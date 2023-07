Znamy kolejny czynnik sprzyjający demencji. Może pojawić się już w młodym wieku

Naukowcy odkryli, że demencja i depresja są ze sobą powiązane. Osoby, które zmagają się z obniżeniem nastroju są bardziej narażone na wystąpienie otępienia. Ryzyko wzrasta ponad dwukrotnie. To jednak niejedyne wnioski, jakie płyną z badań przeprowadzonych przez zespół duńskich ekspertów. Sprawdź, co jeszcze udało im się ustalić.

Depresja w młodym wieku zwiększa ryzyko rozwoju demencji

Uczeni przeanalizowali dane medyczne dorosłych Duńczyków zmagających się z depresją, a także tych, którzy nie mieli tego typu problemów. Pierwsza grupa liczyła 250 tysięcy, a druga 1,2 miliona osób. Przeprowadzone badania wykazały istnienie związku między obniżeniem nastroju a otępieniem. Co ważne, zaobserwowano go nie tylko wśród seniorów, ale również ludzi młodych. Nie wiadomo jednak, jakie dokładne zależności występują między tymi zmiennymi, co jest przyczyną, a co skutkiem. Przywołana kwestia wymaga przeprowadzenia dalszych analiz. Holly C. Elser, neurolog i epidemiolog z University of Pennsylvania, jedna z autorek analiz powiedziała: „Wykazaliśmy istnienie związku, ale nie uzyskaliśmy odpowiedzi na pytanie dotyczące mechanizmów jego powstawania”.

W badaniu sprawdzano również, czy farmakologiczne leczenie depresji (sześć miesięcy przed postawieniem rozpoznania lub po diagnozie) ma wpływ na częstotliwość występowania demencji wśród pacjentów z obniżeniem nastroju. Nie stwierdzono jednak takiej różnicy. Nie jest też do końca jasne jak inne metody radzenia sobie z zaburzeniami nastroju, na przykład terapia poznawczo-behawioralna, oddziałuje na późniejszy rozwój demencji. W tym przypadku – jak wskazują autorzy analiz – wiele zależy również od samego przebiegu choroby afektywnej.

Inne czynniki sprzyjające rozwojowi demencji

Badacze zwracają szczególną uwagę na fakt, że głównym czynnikiem, który sprzyja pojawieniu się demencji jest ogólny stan zdrowia i występowanie schorzeń, takich jak cukrzyca czy otyłość. Bardzo ważną rolę w rozwoju zaburzeń otępiennych odgrywa również tryb życia, jaki prowadzimy, na przykład spędzanie dużej ilości czasu w pozycji siedzącej, brak ruchu, mała ilość kontaktów społecznych, czy negatywne myślenie o sobie i innych. Zaburzenia otępienne są uznawane za problem cywilizacyjny, podobnie zresztą jak depresja. Zmaga się już z nimi kilkaset milionów ludzi na całym świecie. Wydaje się, że obniżenie nastroju i pogorszenie funkcji poznawczych to samonapędzający się mechanizm.

Źródło: eu.usatoday.com