Agonia – jak wygląda proces umierania poprzedzający śmierć?

Agonia dotyczy przede wszystkim osób, które z powodu choroby lub wieku stopniowo tracą siły. Stan agonalny sprawia, że osoba umierająca znajduje się na granicy życia i śmierci. Choć większość osób stara się uniknąć tematu umierania, to każdy z nas wcześniej lub później będzie musiał przeżyć utratę bliskich oraz zmierzyć się z nieuchronnym nadejściem własnej śmierci. Warto wiedzieć, jakie objawy przepowiadają zbliżającą się śmierć oraz w jaki sposób zachowywać się w tym trudnym czasie, aby pomóc swoim bliskim w spokojnym odejściu z tego świata.

Na granicy życia i śmierci…

Proces umierania, czyli proces stopniowego wygasania czynności życiowych i narastania zjawisk nekrofizycznych oraz nerkochemicznych, prowadzących do nieodwracalnej śmierci biologicznej, to nadal temat tabu. Boimy się śmierci, co sprawia, że mierząc się z odchodzeniem bliskich, popełniamy wiele błędów, nieświadomie zwiększając cierpienie chorego. Choć sam proces umierania został z biologicznego punktu widzenia zbadany i dokładnie poznany, to dla każdego z nas śmierć nadal stanowi tajemnicę, którą kiedyś poznamy, żegnając się z tym światem.

Osoby umierające z przyczyn naturalnych, czyli z powodu zaawansowanego procesu starzenia się organizmu oraz osoby nieuleczalnie chore, często mają świadomość zbliżania się do kresu życia. Na temat indywidualnych doświadczeń z pogranicza życia i śmierci wiele mają do powiedzenia osoby, które zostały przywrócone do życia ze stanu śmierci klinicznej, jednak śmierć kliniczna znacząco różni się od śmierci biologicznej.

Agonia obejmuje kilka ostatnich dni i godzin życia chorego. W większości przypadków objawia się podobnie – charakterystyczne objawy agonii to nieodwracalne pogorszenie się stanu zdrowia, znaczne osłabienie fizyczne i zmiany psychiczne, a także zmniejszone spożywanie płynów i odmowa przyjmowania posiłków, która powoduje spadek masy ciała.

Zgodnie z definicją – agonia (stan agonalny) to proces umierania poprzedzający śmierć. Agonią nazywamy okres poprzedzający ustanie funkcji życiowych organizmu, polegający na stopniowym zanikaniu czynności życiowych. Agonia to proces początkowo prowadzący do śmierci klinicznej, a następnie śmierci biologicznej, który związany jest z zaburzeniami w funkcjonowaniu układu krążenia i oddychania, a także upośledzeniem funkcjonowania ośrodkowego układu nerwowego.

W kolejnych stadiach stanu agonalnego praca układu krążenia i układu oddychania może utrzymywać się na minimalnym poziomie (tzw. zjawisko śmierci pozornej).

Osoby znajdujące się w stanie agonii oraz śmierci klinicznej mogą zostać przywrócone do życia dzięki reanimacji. Przywrócenie czynności życiowych w przypadku zaawansowanej choroby, która spowodowała wyniszczenie organizmu, nie przedłuża życia, powodując, że chory nadal będzie znajdował się w stanie agonii. W przypadku osób w dobrym stanie ogólnym, u których śmierć kliniczna związana jest np. z wypadkiem, reanimacja daje szansę na powrót do zdrowia.

Jak przebiega proces umierania? Etapy agonii

W czasie agonii poszczególne układy i narządy ludzkiego organizmu przestają prawidłowo funkcjonować. Agonia, jako proces umierania poprzedzający nadejście śmierci, przebiega w kilku etapach. Agonia to wzajemnie powiązane ze sobą stany, czyli:

życie zredukowane – to stan, w którym pojawiają się zaburzenia czynności ośrodkowego układu nerwowego, a także układu krążenia i układu oddechowego;

– to stan, w którym pojawiają się zaburzenia czynności ośrodkowego układu nerwowego, a także układu krążenia i układu oddechowego; życie minimalne – to stan, w którym zaburzenia czynności podstawowych układów nasilają się, prowadząc do obniżenia przejawów życia;

– to stan, w którym zaburzenia czynności podstawowych układów nasilają się, prowadząc do obniżenia przejawów życia; śmierć pozorna – to stan pojawiający się po stanie życia minimalnego, który stanowi jego przedłużenie;

– to stan pojawiający się po stanie życia minimalnego, który stanowi jego przedłużenie; śmierć kliniczna – to inaczej śmierć somatyczna lub śmierć relatywna, która objawia się ustaniem czynności życiowych;

– to inaczej śmierć somatyczna lub śmierć relatywna, która objawia się ustaniem czynności życiowych; śmierć osobnicza – związana jest z nieodwracalnym uszkodzeniem mózgu, które powoduje trwałe zatrzymanie czynności psychicznych, czynności regulacyjnych i czynności koordynujących organizmu.

Pomimo śmierci osobniczej w organizmie nadal zachodzą procesy życiowe na poziomie tkankowym i komórkowym. Stan ten trwa kilka minut. W momencie, gdy procesy te ustają, stwierdzany jest zgon, czyli stan nieodwracalnej śmierci biologicznej, która wiąże się z wystąpieniem charakterystycznych oznak śmierci.

W poszczególnych etapach agonii stopniowo wygasają funkcje życiowe. Z tego względu stan agonii bywa określany jako wyczerpanie organizmu, które uniemożliwia odzyskanie sił witalnych i przywrócenie warunkującej przebieg procesów życiowych homeostazy.

U osób w agonii objawy życia zanikają, jednak zdarza się, że tuż przed śmiercią, samopoczucie osób umierających znacznie się poprawia. To kolejny etap, który pojawia się u kresu życia. Poprawę samopoczucia, a czasami wręcz euforię, odczuwają osoby, które nie są pod działaniem środków sedacyjnych. W tej fazie agonii (pobudzenie terminalne) nagła poprawa samopoczucia, której może towarzyszyć np. powrót apetytu, sprawia, że zarówno osoba chora, jak i osoby bliskie umierającego, odzyskują nadzieję, jednak stan ten nie trwa długo i pojawiają się po nim typowe objawy zbliżającej się śmierci.

Gdy życie zanika... Objawy zbliżającego się zgonu

Symptomy zbliżającej się śmierci to m.in.:

nagłe pogorszenie się stanu zdrowia,

postępujące osłabienie fizyczne,

zaburzenia połykania,

zaburzenia oddychania,

spadek ciśnienia krwi,

majaczenie,

narastająca senność,

rzężenie przedśmiertne,

zaburzenia świadomości,

halucynacje wzrokowe,

zmiany na skórze,

wyostrzenie się rysów twarzy,

zapadnięcie gałek ocznych,

utrata kontroli nad zwieraczami,

nadwrażliwość na bodźce słuchowe, wzrokowe i dotykowe.

Zarówno fizyczne objawy śmierci, jak i psychiczne objawy śmierci nie zawsze pojawiają się u każdego chorego, co ma związek m.in. z oddziaływaniem na organizm leków, a także indywidualnym przebiegiem procesu umierania. U niektórych osób agonia dotyczy jedynie ostatnich godzin życia, ale zdarza się też, że powolny proces umierania trwa kilka dni i można w nim wyróżnić wszystkie etapy oraz objawy agonii.

Osoby nieuleczalnie chore, u których nie ma możliwości dalszego leczenia, a także osoby umierające z przyczyn naturalnych i ich bliscy powinni zostać objęci opieką wykwalifikowanego personelu medycznego oraz psychologa. Godne umieranie to bardzo ważny element opieki paliatywnej, zarówno w warunkach szpitalnych, jak i w warunkach domowych, w których wiele osób decyduje się spędzić ostatnie dni i godziny życia.

Ze względu na liczne dolegliwości fizyczne i zmiany psychiczne, które związane są ze stanem agonalnym, niezbędne jest wdrożenie odpowiedniego leczenia, które ma na celu m.in. redukcję odczuwanego bólu. Warto pamiętać, że agonia i związane z nią dolegliwości różnią się w zależności od stanu danej jednostki, dlatego opieka paliatywna powinna spełniać indywidualne potrzeby osoby umierającej.

Bliscy umierającego, którzy pielęgnują go w ostatnich dniach i godzinach życia lub odwiedzają osobę w agonii w hospicjum, powinny zachować spokój. Niewskazane jest okłamywanie osoby umierającej i przekonywanie, że powróci do zdrowia. Nie należy również okazywać swojej rozpaczy, bo utrudnia to proces umierania, przysparzając osobom, które zachowują świadomość, dodatkowego cierpienia. Warto wiedzieć, że w stanie agonii zmysły stopniowo przestają prawidłowo funkcjonować, jednak najdłużej osoba umierająca czuje dotyk i słyszy, co do niej mówimy.

