszczoły, osy, szerszenia i trzmiela

Owady żądlące mogą zostawić w naszej skórze żądło (pszczoła), które trzeba usunąć pęsetą. W przypadku os, szerszeni i trzmieli nie musimy tego robić, jednak zawsze po ukąszeniu, trzeba miejsce zdezynfekować i przyłożyć przekrojoną cebulę, która uważana jest za najlepszy sposób neutralizacji jadu. Koniecznie trzeba obserwować reakcję swojego ciała – powiększająca się opuchlizna, niepokój, złe samopoczucie, problemy z oddychaniem oraz każdy inny, nietypowy objaw jest wskazaniem do natychmiastowego kontaktu z lekarzem!

Uczulenie na jad owadów

Jeżeli po ugryzieniu komara, meszki lub bąka powstaje duży obrzęk, skóra staje się gorąca i boli, może to świadczyć o reakcji alergicznej. Takie objawy wymagają konsultacji lekarskiej, jednak jako pierwszą pomoc może zastosować okład z tabletki wapna musującego oraz przyjąć leki antyhistaminowe, o ile jesteśmy alergikami.

