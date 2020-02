Dieta ubogoresztkowa – kto powinien ją stosować?

Dieta ubogoresztkowa to czasami konieczność. Choć błonnik pokarmowy uważany jest za sprzymierzeńca dobrego zdrowia, bo pomaga m.in. zmniejszyć ryzyko zachorowania na raka jelita grubego, to w niektórych przypadkach może też szkodzić. Dzieje się tak m.in. u pacjentów chorujących na zapalenie jelit– wówczas konieczne jest wyeliminowanie błonnika z diety na czas leczenia i powrotu do zdrowia.

Dieta ubogoresztkowa, czyli dieta lecznicza

Dieta ubogoresztkowa nie jest dietą odchudzającą ani modnym modelem żywieniowym. Stosuje się ją jedynie w ściśle uzasadnionych przypadkach, bo w przypadku osób zdrowych może zaszkodzić. Uwzględnia ona rezygnację ze spożywania produktów, które zawierają błonnik pokarmowy, choć jest on uważany za cenny składnik codziennej diety. Niestety, w przypadku osób, u których występują niektóre schorzenia układu pokarmowego, błonnik może powodować pewne problemy w ich leczeniu i zaostrzać objawy chorobowe.

Dietę ubogoresztkową oraz każdą inną dietę leczniczą stosuje się jedynie ze wskazań lekarza lub dietetyka. Nie należy stosować jej na własną rękę, bo może się to okazać opłakane w skutkach. Brak błonnika w diecie osób zdrowych powoduje m.in. chroniczne zaparcia, problemy trawienne, gromadzenie się złogów kałowych w jelitach oraz spowolnienie metabolizmu.

Dieta ubogoresztkowa – zasady

Podstawową zasadą diety ubogoresztkowej jest ograniczenie do minimum spożycia błonnika pokarmowego. Podczas jej stosowania konieczne jest wyeliminowanie z codziennego jadłospisu produktów, które zawierają błonnik pokarmowy, czyli m.in.:

pełnoziarnistego pieczywa,

płatków owsianych,

zarodków pszennych,

ciemnych makaronów i brązowego ryżu,

gruboziarnistych kasz,

surowych warzyw i owoców ze skórką,

owoców, które zawierają pestki np. kiwi i truskawek,

nasion i pestek roślin oleistych np. lnu, dyni i słonecznika,

przecierowych soków owocowych i warzywnych,

innych produktów spożywczych, które zawierają dużo błonnika pokarmowego,

suplementów diety z błonnikiem.

Dieta ubogoresztkowa to dieta lekkostrawna, często płynna lub półpłynna, w której dominują:

gotowane chude mięso,

gotowane lub duszone ryby,

biały ryż,

buliony warzywne,

pszenne pieczywo,

chude wędliny,

zioła,

gotowane warzywa np. ziemniaki i marchew,

owoce o niewielkiej zawartości błonnika (mogą być gotowane).

Dieta ubogoresztkowa wymaga odpowiedniego przygotowywania posiłków – potrawy powinny być duszone lub gotowane; niedozwolone jest smażenie. Najlepiej, aby były dokładnie rozdrobnione – dopuszczone jest spożywanie zup w formie kremów, przecierów z gotowanych warzyw lub owoców (w niewielkiej ilości), a także jajek na twardo, ryżu i lekkich bulionów warzywnych oraz bulionów przygotowywanych na chudym mięsie drobiowym lub mięsie królika.

Dla kogo dieta ubogoresztkowa?

Dieta ubogoresztkowa przeznaczona jest przede wszystkim dla osób ze schorzeniami układu pokarmowego o podłożu zapalnym. Stan zapalny żołądka lub jelit wymaga rezygnacji ze spożycia błonnika, który może dodatkowo podrażniać objętą zapaleniem śluzówkę. Ważne jest, aby podczas stosowania diety ubogoresztkowej dokładnie przestrzegać zaleceń lekarza, które mogą się nieznacznie różnić w zależności od indywidualnego stanu zdrowia każdego pacjenta, stopnia zaawansowania choroby i etapu jej leczenia.

Dieta ubogoresztkowa zalecana jest także przed kolonoskopią; przed badaniem zaleca się rezygnację ze spożywania produktów bogatych w błonnik pokarmowy oraz nasion i pestek na minimum tydzień. Wskazaniem do stosowania diety ubogoresztkowej są też zabiegi chirurgiczne w obrębie jelit, które wymagają odpowiedniego przygotowania pacjenta. W przypadku kolonoskopii oraz innych zabiegów medycznych zwykle podaje się tuż przed zabiegiem także silne środki przeczyszczające, które pomagają pozbyć się z organizmu niestrawionych resztek pokarmowych.

