Miękki, ruchomy guzek w pachwinie? To objaw przepukliny

Przepuklina to przemieszczenie się narządów lub tkanek poza jamę ciała, w której normalnie powinny się znajdować. Może wystąpić w różnych częściach ciała. Pojawiający się charakterystyczny guzek, może się wybrzuszać lub cofać podczas np. ruchu. Przepuklina pachwinowa występuje częściej u mężczyzn niż u kobiet. Jej przyczyną bywa nadwaga lub otyłość oraz częste zaparcia. Może pojawić się także u osób, które cierpią z powodu przewlekłego kaszlu lub podejmują nadmierny wysiłek fizyczny. Ryzyko wystąpienia przepukliny wzrasta wraz z wiekiem, ale może wystąpić również u młodych ludzi, a nawet u dzieci. Na początku nie daje ona żadnych objawów, w miarę rozwoju powoduje dyskomfort, a nawet ból.

Najczęstsze objawy przepukliny pachwinowej

Wyczuwalny ręką miękki guzek pojawia się w zaawansowanym stadium choroby. Objaw ten poprzedzają takie symptomy jak:

ból oraz uczucie ciągnięcia w pachwinie,



pieczenie podczas uciskania,

wzdęcia, nudności lub wymioty nasilające się pod koniec dnia,

obrzęk miejsca, w którym wystąpiła przepuklina, nasilający się podczas dotyku,

ból i dyskomfort podczas wysiłku fizycznego, a także w czasie kaszlu i wypróżniania.

Jak zdiagnozować przepuklinę pachwinową?

W przypadku pojawienia się przepukliny pachwinowej należy zgłosić się bezpośrednio do chirurga lub do lekarza pierwszego kontaktu. Na podstawie wywiadu oraz badania fizykalnego decyduje on o konieczności wykonania dodatkowych badań, do których należy najczęściej USG, rezonans magnetyczny i tomografia komputerowa. Przepuklina pachwinowa nie znika samoistnie, a jej objawy nasilają się z czasem. W początkowym etapie choroby można zastosować leczenie zachowawcze polegające na noszeniu specjalnych pasów. Za jedyny skuteczny sposób uznaje się jednak zabieg operacyjny. Operacja przepukliny pachwinowej może być wykonana klasycznie przez dostęp otwarty lub laparoskopowo. Przeprowadza się ją w znieczuleniu miejscowym lub ogólnym (narkozie).

Czy guzek w pachwinie jest niebezpieczny dla zdrowia?

Największym niebezpieczeństwem związanym z istnieniem przepukliny pachwinowej, ale również innych rodzajów przepuklin, jest możliwość uwięźnięcia jej zawartości. Może to doprowadzić do martwicy tkanek, sepsy i nawet zgonu, o ile nie przeprowadzi się na czas operacji. Dlatego jeśli dojdzie do takiej sytuacji, operacja przepukliny uwięźniętej, wykonywana jest w trybie pilnym, czyli bezpośrednio po zgłoszeniu się chorego do szpitala.

Czytaj też:

Przepuklina może zagrażać zdrowiu, a nawet życiu. Dowiedz się, w jakich przypadkachCzytaj też:

Niespodziewany silny ból w pachwinie? Sprawdź, co może oznaczać

Źródła: