Skarżył się na uporczywe migreny. Diagnoza okazała się szokująca

Mieszkaniec Florydy od pewnego czasu zmagał się z uporczywymi bólami głowy o charakterze migrenowym. Początkowo przyjmował środki, które miały złagodzić odczuwane dolegliwości. Ich zażywanie nie przynosiło jednak oczekiwanych rezultatów. W końcu mężczyzna zgłosił się na izbę przyjęć. Wyniki przeprowadzonych badań wprawiły specjalistów w osłupienie.

Niecodzienna przyczyna migreny

Mężczyzna został poddany szczegółowym badaniom. Tomografia komputerowa głowy wykazała, że w mózgu pacjenta zagnieździły się larwy tasiemca uzbrojonego, doprowadzając do rozwoju wągrzycy ośrodkowego układu nerwowego, zwanej również jako neurocysticerkoza. To bardzo rzadki przypadek. W krajach rozwiniętych, takich jak Stany Zjednoczone, zwykle nie dochodzi do tego rodzaju infekcji – z uwagi na wnikliwą kontrolę bezpieczeństwa żywności oraz przestrzeganie standardów sanitarnych. Sprawa Amerykanina jest nietypowa z jeszcze jednego powodu. Mężczyzna w ostatnim czasie nie podróżował do innych krajów i nie miał kontaktu z czynnikami, które mogłyby stanowić źródło zakażenia (na przykład świniami).

Jak zatem doszło do infekcji? Odpowiedź na to pytanie przyniósł wywiad dietetyczny przeprowadzony z 52-latkiem. Mieszkaniec Florydy okazał się wielkim miłośnikiem niedogotowanego boczku. Naukowcy uważają, że to właśnie w nim znalazły się larwy tasiemca, które przedostały się z układu pokarmowego do mózgu. wywołując uporczywe migreny.

Jakie są objawy zakażenia tasiemcem?

Objawy wągrzycy zależą od lokalizacji oraz liczby larw tasiemca. Gdy pasożyty przedostaną się do mózgu mogą powodować drgawki, halucynacje, zaburzenia zachowania, wahania nastroju, bóle i zawroty głowy, trudności w funkcjonowaniu poznawczym, nudności, wymioty. W przebiegu choroby wyróżnia się okresy zaostrzeń i remisji (to czas, kiedy objawy ustępują lub mają zdecydowanie mniejsze nasilenie niż zazwyczaj). Infekcja może rozwijać się latami, nie dając żadnych wyraźnych symptomów.

Jak diagnozuje się i leczy wągrzycę?

Na postawienie diagnozy pozwalają między innymi badania obrazowe. Leczenie wągrzycy opiera się przede wszystkim na podawaniu leków przeciwpasożytniczych. Jednocześnie wprowadza się leczenie objawowe, którego celem jest zniwelowanie symptomów towarzyszących infekcji. Mogą to być na przykład środki przeciwpadaczkowe. Niekiedy konieczne staje chirurgiczne usuniecie larw tasiemca i włączenie środków przeciwzapalnych.

