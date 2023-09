Bruzdy na paznokciach mogą oznaczać poważne choroby. Nie lekceważ ich

Bruzdy na paznokciach przybierają postać pionowo lub poprzecznie ułożonych prążek. Mogą występować zarówno w obrębie dłoni, jak i stóp. Ich najczęstszą przyczyną są niedobory witaminowe, na przykład cynku czy magnezu. Zmiana codziennej diety i dostarczenie organizmowi składników mineralnych nie zawsze jednak rozwiązuje problem.

Bruzdy na paznokciach jako objaw chorobowy

Bruzdy na paznokciach występują, gdy w organizmie zaczyna brakować wody, a zatem dochodzi do odwodnienia. Towarzyszą mu również inne objawy, na przykład skąpomocz, suchość skóry, bóle i zawroty głowy, osłabienie i zmęczenie. Na występowanie wskazanego problemu zdrowotnego narażone są zwłaszcza dwie grupy – dzieci oraz seniorzy. Co ważne, może on pojawić się nie tylko wiosną i latem (w okresie upałów), lecz także jesienią i zimą. Maluchy oraz osoby starsze często mają zaburzone poczucie pragnienia. Oznacza to, że tak naprawdę nie wiedzą, kiedy chce im się pić. W związku z tym nie zaspokajają tej potrzeby w odpowiedni sposób.

Wgłębienia na płytce paznokcia nierzadko „informują” również o zaburzeniach gospodarki hormonalnej, schorzeniach metabolicznych (takich jak cukrzyca), patologicznych procesach zachodzących w układzie pokarmowym. niedoczynności tarczycy, chorobach krążenia, reumatoidalnym zapaleniu stawów oraz łuszczycy. Zmiany te często świadczą również o zaburzeniach rogowacenia. Ich symptomem są nie tylko bruzdy paznokciowe, ale również pogrubiona, szorstka i sucha skóra.

Bruzdy na paznokciach a grzybica

Przyczyną powstawania bruzd na paznokciach nierzadko bywa również grzybica, czyli infekcja wywołana przez dermatofity i drożdżaki. Do zarażenia dochodzi najczęściej poprzez kontakt ze skażoną powierzchnią, na przykład na publicznym basenie. Jego objawem są nie tylko wgłębienia, lecz także inne zmiany widoczne na powierzchni paznokcia (przebarwienia, zniekształcenia itp.). Leczenie choroby nie należy do najłatwiejszych, ponieważ lubi ona nawracać. Wystarczy niewielki spadek odporności, by znowu dała o sobie znać. Zazwyczaj terapia polega na przyjmowaniu środków przeciwgrzybiczych.

Poprzeczne bruzdy na paznokciu, czyli linie Beau

Linie Beau to specyficzne wgłębienia widoczne na paznokciu. Mogą pokrywać całą płytkę lub występować tylko w niektórych miejscach. Są dość głębokie. Pojawiają się w przebiegu chorób, takich jak cukrzyca, nadciśnienie tętnicze, pęcherzyca, świnka, zakrzepica naczyń głębokich, łysienie plackowate, egzema czy zapalenie płuc.

Bruzdy na paznokciach – inne możliwe przyczyny

Bruzdy na paznokciach mogą być również konsekwencją niewłaściwej higieny, na przykład zbyt długiego moczenia dłoni lub stóp w wodzie. Pojawieniu się tego typu zmian sprzyja również stosowanie silnych detergentów podczas sprzątania czy używanie acetonu (do zmywania lakieru z paznokci). Na wystąpienie problemu narażone są również osoby, które przeżywają silny lub długotrwały stres. Ma to również związek ze spadkiem odporności organizmu i większą podatnością na różnego rodzaju infekcje i chorobotwórcze drobnoustroje.

Jak leczyć bruzdy na paznokciach?

Sposób postępowania zależy od przyczyny problemu. Należy przy tym pamiętać, że same bruzdy na paznokciach nie mogą być podstawą do zdiagnozowania danego schorzenia. Rozpoznanie opiera się na o szerszy obraz kliniczny. Jeśli zauważysz u siebie niepokojące zmiany na dłoniach lub stopach, zgłoś się do lekarza pierwszego kontaktu, który przeprowadzi wywiad i skieruje cię na dalsze badania lub do konkretnego specjalisty.

