Ćwiczenia na podwójny podbródek. Jak pozbyć się drugiej brody?

Podwójny podbródek to zmora wielu kobiet. Druga broda nie wygląda estetycznie, zaburza proporcje twarzy i delikatnie mówiąc, nie dodaje urody.

Okazuje się, że za powstawanie podwójnego podbródka odpowiada wiele rzeczy, m.in. zbyt częste siedzenie z pochyloną głową. Jeśli więc lubisz wpatrywać się godzinami w ekran tabletu czy smartfona, możesz zafundować sobie... drugą brodę. Co trzeba wiedzieć o podbródku i jak się go pozbyć?

Czym jest podwójny podbródek?

Podwójny podbródek powstaje na skutek utraty elastyczności skóry lub nadmiernie zgromadzonej tkanki tłuszczowej. Pod brodą tworzy się wtedy wałek ze skóry, który przypomina drugi podbródek. Nie wygląda on najlepiej, często jest przyczyną kompleksów.

Przyczyny

Podwójny podbródek powstaje na skutek:

otyłości

zaburzeń hormonalnych



odwodnienia – nadmiernej utraty wody z naskórka, która skutkuje osłabieniem włókien kolagenowych

niewłaściwej postawy ciała – zbyt częstego siedzenia z pochyloną głową

garbienia się

genów

Jak pozbyć się drugiej brody?

Na szczęście drugi podbródek możemy zlikwidować, stosując domowe zabiegi, masaże oraz regularne ćwiczenia. Pomagają one odzyskać elastyczność skórze, ułatwiają wchłanianie się skóry i poprawiają samopoczucie oraz wygląd.

Skuteczne ćwiczenia

Najbardziej skutecznym ćwiczeniem jest dbanie o prawidłową postawę ciała. Chodzenie z wyprostowanymi plecami i głową uniesioną prosto do góry to najlepsza profilaktyka, która pomaga pozbyć się podwójnego podbródka.

Oprócz tego dobrze działa również... głośna artykulacja. Wystarczy powtarzać samogłoski a, e, i, o, u, by poprawić napięcie mięśni. W ramach ćwiczeń na usunięcie drugiej brody poleca się także wysuwanie języka na brodę najdalej jak to możliwe oraz wysuwanie dolnej wargi najmocniej do przodu.

Te wszystkie ćwiczenia, wykonywane regularnie, codziennie przez minimum 5 minut, pozwalają pozbyć się podwójnego podbródka. Prawda, że jest to proste?

Masaże

Dobrym sposobem na poprawę elastyczności i jędrności skóry są także masaże. Aby poprawić swój wygląd, warto masować skórę szyi pięściami albo wykorzystać do masażu specjalne urządzenie, które dostaniemy w sklepach internetowych i drogeriach. Pomaga ono utrzymać właściwe napięcie skóry i poprawić owal twarzy.

Zabiegi kosmetyczne

W gabinetach kosmetycznych i salonach odnowy biologicznej możemy skorzystać z zabiegów, które pomogą nam pozbyć się drugiego podbródka. Należą do nich mezoterapia bezigłowa i lipoliza laserowa i ultradźwiękowa. Pomagają rozbić nadmierną tkankę tłuszczową, poprawić elastyczność skóry i jej jędrność. Aby zabiegi były skuteczne, trzeba jednak dbać także o właściwą postawę ciała oraz picie dużej ilości wody.

Profilaktyka

Aby nie martwić się o to, że nasza broda nie wygląda najlepiej, konieczna jest odpowiednia codzienna pielęgnacja. Trzeba sięgać po kremy mocno nawilżające, które zapobiegną utracie wody z naskórka. Sprawdzą się kosmetyki z kwasem hialuronowym oraz aloesem.

Oprócz tego warto regularnie stosować maseczki, które dogłębnie odżywią i zregenerują skórę oraz serum do twarzy. Przy wyborze kosmetyków należy kierować się potrzebami cery, ale z pewnością warte uwagi są produkty zawierające witaminę E, która przeciwdziała starzeniu się skóry.

Warto też wiedzieć, że do powstawania drugiego podbródka przyczynia się również niewłaściwa pozycja do snu. Jeśli lubimy spać wysoko, na puchatych i dużych poduszkach, może to w konsekwencji zaowocować problemami z wiotkością skóry. Zdecydowanie zdrowsze nie tylko dla naszej brody i szyi, ale także dla karku, będzie spanie na płaskiej poduszce.

