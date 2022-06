Pierwsze objawy zapłodnienia: śluz, bóle piersi, zmęczenie

Wczesne objawy ciąży u każdej kobiety mogą być inne. Tak samo jak i każda ciąża różni się czymś od poprzedniej. Dlatego też należy zachować szczególną ostrożność przy ocenie dolegliwości, mogących wskazywać ciążę. Niektóre objawy są bardzo podobne do tych, które występują tuż przed miesiączką, inne wynikają ze stylu życia, diety, aktywności fizycznej, zażywanych leków lub poziomu stresu. Dlatego wczesne objawy ciąży łatwo przegapić.

Najlepiej więc po prostu wykonać test ciążowy, zrobić badania krwi i wybrać się na wizytę do ginekologa – tylko te trzy elementy mogą dać stuprocentową pewność, że doszło do zapłodnienia.

Jak wygląda śluz w dni niepłodne?

Śluz szyjkowy to naturalny objaw cyklu menstruacyjnego. W czasie dni płodnych jest on rozciągliwy, biały i lekko lepki. Jest go też dużo, a bielizna może być mokra. Po owulacji ilość śluzu się zmniejsza, zmienia się również jego konsystencja. Przestaje być ciągnący się, staje się bardziej zbity i lepki.

Pierwsze objawy ciąży – śluz na początku ciąży a przed okresem

W czasie cyklu menstruacyjnego u każdej kobiety występuje śluz. Pełni on różne funkcje, nawilżając pochwę i drogi rodne, a także chroniąc ją przed drobnoustrojami i bakteriami. Konsystencja śluzu zmienia się w zależności od fazy cyklu. I tak, tuż po miesiączce śluzu jest niewiele, ale jego ilość wzrasta wraz ze zbliżaniem się dni płodnych i owulacji.

W tym czasie śluzu jest najwięcej, zmienia się również jego konsystencja. Staje się śliski, ciągnący się, a w czasie owulacji może przypominać konsystencją białko jaja kurzego – jest to tzw. śluz płodny. Następnie stopniowo po owulacji w fazie lutealnej cyklu ilość śluzu maleje, a tuż przed miesiączką w pochwie robi się zupełnie sucho. To naturalne fazy związane z cyklem menstruacyjnym kobiety.

Pierwszym objawem ciąży może być zmiana w konsystencji śluzu. Jeśli miesiączka nie nadeszła, a w pochwie występuje dużo śluzu, może to oznaczać, że doszło do zapłodnienia. Biały śluz to wczesny objaw ciąży, ale nie musi on wystąpić u wszystkich kobiet. Śluz w ciąży pełni ważną rolę, ponieważ chroni układ rozrodczy przed wnikaniem patogenów i drobnoustrojów, stanowiąc barierę ochronną. W pierwszych tygodniach ciąży powstaje czop śluzowy, który zatyka szyjkę macicy, chroniąc rozwijający się płód przed infekcjami. Czop śluzowy odpada tuż przed porodem.

Czy po zapłodnieniu wydziela się śluz?

Jak już powiedzieliśmy, po zapłodnieniu w pochwie powstaje dość dużo gęstego i białego śluzu. Może on być bardzo obfity i mieć lekko kremowy kolor – są to objawy naturalne, świadczące o tym, że komórka jajowa połączyła się z plemnikiem. Na skutek zapłodnienia w organizmie powstaje większa ilość estrogenów, które przyczyniają się do zwiększonej produkcji śluzu szyjkowego.

Warto pamiętać, że śluz ten powinien być bezwonny. Jeśli miesiączka nie wystąpiła w terminie, a zamiast tego kobieta obserwuje brązowe, żółte lub zielone upławy to nie świadczy to raczej o zapłodnieniu, a o infekcji intymnej lub innych zaburzeniach. Brązowe upławy mogą być efektem zaburzeń hormonalnym, m.in. niedoboru progesteronu.

Plamienie implantacyjne

Tuż po zapłodnieniu, gdy dochodzi do zagnieżdżenia się komórki, może pojawić się plamienie oraz skurcze. Fachowo nazywa to plamieniem implantacyjnym. Skurcze przypominają skurcze miesiączkowe, więc niektóre kobiety mylą je i uważają za początek okresu. Krwawienie i skurcze są jednak niewielkie i powinny skłonić do wykonania testu ciążowego w dniu planowanej miesiączki.

Ciąża a biała wydzielina z pochwy

Wraz z implantacją zarodka ściany pochwy zaczynają się nieco pogrubiać. Zwiększony wzrost komórek wyściełających pochwę powoduje również większą produkcję śluzu – białej wydzieliny z pochwy. Ten objaw utrzymuje się na ogół przez całą ciążę.

Po jakim czasie od zapłodnienia występują objawy?

Po zapłodnieniu niektóre kobiety bardzo szybko odczuwają zmiany w swoim organizmie, podczas gdy inne ze zdziwieniem zauważają, że miesiączka się spóźnia. Nie ma na to reguły, każda z nas inaczej przechodzi ciążę i obserwuje u siebie inne objawy.

Zwykle pierwszym objawem ciąży jest plamienie implantacyjne, które występuje jeszcze przed spodziewanym terminem miesiączki. Następnie wiele kobiet zauważa, że zmieniają im się preferencje żywieniowe – nagle mają ochotę zjeść coś, czego do tej pory na co dzień nie jadły. Może wystąpić również nadwrażliwość piersi, a także nadwrażliwość zapachowa, ból piersi czy ból brzucha. Część kobiet obserwuje u siebie zawroty głowy czy bóle głowy. Wszystkie te objawy mogą pojawić się jeszcze przed terminem miesiączki albo w jego okolicach.

Nudności i wymioty pojawiają się zwykle dużo później, w okolicy 7-8 tygodnia ciąży, gdy wiele kobiet już zdaje sobie sprawę, że spodziewa się dziecka.

Zielony i żółty śluz w ciąży

Zielony śluz i żółty śluz świadczy o infekcji układu rozrodczego. Może oznaczać infekcję o podłożu grzybiczym albo o podłożu bakteryjnym. W takiej sytuacji często też pojawia się nieprzyjemny zapach, co oznacza, że należy jak najszybciej skonsultować się z lekarzem, który oceni, jakie jest podłoże infekcji, pobierze posiew i zleci odpowiednie leczenie.

Zazwyczaj polega ono na przyjmowaniu globulek dopochwowych, które zwalczają grzyby i bakterie. W okresie leczenia należy powstrzymać się od współżycia i dbać o higienę intymną.

Jeśli pacjentka już jest w ciąży i obserwuje upławy w kolorze zielonym lub żółtym, tym bardziej powinna szybko udać się do ginekologa. Zakażenia w ciąży mogą być niebezpieczne i wymagają bezwzględnego leczenia.

Brązowy śluz na początku ciąży

Brązowy śluz może pojawić się na początku ciąży. U niektórych kobiet występują brązowe upławy tuż po zapłodnieniu. Mogą pojawić się jeszcze przed terminem spodziewanej miesiączki i najczęściej oznaczają wtedy krwawienie (inaczej plamienie implantacyjne). W takiej sytuacji kobieta obserwuje na wkładce lub na bieliźnie pasma śluzu podbarwione krwią. Są one efektem zagnieżdżania się zarodka w ściance macicy.

W terminie miesiączki może natomiast wystąpić lekko brązowe plamienie. Jeśli nie ma krwi, a sama miesiączka wyraźnie różni się od normalnych cykli, może to oznaczać ciążę. Warto jednak pamiętać, że ciąża to nie jedyna przyczyna plamień zamiast krwawień - mogą je powodować również polipy, torbiele czy zaburzenia hormonalne.

Różowy i zabarwiony krwią śluz w ciąży

Na początku ciąży może wystąpić również lekko różowy śluz. Jest on związany z implantacją zarodka w macicy. Jest to zupełnie naturalne zjawisko i nie należy się nim przejmować.

Problemem może być nagłe wyraźne krwawienie, które wymaga zgłoszenia się do ginekologa lub na izbę przyjęć do szpitala położniczego.

Inne objawy ciąży

Do innych objawów ciąży zaliczają się:

zawroty głowy

nudności

osłabienie

wzdęcia



nadwrażliwość węchowa

krwawienie dziąseł

ból piersi

ból brzucha

Wyostrzony węch

Jednym z charakterystycznych objawów ciąży jest nadwrażliwość węchowa. Na początku ciąży zmysł węchu mocno się wyostrza, a zapachy, które do tej pory były przyjemne, nagle mogą stać się zbyt wyraźne. Wiele mam odrzuca zapach surowego mięsa, dezodorantów, a nawet pasty do zębów. Jeśli miłe do tej pory zapachy nagle stają się nieprzyjemne, może to oznaczać ciążę.

Ta nadwrażliwość z reguły mija samoistnie po ukończeniu 1 trymestru ciąży, ale u niektórych kobiet występuje dłużej. Są to czynniki indywidualne i trudno stwierdzić, jak długo będą nam towarzyszyły dane objawy.

Krwawienie dziąseł

Równie nietypowym objawem ciąży są krwawienia dziąseł. W ciąży dziąsła stają się bardzo wrażliwe, przez co zwykłe szczotkowanie zębów może doprowadzić do krwawienia. Nie należy jednak bać się tych objawów, bo niewłaściwe szczotkowanie zębów może doprowadzić do szybszego odkładania się płytki nazębnej i gromadzenia kamienia.

Nadmierne wydzielanie śliny

Oprócz krwawienia z dziąseł może pojawić się również... nadmierne wydzielanie śliny. Być może dzieje się tak na skutek działania hormonów płciowych. W pierwszym trymestrze ciąży można zaobserwować również problemy z przełykaniem, objawy refluksu żołądkowego albo nudności i wymioty. Są to objawy, które występują indywidualnie. Jeśli są bardzo silne, warto skonsultować je z lekarzem.

Nadwrażliwość piersi

Zmiany w piersiach to kolejny bardzo wczesny objaw ciąży. Poziom hormonów u kobiet gwałtownie się zmienia tuż po zapłodnieniu. Opuchlizna, ból i mrowienie mogą pojawić się już tydzień później. Brodawki zaczynają ciemnieć, a piersi stają się cięższe, pełniejsze i wrażliwsze. Można na nich również zauważyć zielone żyłki, które oznaczają kanaliki mleczne. Nadwrażliwość piersi jest efektem burzy hormonalnej i może minąć po ukończeniu pierwszego trymestru ciąży, ale powrócić w trzecim.

Opuchlizna

W ciąży występują tendencje do gromadzenia wody w organizmie. Mogą pojawić się obrzęki rąk czy nóg, opuchlizna palców (np. nie można zdjąć pierścionka czy obrączki). Wiele kobiet odczuwa ciężkość nóg, a także ociężałość brzucha. Co więcej, w ciąży można ze zdziwieniem zauważyć, że ulubione buty nie mieszczą nam się na stopy. Wielu kobietom w ciąży rośnie noga i często już nie wraca do dawnego rozmiaru.

Na to zjawisko nie mamy wpływu, ale możemy zapobiec gromadzeniu wody w organizmie. Aby złagodzić te objawy, należy pić przynajmniej 2,5 litra wody niegazowanej dziennie i regularnie się ruszać. Aktywność fizyczna pomaga zapobiec odkładaniu wody w organizmie, przyspiesza metabolizm i pobudza krążenie.

Zmiana koloru skóry

W ciąży burza hormonalna sprawia, że kobieta promienieje. Wyraźnie wyczuwa się od niej dobrą energię, niektórzy mówią, że wręcz bije od niej blask. Dotyczy to nie tylko jej samopoczucia i energii, jaką emanuje, ale również wyglądu. Skóra w ciąży wygląda bardzo dobrze, znikają problemy z pajączkami, wypryskami czy zanieczyszczeniami. Wiele kobiet nagle ma świetlistą i gładką cerę. Do tego włosy dobrze się układają, mają większą objętość, są błyszczące i piękne.

Tego rodzaju efekty najczęściej widać w drugim trymestrze ciąży. U części pań, zwłaszcza tych, które nie stosują ochrony przeciwsłonecznej lub mocno wystawiają ciało na słońce, na skutek burzy hormonalnej mogą pojawić się plamy na skórze. Nazywane są ostudą ciężarnych, przypominają ciemne plamki, które występują w różnych miejscach na twarzy.

Wypryski

U części kobiet pierwszymi objawami ciąży mogą być wypryski na twarzy czy nawet nawrót trądziku. Są to objawy spowodowane burzą hormonalną i zwykle mijają w drugim trymestrze. Warto regularnie oczyszczać cerę i pielęgnować ją dobrymi, ale łagodnymi preparatami do cery trądzikowej. Zaleca się, by przyszłe mamy dokładnie czytały ulotki, bo niektórych kosmetyków nie należy stosować w ciąży. W tym czasie lepiej też powstrzymać się przed zabiegami kosmetycznymi.

Pierwsze objawy ciąży a zmęczenie

Zmęczenie pojawia się w wyniku nagłego wzrostu progesteronu i jest zupełnie normalne. Może wystąpić już tydzień, dwa po poczęciu. Do tego dochodzą także inne czynniki: niższy poziom cukru we krwi, niższe ciśnienie krwi i zwiększenie produkcji krwi – wszystko to ma wpływ na ogólne samopoczucie.

Młode mamy mogą dosłownie zasypiać na stojąco. Dotychczas energiczne i pełne werwy, nagle męczą się zwykłymi obowiązkami lub potrzebują drzemki w ciągu dnia. Warto słuchać swojego organizmu i pozwalać sobie odpocząć wtedy, kiedy czujemy się zmęczone. W pierwszym trymestrze ciąży ciało wykonuje potężną pracę, tworząc narządy przyszłego człowieka. Organogeneza to ważny proces, który kosztuje organizm wiele wysiłku. Należy o tym pamiętać i poświęcać więcej czasu na regenerację.

Chrapanie

W czasie ciąży błony śluzowe są opuchnięte, co może wywoływać chrapanie. Kobiety, które do tej pory nie chrapały przez sen, nagle zaczynają to robić. Niestety, niewiele na to można poradzić. W ciąży zaleca się jednak nawilżać błonę śluzową nosa, płukać go wodą morską, by nie dopuszczać do wnikania wirusów i alergenów.

Aby zapobiec chrapaniu, warto spać na boku lub kłaść głowę na podwyższeniu. Dobrze sprawdzają się poduszki dla ciężarnych.

Zatkany nos

Opisane wyżej chrapanie spowodowane jest zatkanym nosem. Opuchnięte śluzówki sprawiają, że trudniej jest oddychać albo że kobieta czuje, jakby miała zatkany nos. Warto nawilżać powietrze w mieszkaniu, korzystać z wody morskiej lub nawilżających aerozoli do nosa. Konieczne jest również dbanie o spożywanie prawidłowej ilości wody w ciąży.

Ciąża a parcie na pęcherz

Zwiększone parcie na pęcherz może pojawić się już 6 tygodni po zapłodnieniu. W przypadku ciąży częstsze oddawanie moczu jest spowodowane wahaniem gospodarki hormonalnej. Ale może też wynikać z infekcji dróg moczowych, dlatego objaw ten warto skontrolować.

Niezdarność

Kolejnym wczesnym objawem ciąży jest niezdarność. Kobiety w ciąży mogą czuć się rozkojarzone, zapominać o pewnych rzeczach, mają trudności z koncentracją i skupieniem uwagi. Jeśli obserwujemy u siebie takie objawy, lepiej zrezygnować z prowadzenia auta czy wykonywania innych czynności, której wymagają dużej uważności.

Z czego wynika niezdarność w ciąży? Jest to efekt zatrzymywania się wody w organizmie i wytwarzania relaksyny.

Nadmierne pocenie

Wczesne objawy ciąży to również zmiana termoregulacji ciała. Burza hormonalna zwiększa aktywność gruczołów potowych, co powoduje nadmierną potliwość. Może ona być bardzo dokuczliwa dla przyszłych mam, zwłaszcza dla tych, których okres ciąży przypadł na sezon wakacyjny.

Warto w tym czasie nosić przewiewne ubrania, pić dużo wody, a do higieny stosować naturalne produkty. Nie zaleca się sięgania po blokery potu i inne środki, które mogą działać bardzo intensywnie.

Zmiana głosu

W czasie ciąży może również zmienić się barwa głosu. Wiele przyszłych mam ma charakterystyczną chrypkę, co jest wywołane zmianą poziomu hormonów, głównie progesteronu i estrogenów. Najczęściej po porodzie tembr głosu wraca do normy.

Ciąża a wahania nastrojów

Są one powszechne, szczególnie w pierwszym trymestrze. Wahania nastroju również są związane ze zmianami w gospodarce hormonalnej. Wczesnym objawem ciąży są też omdlenia i zawroty głowy, spowodowane np. rozszerzeniem naczyń krwionośnych.

Ciąża a mdłości

Poranne mdłości zalicza się do pierwszych, najbardziej charakterystycznych objawów ciąży. Problem w tym, że nie zawsze muszą wystąpić. Niektóre kobiety nie doświadczają ich przez całą ciążę, inne czują mdłości i wymiotują jeszcze zanim zrobią test ciążowy.

Wszystkie wymienione objawy mogą, ale nie muszą świadczyć o ciąży. Wszelkie wątpliwości rozwieje ginekolog.

Ból brzucha i problemy z trawieniem

Wahania gospodarki hormonalnej sprawiają, że w ciąży występują również dolegliwości żołądkowo-jelitowe. Mogą pojawić się wzdęcia, zaparcia, a także bóle brzucha. Bardzo ważne jest, by ciężarne nie tylko spożywały odpowiednią ilość błonnika, ale również piły dużo wody. Produkty z pełnego ziarna, grube kasze, brązowy ryż pomagają oczyszczać jelita ze złogów i regulują rytm wypróżnień.

Oprócz tego należy jak najwięcej spożywać surowych warzyw, które również są bogate w błonnik, a także przeciwutleniacze i pektyny. One także korzystnie wpływają na stan jelit. Zaleca się też sięgać po kefiry, jogurty naturalne i fermentowane napoje mleczne, a także kiszonki, które zawierają bakterie kwasu mlekowego. Pomagają one unormować mikroflorę jelitową, przywracają jej właściwe pH i zwiększają odporność jelit.

