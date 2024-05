Gwałtowny wzrost infekcji wirusowych. Patogeny atakują zwłaszcza jeden organ

W ostatnim czasie w Polsce znacząco wzrosła liczba infekcji wirusowych. Dotykają one głównie przewodu pokarmowego. Zobacz, na jakie objawy zwrócić uwagę i co zrobić, by uniknąć zakażenia.

Zakład Epidemiologii Chorób Zakaźnych i Nadzoru Narodowego Instytutu Zdrowia co roku publikuje raport dotyczący zachorowań na wybrane choroby zakaźne. Dane pochodzące z najnowszego raportu są dość niepokojące. Okazuje się bowiem, że w ostatnim czasie znacząco wzrosła liczba pacjentów z infekcjami wirusowymi. Objawy rozwijają się w stosunkowo krótkim czasie, zwłaszcza w obrębie jednego narządu. Zobacz, jakie sygnały powinny cię zaniepokoić. Infekcje wirusowe atakują jelita Zakład Epidemiologii Chorób Zakaźnych i Nadzoru Narodowego Instytutu Zdrowia odnotował znaczący wzrost wirusowych zakażeń jelitowych. W okresie między 1 stycznia a 30 kwietnia 2024 roku zgłoszono 13 523 przypadki zachorowań. Dla porównania w analogicznym okresie ubiegłego roku ich liczba wyniosła zaledwie 7 562. Zaobserwowano też niemal dwa razy więcej infekcji wśród małych dzieci do drugiego roku życia. Chorobę wywołują między innymi rotawirusy i norowirusy, a nie jak zwykło się powszechnie uważać wirus grypy. Niemniej jednak wirusowe infekcje jelit w potocznym języku bywają określane jako grypa żołądkowa. Inna często stosowana nazwa to jelitówka. Jakie objawy dają wirusowe infekcje jelit? Wirusowe infekcje jelit wywołują wiele różnych objawów ze strony układu pokarmowego. Można je łatwo pomylić z zatruciem pokarmowym. Chorzy zwykle uskarżają się na bóle brzucha, nudności i wymioty. Do najczęściej zgłaszanych symptomów należą również takie dolegliwości jak na przykład: wodnista biegunka, zawroty głowy czy uczucie zmęczenia. Pierwsze niepokojące sygnały ze strony organizmu można zauważyć już kilka godzin po zakażeniu. Warto podkreślić, że wirusowe infekcje jelitowe są wysoce zaraźliwe. Jeden członek rodziny może w krótkim czasie zarazić pozostałych domowników. Patogeny przenoszą się drogą pokarmową lub kropelkową. Do zakażenia może również dojść przez kontakt z zainfekowanym i przedmiotami codziennego użytku. Na ogół infekcja ma łagodny przebieg, a jej objawy szybko ustępują. Może się jednak okazać bardzo niebezpieczna. Dotyczy to zwłaszcza dzieci, seniorów i osób z obniżoną odpornością. Jak zmniejszyć ryzyko wirusowych infekcji jelit? Przede wszystkim należy zadbać o przestrzeganie zasad higieny osobistej. Warto często myć ręce i unikać dużych skupisk ludzkich. Jeśli zauważysz u siebie objawy infekcji, pozostań w domu i ogranicz kontakty z innymi osobami. Pamiętaj o wypijaniu dużej ilości płynów. Jeśli po kilku dniach dolegliwości nie ustąpią, zgłoś się do lekarza pierwszego kontaktu. Czytaj też:

