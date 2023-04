Przepuklina może zagrażać zdrowiu, a nawet życiu. Dowiedz się, w jakich przypadkach

Przepuklina powstaje na skutek osłabienia tkanki łącznej budowanej przez kolagen, zwykle w miejscu, gdzie ściana jamy brzusznej jest cieńsza i bardziej podatna na rozciąganie. Takim miejscem jest pachwina, gdzie powstają przepukliny pachwinowe oraz udowe. Ten pierwszy rodzaj przepukliny dotyka głównie mężczyzn, drugi z nich pojawia się zwykle u kobiet. Inną lokalizacją, w której często dochodzi do powstawania przepukliny, jest okolica pępka (przepuklina pępkowa). U osób dorosłych przepukliny mają najczęściej charakter nabyty, u dzieci – wrodzony.

Jakie czynniki sprzyjają powstaniu przepukliny?

Do czynników sprzyjających powstaniu przepukliny zalicza się zwiększone ciśnienie w jamie brzusznej, powodujące wypychanie narządów na zewnątrz. Na pojawienie się przepukliny narażone są zwłaszcza osoby:

z chorobami układu oddechowego, którym towarzyszy przewlekły kaszel,

które cierpią na zaparcia,

palacze papierosów (związki zawarte w papierosach powodują niedokrwienie i zaburzenia syntezy kolagenu),

z otyłością,

kobiety w ciąży,

wykonujące ciężką pracę fizyczną,

obciążone genetycznie.

Objawy przepukliny

O wystąpieniu przepukliny może świadczyć bolesne uwypuklenie w okolicy pachwiny, pępka lub powłok brzusznych, a także okresowe bóle w tych miejscach. Jeśli dolegliwości nie ustępują przez dłuższy czas i stają się uciążliwe, należy skonsultować ze lekarzem, który zdiagnozuje problem i zaproponuje metodę leczenia.

Kiedy przepukliny zagrażają zdrowiu i życiu?

Z reguły przepukliny stanowią niegroźną przypadłość, która stanowi problem estetyczny i tylko nieznacznie utrudnia funkcjonowanie. Mogą jednak stanowić zagrożenie dla życia, kiedy dojdzie do tzw. ich uwięźnięcia. Do takiego stanu dochodzi kiedy zawartość przepukliny przemieszcza się i nie może powrócić na swoje miejsce. Jeśli dojdzie np. do uwięzienia przepukliny pachwinowej, wówczas jelita mogą przemieścić się do worka przepuklinowego. Powoduje to obrzęk, który uniemożliwia powrót jelitom na właściwe miejsce. Konsekwencją może być niedrożność przewodu pokarmowego, niedokrwienia tkanek, a nawet martwica ściany jelita. W takim przypadku konieczna jest natychmiastowa interwencja chirurgiczna. Dlatego należy udać się do szpitala – przestrzegają lekarze.

Nie lekceważ objawów, które towarzyszą uwięźnięciu przepukliny!

Do niepokojących objawów, które mogą wskazywać na uwięźniecie przepukliny należą:

powiększenie przepukliny,

ból w okolicy przepukliny,

nudności, wymioty, bóle brzucha,

zatrzymanie gazów lub stolca.

