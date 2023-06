Czerwone ręce to coś więcej niż defekt kosmetyczny. Sprawdź, o czym może świadczyć rumień dłoniowy

Czerwone ręce mogą świadczyć o poważnych nieprawidłowościach w funkcjonowaniu bardzo ważnego narządu – wątroby. Organ ten uczestniczy w procesie trawienia tłuszczów i produkcji białek. Neutralizuje różnego rodzaju toksyny i wspomaga układ odpornościowy. Odpowiada też za termoregulację. Czerwona skóra na dłoniach to znak, że wątroba woła o pomoc.

Rumień dłoniowy objawem zaburzeń w pracy wątroby

Rumień widoczny na rękach często występuje w przebiegu zapalenia i marskości wątroby. Można go zaobserwować u około 25-30 procent chorych. Pojawia się zwykle w dolnej części dłoni. Skóra w tej okolicy jest nie tylko zaczerwieniona, ale również ciepła. Jego powstanie to na ogół skutek zbyt dużej ilości estrogenów, które nie są odpowiednio metabolizowane przez chorą i uszkodzoną wątrobę.

Rumień dłoniowy może towarzyszyć także chorobie Wilsona. To rzadkie, ale groźne zaburzenie genetyczne, które objawia się dysfunkcją białka odpowiedzialnego za transport jonów miedzi i upośledzeniem funkcji wątroby. W rezultacie dochodzi do gromadzenia się miedzi w organizmie. Schorzenie jest trudne do wykrycia. Postawienie diagnozy następuje zwykle dopiero wtedy, gdy choroba poczyni już poważne spustoszenia w ustroju. W tym przypadku leczenie sprowadza się głównie do farmakoterapii. Pacjent przyjmuje leki, które zmniejszają wchłanianie miedzi.

Nie tylko rumień dłoniowy, czyli inne objawy uszkodzenia wątroby

Niewydolności wątroby towarzyszą symptomy, takie jak: utrata apetytu, spadek masy ciała, problemy gastryczne (wzdęcia, biegunki, nudności), bóle brzucha, obrzęk tkanek, zażółcenie skóry. Jeśli zauważysz u siebie któryś z wymienionych objawów, niezwłocznie zgłoś się do lekarza pierwszego kontaktu. Opowiedz mu o swoich dolegliwościach i poproś o skierowanie do hepatologa.

