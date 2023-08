Rany trudno się goją? To może być objaw choroby, na którą cierpi 2,5 miliona Polaków

Cukrzyca jest chorobą metaboliczną, która charakteryzuje się hiperglikemią, czyli zwiększonym stężeniem glukozy we krwi. Wynika z zaburzeń wydzielania lub działania insuliny. Jej przebieg zależy od tempa narastania niedoboru lub upośledzenia działania tego hormonu. Na początku dochodzi do niewielkich zmian, a później ten proces postępuje. Cukrzyca może przebiegać w sposób bezobjawowy, często wtedy zostaje wykryta przypadkowo w badaniach przesiewowych. Jednym z symptomów, które możemy łatwo przeoczyć i nie powiązać go właśnie z tym schorzeniem, jest trudność w gojeniu się ran.

Trudność w gojeniu się ran a cukrzyca

Jest wiele czynników, które mogą wpłynąć na proces gojenia się ran i spowolnić go. Jednym z nich jest cukrzyca. Jeśli więc zastanawiacie się, dlaczego rany się nie goją lub trwa to dłużej, niż standardowo powinno – dobrze jest w takiej sytuacji sprawdzić poziom cukru we krwi.

Dlaczego tak się dzieje? Wysoki poziom glukozy we krwi może prowadzić do upośledzenia białych krwinek, a te przez to nie są w stanie skutecznie walczyć z bakteriami. Jeżeli cukrzyca nie jest kontrolowana w odpowiedni sposób – wiąże się również ze słabym krążeniem krwi, a przez to proces dostarczania substancji odżywczych do rany przebiega wolniej, utrudniając tym samym gojenie się.

Jakie są nietypowe symptomy świadczące o cukrzycy?

Poza trudnym gojeniem się ran do mniej typowych objawów świadczących o możliwości wystąpienia cukrzycy zalicza się również:



ropne zakażenia skóry,

zapalenie kącików ust,

drożdżakowe zakażenia ujścia cewki moczowej,

nawracające zakażenie skóry i błon śluzowych,

infekcje intymne,

zaburzenia widzenia.

U dzieci z kolei może pojawić się apatia, drażliwość i wynikające z tego problemy w szkole, a także moczenie nocne.

Typowe objawy zbyt wysokiego cukru

Typowe objawy, które mogą wskazywać na występowanie cukrzycy, to między innymi:



wzmożone pragnienie,

wielomocz, czyli oddawanie zwiększonej ilości moczu,

osłabienie i senność,

zmniejszenie elastyczności skóry,

suchość skóry i błon śluzowych,

przemęczenie, rozdrażnienie, nerwowość,

zaburzenia równowagi kwasowo-zasadowej (kwasica ketonowa).

Nawet te objawy, które są typowe dla cukrzycy, mogą być mylące ze względu na ich występowanie również przy innych schorzeniach. Nie da się więc rozpoznać tej choroby na podstawie samych objawów – niezbędne jest wykonanie odpowiednich badań. Jeśli podejrzewacie u siebie cukrzycę – powinniście skontaktować się z lekarzem, który je zleci. Badania przesiewowe w kierunku cukrzycy zaleca się wszystkim osobom po 45. roku życia – u osób, które są całkowicie zdrowe, powinny być one wykonywane co 3 lata. Stężenie glukozy powinny monitorować również kobiety w ciąży oraz osoby w czasie przewlekłego leczenia lekami, co do których wiadomo, że zwiększają ryzyko wystąpienia cukrzycy.

Dlaczego rany się trudno goją? Inne powody niż cukrzyca

Ważne jest, żeby mieć świadomość, dlaczego rana nie chce się goić i nie bagatelizować tego stanu. Inną przyczyną trudno gojących się ran jest:

niedożywienie (źle zbilansowane posiłki i za mało białka w codziennym menu),

niedokrwienie,

brak odporności organizmu,

powtarzające się urazy rany,

zakażenie ran i powikłania procesu gojenia,

słabe krążenie krwi,

obrzęk,

nadmierne wysuszenie rany.



Jeżeli proces gojenia się rany nie przebiega prawidłowo – może to świadczyć również o niewydolności nerek, chorobie nowotworowej lub być objawem raka skóry, a także zaawansowanej miażdżycy i wynikać z niedostatecznego ukrwienia.

