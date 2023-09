Przypomina PMS i często dotyka kobiety po czterdziestce. Czym jest PMDD?

PMS i PMDD to podobne, choć odrębne pojęcia. Pierwsze oznacza zespół napięcia przedmiesiączkowego. Natomiast skrót PMDD dotyczy mniej znanego – przedmiesiączkowego zaburzenia dysforycznego. Co to jest PMDD?

PMDD to skrót od angielskich słów Premenstrual Dysphoric Disorder, które tłumaczy się jako przedmiesiączkowe zaburzenie dysforyczne. Pojawia się w fazie lutealnej cyklu menstruacyjnego (czyli w okresie od zakończenia owulacji do następnej miesiączki). PMDD trwa zwykle kilka dni. Przyczyny jego występowania nie zostały do końca poznane. Badacze sugerują, że przedmiesiączkowe zaburzenie dysforyczne może mieć związek z nadwrażliwością na zmiany hormonalne zachodzące w organizmie podczas cyklu menstruacyjnego, na przykład poziom serotoniny. Problem PMDD dotyczy około 2-6 proc. kobiet w okresie rozrodczym. Co to jest PMDD i czym różni się od PMS? Zastanawiasz się, co różni PMDD od PMS? Obie przypadłości mają związek z cyklem menstruacyjnym, ale przedmiesiączkowe zaburzenie dysforyczne jest postrzegane jako bardziej uciążliwe. Nasilenie towarzyszących mu symptomów jest często tak duże, że znacznie utrudnia, a niekiedy wręcz uniemożliwia codzienne funkcjonowanie. O jakie dolegliwości chodzi? Najczęściej wymieniane objawy PMDD to: wahania nastroju,

wysoka drażliwość,

brak energii,

apatia,

złe samopoczucie ogólne,

stany lękowe,

trudności z koncentracją,

uczucie przytłoczenia lub wyobcowania,

ataki paniki,

utrata apetytu lub nadmierne objadanie się,

myśli samobójcze,

zaburzenia snu,

bóle głowy,

Warto również zauważyć, że objawy przedmiesiączkowego zaburzenie dysforycznego utrzymują się zwykle dłużej niż symptomy występujące w przebiegu PMS. PMDD doświadcza nawet 6 proc. kobiet w wieku rozrodczym, przy czym może się ono nasilać w różnych okresach życia, na przykład po przekroczeniu 40 lat (z uwagi na zmiany hormonalne zachodzące w organizmie i wejście w okres okołomonopauzalny). PMDD – leczenie Nasilone objawy przedmiesiączkowego zaburzenia dysforycznego wymagają farmakoterapii. Pacjentce podaje się leki przeciwdepresyjne zwane selektywnymi inhibitorami wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI), a także środki przeciwbólowe. Nierzadko konieczna okazuje się również pomoc psychologa lub psychoterapeuty. Dobrym sposobem na złagodzenie doświadczanego cierpienia psychicznego i fizycznego, którego doświadcza kobieta cierpiąca na PMDD, jest również stosowanie technik relaksacyjnych, zwiększenie aktywności fizycznej i wprowadzenie zmian w codziennej diecie (rezygnacja z używek i wysoce przetworzonych potraw na rzecz świeżych produktów bogatych w mikroelementy i witaminy).

