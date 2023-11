Pieką cię stopy? Nawet się nie domyślasz, że może to oznaczać tę chorobę

Pieczenie stóp zazwyczaj kojarzy nam się z chorobą skóry, między innymi grzybicą. Pojawia się wtedy też swędzenie i dochodzi do złuszczania naskórka. Co jednak gdy odczuwamy samo pieczenie? Okazuje się, że wcale nie musi być to objaw grzybicy, a może świadczyć o znacznie poważniejszej chorobie. Wtedy pacjent czuje piekący ból stopy.

Pieczenie stóp jako objaw niedoczynności tarczycy

Pieczenie stóp czasami może przybierać bardzo intensywny charakter. Objaw ten może sygnalizować, że z naszym organizmem dzieje się coś niedobrego. Występuje on między innymi przy niedoczynności tarczycy (chodzi o neuropatię przy niedoczynności tarczycy). Neuropatia jest spowodowana uszkodzeniem lub dysfunkcją nerwów. To z kolei może prowadzić do nieprzyjemnych objawów w różnych częściach ciała.

W przebiegu neuropatii niedoczynności tarczycy, poprzez rozrost tkanki łącznej, dochodzi do ucisku nerwów, które przez nie przechodzą. To z kolei powoduje pieczenie, ale też mrowienie, drętwienie stóp oraz osłabienie ich mięśni. Warto pamiętać, że istnieje wiele możliwych przyczyn pieczenia stóp, więc jeśli macie podejrzenia dotyczące niedoczynności tarczycy lub doświadczacie tego objawu i innych symptomów świadczących o chorobie – ważne jest, by skonsultować się z lekarzem.

Jakie są inne objawy niedoczynności tarczycy?

Niedoczynność tarczycy jest jednym z najczęstszych zaburzeń tarczycy. Występuje ona u około 5 procent dorosłych kobiet oraz u około 1 procenta dorosłych mężczyzn (ryzyko zachorowania wzrasta wraz z wiekiem). Pieczenie stóp jest mało popularnym objawem tej choroby. Do głównych symptomów należy między innymi:



zmęczenie,

uczucie senności,

uczucie ciągłego zimna,

zaburzenia pamięci,

depresja,

zaparcia,

rzadsze oddawanie stolca,

zaburzenia miesiączkowania,

niepłodność,

przyrost masy ciała,

niskie ciśnienie tętnicze.

Podczas badań laboratoryjnych u pacjenta z niedoczynnością tarczycy można stwierdzić także podwyższony poziom cholesterolu oraz niedokrwistość. Objawy niedoczynności tarczycy mogą przybierać różne nasilenie.

Dlaczego pieką stopy? To może być też objaw innych chorób

Pieczenie stóp to objaw, który może towarzyszyć wielu chorobom. Poza neuropatią przy niedoczynności tarczycy symptom ten może wskazywać także na:



zespół Guillaina-Barrego,

dnę moczanową,

toczeń rumieniowaty układowy,

przewlekłą niewydolność żylną,

różnego rodzaju neuropatie.

Pamiętajcie jednak, że nie należy przedwcześnie panikować, jeśli odczuwacie ten właśnie objaw. Może on się pojawić również w wyniku kontaktowego zapalenia skóry – jako reakcja alergiczna na przykład na materiał w butach, skarpetkach lub w wyniku użycia nowego płynu czy proszku do prania.

