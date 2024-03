Ten objaw może świadczyć o rozwoju raka. Zauważysz go podczas szczotkowania zębów

Krwawienie dziąseł może być skutkiem zbyt intensywnego szczotkowania zębów lub używania niewłaściwych przyborów, na przykład szczoteczki z twardym włosiem. Problem ten może mieć jednak również zupełnie inne przyczyny i wskazywać na rozwój ostrej białaczki szpikowej. To nowotwór wywołany przez mutacje powstające w komórkach szpiku kostnego. Niedojrzałe, zmienione komórki namnażają się, wypełniają szpik, a z czasem przedostają się do krwi obwodowej.

Krwawienie dziąseł jako objaw ostrej białaczki szpikowej

Krwawienie dziąseł występuje u niespełna 18% pacjentów z ostrą białaczką szpikową. W przebiegu choroby dochodzi do pojawienia się zmian w naczyniach włosowatych, co nierzadko skutkuje kłopotami stomatologicznymi. Dziąsła są rozpulchnione, bolesne w dotyku. Mogą krwawić samoistnie (bez wyraźnej przyczyny), a także podczas higieny jamy ustnej czy spożywania twardych pokarmów, które wymagają gryzienia. Problem zwykle długo nie ustępuje i często nawraca, na przykład przy mocniejszym szczotkowaniu zębów. U pacjentów z ostrą białaczką szpikową krwawić mogą nie tylko dziąsła, ale również inne miejsca w jamie ustnej, na przykład język, podniebienie czy śluzówka policzków. Występowanie tego objawu zawsze powinno być wskazaniem do wizyty u specjalisty.

Jakie są inne objawy ostrej białaczki szpikowej?

W przebiegu ostrej białaczki szpikowej nierzadko pojawiają się również inne symptomy, takie jak na przykład: bóle kości i stawów, bóle głowy, ogólne osłabienie, anemia, występowanie na ciele siniaków (nawet przy relatywnie niewielkim urazie), plamista lub grudkowata wysypka. Bardzo charakterystyczne jest to, że na ogół objawy szybko przybierają na sile. Pacjent z biegiem czasu czuje się coraz gorzej, jest bardziej osłabiony. Nawet mały wysiłek powoduje u niego bardzo duże zmęczenie.

Inne przyczyny krwawienia dziąseł

Krwawienie dziąseł nie zawsze świadczy o raku. Jego przyczyny mogą być różne. Zalicza się do nich między innymi cukrzyca typu drugiego, zaburzenia krzepnięcia krwi, anemia, problemy z wątrobą, nadmiar płytki nazębnej czy paradontoza. Nawracanie lub nieustępowanie problemu zawsze powinno skłonić do wizyty u stomatologa lub lekarza pierwszego kontaktu.

