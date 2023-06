Wysypiasz się, ale nie widać tego na twarzy? Zmień pozycję, aby uniknąć zmarszczek sennych

Sen wpływa na wydzielanie hormonów, reguluje glukozę i funkcje układu krążenia. Już po jednej nieprzespanej nocy wzrasta poziom kortyzolu w organizmie.

Jak wpływa na organizm brak snu?

Kiedy śpisz nieregularnie lub masz problemy z zasypianiem ma to kolosalny wpływ na kondycję organizmu. Obniża się odporność, zostają zaburzone funkcje układów nerwowego, endokrynologicznego czy immunologicznego. Osoby, które źle sypiają są bardziej narażone na depresję czy stany lękowe oraz potęguje się w nich rozdrażnienie i spadek sił witalnych.

Brak snu widać na twarzy

Zmęczenie widać na twarzy. Nawet pod makijażem ciężko ukryć nieprzespaną noc. Jeśli nie dbasz o odpowiednią ilość i jakość snu, na twarzy zaczynają pojawiać się opadnięte powieki, zaczerwienione oczy, cienie pod oczami czy opadające kąciki ust. Ale wpływ na wygląd ma też pozycja snu.

– Wielogodzinny nacisk na skórę powoduje powstawanie tzw. zmarszczek sennych. Najczęściej pojawiają się one gdy śpimy na brzuchu, czy chowamy twarz w poduszkę. Naciskając na twarz przez całą noc w pozycji bocznej, oddziałujemy głównie na okolicę oczodołu bocznego, okolicę skroniową, czołową i policzkową. Powoduje to powstawanie asymetrycznych zmarszczek na dodatek po jednej stronie twarzy. Zazwyczaj powstają pionowe lub skośne kreski. Gdy skóra traci elastyczność wraz z wiekiem mogą zamieniać się w zmarszczki stałe – wyjaśnia Witold Pyrkosz, specjalista terapii manualnych twarzy. Jak dodaje ekspert, najlepszą pozycją dla twarzy jest spanie na plecach. Pomóc może także delikatny automasaż twarzy Kobido up (japoński masaż liftingujący, który poprawi krążenie i zmniejszy opuchliznę).

Źle śpisz? Powodów może być wiele

Niewłaściwy sen może mieć wiele przyczyn. To nieregularna pora zasypiania, drzemki w ciągu dnia, angażowanie się w wieczorne aktywności intelektualne, ale też picie alkoholu, palenie papierosów albo picie napojów z kofeiną. Jeśli problemy ze snem utrzymują się dłuższy czas, warto skorzystać z pomocy specjalisty. Lekarz przeprowadzi badanie fizykalne i zapyta o historię snu. Może zasugerować ci, abyś prowadził dziennik snu. Jeśli cierpisz na bezsenność, może to się objawiać zmęczeniem, złym humorem, problemami z koncentracją i sennością w ciągu dnia.

