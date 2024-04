Czujesz to po przebudzeniu? Tak organizm może dawać znać o chorobie

Sporadyczne poranne zmęczenie nie powinno być powodem do niepokoju. Jeśli jednak odczuwasz znużenie i zmęczenie za każdym razem po przebudzeniu, zgłoś się do lekarza rodzinnego i zbadaj się. Te dolegliwości mogą bowiem świadczyć o poważnej chorobie i wskazywać na rozwój obturacyjnego bezdechu sennego. W przebiegu schorzenia dochodzi do zaburzeń oddychania. Oddech ulega spłyceniu, a nawet zatrzymaniu. Epizody bezdechu mogą pojawiać się wielokrotnie w ciągu godziny.

Poranne zmęczenie jako objaw obturacyjnego bezdechu sennego

U chorych z obturacyjnym bezdechem sennym obserwuje się zaburzenia oddychania. Podczas snu dochodzi do rozluźnienia mięśni gardła. Te blokują drogi oddechowe, odcinając dopływ powietrza do płuc. Zmniejsza się ilość tlenu w organizmie i wzrasta stężenie dwutlenku węgla. Wówczas aktywuje się autonomiczny układ nerwowy i następuje mikroprzebudzenie (którego pacjent nie jest świadomy). Zwiększa się częstotliwość uderzeń serca oraz napięcie mięśni gardła. W rezultacie tlen znowu napływa do płuc.

Takie mikroprzebudzenia mogą zdarzać się nawet kilkadziesiąt razy w ciągu nocy. Ich występowanie znacznie pogarsza jakość snu. W rezultacie organizm nie jest w stanie zregenerować się i wypocząć, a chory po przebudzeniu czuje zmęczenie i znużenie. Ma problemy z koncentracją i trudności z wykonywaniem codziennych obowiązków. Często jest poirytowany i rozdrażniony. Do najczęstszych objawów obturacyjnego bezdechu sennego zalicza się:

poranne zmęczenie i bóle głowy odczuwane po przebudzeniu,

senność w ciągu dnia,

spadek libido,

zaburzenia pamięci,

zaburzenia emocjonalne (apatia, zmienność nastrojów itp.).

Część symptomów pojawia się w nocy. Chodzi między innymi o kołatanie serca, bóle w klatce piersiowej, duszności, chrapanie, wzmożoną potliwość, zgagę, suchość w jamie ustnej etc.

Jakie czynniki sprzyjają wystąpieniu bezdechu sennego?

Na występowanie obturacyjnego bezdechu sennego najbardziej narażone są osoby z otyłością, skrzywioną przegrodą nosową, astmą, alergicznym nieżytem nosa (katarem) i zaburzeniami odporności. Do czynników ryzyka należy również częste picie alkoholu i palenie tytoniu. Na chorobę częściej zapadają mężczyźni niż kobiety.

Inne możliwe przyczyny porannego zmęczenia

Poranne zmęczenie nie zawsze musi być objawem obturacyjnego bezdechu sennego. Ten symptom pojawia się również w przebiegu chorób, takich jak na przykład anemia, cukrzyca typu drugiego, depresja czy zaburzenia w pracy tarczycy. Przyczynę problemu powinien ustalić specjalista. Nie należy stawiać diagnoz na własną rękę. Najlepszym rozwiązaniem będzie udanie się do lekarza pierwszego kontaktu.

