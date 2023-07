Garbienie się grozi poważnymi problemami ze zdrowiem. Poznaj jego skutki

Po czym poznać, że przyjmujesz nieprawidłową pozycję ciała podczas siedzenia przed komputerem lub chodzenia? Garbienie się jest spowodowane przez nadmierną kifozę. To fizjologiczna krzywizna kręgosłupa występująca w odcinku piersiowym i krzyżowym. Gdy dochodzi do jej pogłębienia, plecy w górnej części zaokrąglają się, a głowa „wędruje” do przodu. Utrzymywanie takiej postawy przez dłuższy czas prowadzi do poważnych problemów zdrowotnych.

Czym grozi garbienie się?

Ciągle garbienie się skutkuje dolegliwościami bólowymi w obrębie kręgosłupa, głównie w odcinku szyjnym i lędźwiowym, a także między łopatkami. Sprzyja też nadmiernemu obciążeniu układu ruchu, a co za tym idzie powstawaniu chorób zwyrodnieniowych. Co więcej, jest przyczyną wielu różnych przypadłości, takich jak:

drętwienie nóg,

zwiększone napięcie mięśniowe,

spłycenie oddechu,

trudności z utrzymaniem równowagi.

W skrajnych przypadkach może doprowadzić do poważnych zaburzeń w pracy serca, a nawet niewydolności oddechowej.

Jedną z najbardziej widocznych konsekwencji stałego garbienia się jest utrwalona deformacja kręgosłupa. Mowa tu o tak zwanym wdowim (bawolim) garbie. Pod tym pojęciem kryje się narośl występująca zwykle na granicy odcinka piersiowego i szyjnego kręgosłupa. Na ogół powstaje w wyniku nieprawidłowego ustawiania głowy względem reszty ciała i gromadzenia się tkanki tłuszczowej w nieodpowiednim miejscu.

Jak przestać się garbić?

Garbienie się to nawyk, który bardzo trudno wyeliminować. Często usunięcie problemu wymaga czasu, samozaparcia i zaangażowania. Należy przede wszystkim zadbać o utrzymywanie prawidłowej postawy ciała podczas realizowania obowiązków służbowych, odpoczynku czy wykonywania różnych codziennych czynności (na przykład prasowania lub sprzątania). Jeśli spędzasz dużo czasu przed komputerem, pamiętaj o odpowiedniej organizacji stanowiska pracy. Zainwestuj w ergonomiczny fotel z podłokietnikami i ustaw monitor na wysokości oczu. Rób sobie częste, pięciominutowe przerwy na zmianę pozycji lub przechadzkę po pokoju. Możesz też wykorzystać czas na ćwiczenia, na przykład skłony, przysiady albo rozciąganie.

Jeśli na skutek garbienia się odczuwasz dolegliwości bólowe, konieczna może okazać się wizyta u specjalisty. Umów się do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej i poproś o skierowanie na rehabilitację. Profesjonalny fizjoterapeuta po zapoznaniu się z twoją sytuacją zdrowotną dobierze odpowiedni zestaw ćwiczeń. W utrzymywaniu prawidłowej postawy ciała pomóc ci także sprzęt ortopedyczny – między innymi gorsety i tak zwane pajączki.

