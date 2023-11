Bolą cię mięśnie? Przyczyna może być zaskakująca

Mowa o stresie, który oddziałuje na cały organizm. Stres może powodować bolesne spięcia mięśniowe, które w dłuższym czasie mogą doprowadzić do poważnych powikłań.

Jak mięśnie reagują na stres?

Spięcia mięśni same w sobie nie są niczym złym – są naturalnym sposobem obrony organizmu przed przeciążeniem układu ruchu. Problem pojawia się, kiedy spięte mięśnie wywołują ból i dyskomfort. Te objawy nierzadko związane są ze stresem i szybkim tempem życia.

Jak tłumaczy Zygmunt Bartosiewicz, fizjoterapeuta z Kliniki Fizjoterapii, częstymi objawami takiej reakcji na stres są obszary zwiększonego spięcia mięśniowego, które występują w okolicy, karku szyi czy stawu skroniowo-żuchwowego. W sytuacji długotrwałego stresu psychicznego może dojść wręcz do sytuacji, w której mięśnie spinają się same. Szybciej się kurczą i dużo trudniej rozluźniają, co może być bolesne. W przeciążonych mięśniach pojawiają się stwardnienia, czyli bardzo bolesne punkty.

Czy spięcia mięśniowe należy leczyć?

– Spięcie mięśniowe powinno być leczone, im szybciej, tym lepiej. Nie usuwane może prowadzić do powikłań w postaci dyskomfortu i przeciążeń mięśni. Rodzaj terapii powinien być dobrany indywidualne do każdego pacjenta – mówi Zygmunt Bartosiewicz.

Zadaniem fizjoterapeuty jest rozluźnienie spiętych mięśni oraz nauczenie pacjenta ćwiczeń do wykonywania w domu. Ale to nie wszystko: ważna jest również zmiana złych nawyków, które doprowadziły do powstania problemu z mięśniem. Jak tłumaczy specjalista, przewlekły stres może prowadzić nie tylko do bolesnych spięć mięśni, ale też pogłębiania zaburzeń związanych z nieprawidłową postawą i ograniczeń ruchomości mięśni i stawów. Szczególnie należy uważać na to, aby równomiernie rozkładać obciążenie – regularne używanie mięśni tylko po jednej stronie może powodować trudności w utrzymaniu prawidłowej postawy ciała, a w efekcie także prowadzić do spięć. Takie mięśnie stają się silniejsze, oraz bardziej spięte. Po drugiej stronie pozostają słabsze, oraz luźniejsze, co powoduje, że nie potrafią utrzymać się odpowiedniej pozycji. Jak dodaje Zygmunt Bartosiewicz, ważne jest, aby słuchać sygnałów, jakie daje ciało i odpowiednio szybko reagować.

