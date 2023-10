Rano masz „śpiochy” w oku? To bardzo dobrze, ale pod pewnymi warunkami

Według wyliczeń naukowców, człowiek mruga średnio od 15 do 20 razy na minutę, czyli prawie 1,5 tysiąca razy w ciągu dnia. Inaczej sytuacja wygląda w nocy, wtedy nie mrugamy. Jaki ma to związek z ropną wydzieliną?

Dlaczego tworzą się „śpiochy” w oku?

W nocy odpoczywa cały organizm, również oczy. Naturalne jest, że kiedy człowiek śpi, nie mruga. Co nie oznacza, że narząd wzroku całkowicie wtedy nie pracuje. W fazie REM gałki oczne mogą wykonywać ruchy, być może ma to związek z marzeniami sennymi.. Natomiast podczas drzemki zmniejsza się produkcja łez. Jednak z uwagi na to, że gałki oczne muszą być nawilżone przez całą dobę, gruczoły łzowe pracują, choć mniej intensywnie. Ale to ma swoje konsekwencje – z powodu braku mrugania, wydzielina nie może wydostać się na zewnątrz. Zbiera się więc w kącikach oczu, co objawia się ropą, zwaną również „śpiochami”.

Z czego powstaje ropa w oku?

„Śpiochy” to po prostu zaschnięta wydzielina pochodząca z gruczołów łzowych. Składają się na nią różne zanieczyszczenia (choćby z makijażu), śluz, komórki skórne i substancje wydzielane przez gruczoły. Konsystencja ropy jest oleista, czasem sprężysta, często ma kształt kulki. Może być błyszcząca. Niektórzy mają mniej ropy, inni więcej. Jej wielkość uzależniona zależy od tego, ile płynu zdąży wyparować zanim otworzysz oczy.

Czy obecność ropy w oku świadczy o chorobie?

Zjawisko tzw. śpiochów w oku jest czymś zupełnie normalnym, zwłaszcza po dłuższej drzemce. Co więcej, jeśli znajdujemy je w oczach to oznaka, że nasz narząd wzroku funkcjonuje prawidłowo. Czasem jednak obecność ropy może być sygnałem alarmowym, że z oczami dzieje się coś niepokojącego.

Obecność ropy w oku powinna zaniepokoić w następujących sytuacjach:

gdy gromadzi się jej dużo więcej niż zwykle, a już na pewno, gdy ropieje całe oko, nie tylko po drzemce, lecz także w ciągu dnia,

gdy pojawia się ból oka,



gdy w oczach odczuwamy dyskomfort i mrowienie,

gdy oczy są zaczerwienione,

gdy nasz narząd wzroku staje się bardzo wrażliwy na światło,

gdy pogorszy nam się ostrość widzenia.

Powyższe objawy mogą wskazywać na zapalenie spojówek, zapalenie powiek, zapalenie woreczka łzowego lub inne schorzenia. W takiej sytuacji należy skontaktować się z lekarzem okulistą.

Jak pozbyć się ropy z oka?

Usuwając ropę z oka, pamiętaj o zachowaniu odpowiedniej higieny. Nie zaleca się usuwania „śpiochów” palcami, ponieważ mogą czyhać na nich bakterie. Dobrym rozwiązaniem będzie zastosowanie gazika i zwilżenie go zwykłą wodą lub solą fizjologiczną. Z pewnością sprawdzi się również przemywanie oczu naparem z rumianku.

