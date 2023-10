Syndrom „za krótkiej ręki” po czterdziestce. Jak objawia się prezbiopia?

Niektórzy okuliści i optometryści mówią, że prezbiopia jest jak zmarszczki w oku – oczy też się starzeją i to zupełnie normalny, fizjologiczny proces. W związku z tym prezbiopia nie jest uznawana za chorobę, lecz za naturalne zjawisko starzenia się narządu wzroku.

Na czym polega prezbiopia?

Prezbiopia inaczej nazywana jest starczowzrocznością. Wraz z upływem lat oko traci zdolność do wyostrzania wzroku na przedmioty, które znajdują się w pobliżu. Jest to spowodowane tym, że soczewka wewnątrzgałkowa przestaje być elastyczna, a staje się coraz bardziej sztywna i grubsza, tracąc zdolności akomodacyjne. A gdy elastyczność mięśni pracujących w okolicach oka obniża się, tym samym zmniejsza się zdolność soczewki do szybkiej zmiany krzywizny. Również źrenica robi się węższa i mniej wrażliwa na światło. Wada prowadzi do pogorszenia widzenia, głównie z bliskich odległości.

Jak objawia się starczowzroczność?

Pierwsze objawy prezbiopii można zaobserwować u osób po czterdziestce, ale zdarza się i u młodszych kobiet i mężczyzn. Jeśli u pacjenta wystąpią niepokojące symptomy, powinien jak najszybciej skonsultować je ze specjalistą.

Objawy prezbiopii:

aby przeczytać tekst w książce, w telefonie czy gazecie musisz odsuwać go od siebie (dotyczy to zwłaszcza tekstu pisanego drobnym drukiem) aż zaczyna „brakować” ci ręki – jest to tzw. syndrom długiej lub „za krótkiej” ręki,

widzisz zamazany, niewyraźny obraz,

oczy męczą się szybciej niż zwykle,

odczuwasz bóle głowy,

aby coś przeczytać, mrużysz oczy,

masz problemy z koncentracją.

U kogo najczęściej występuje prezbiopia?

Prezbiopia częściej występuje u osób, które spędzają długie godziny przy komputerze lub przed ekranem telefonu. Choć narząd wzroku starzeje się u wszystkich ludzi, starczowzroczność szybciej pojawi się u cukrzyków, osób mających anemię, palących papierosy, przyjmujących leki antydepresyjne. Częściej starczowzroczność występuje u kobiet niż mężczyzn.

Czy prezbiopię można zatrzymać lub cofnąć?

Rozwój starczowzroczności można spowolnić. Aby tak się stało, konieczna jest właściwa dieta dla narządu wzroku, bogata w owoce jagodowe, zielone warzywa, ryby i nabiał. Należy unikać niebieskiego światła. Poprawę widzenia mogą przynieść ćwiczenia akomodacji oka. Jeśli pracujemy przy komputerze, należy zadbać o właściwą pozycję – odległość wzroku od ekranu powinna wynosić od 50 do 70 cm. Jak najczęściej trzeba korzystać z naturalnego oświetlenia, najlepiej przebywać na dworze minimum godzinę dziennie. Prezbiopię można korygować za pomocą okularów, soczewek kontaktowych czy laserowej korekcji.

Czytaj też:

W jakim wieku pogarsza się wzrok? Pierwsze objawy są nieoczywisteCzytaj też:

Jakie choroby widać w oczach? Lista schorzeń zaskakuje