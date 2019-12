Chcesz uniknąć raka jelita grubego? Jedz więcej tych produktów

Naukowcy zidentyfikowali potencjał metabolitu flawonoidowego w zapobieganiu rakowi jelita grubego. Ten związek występuje w owocach i warzywach, takich jak jeżyny, jagody, czerwone winogrona, jabłka, czerwona cebula, brokuły, granaty, truskawki, morele, czerwona kapusta i skórki fioletowego bakłażana, a także czekolada i herbata.

Od aspiryny do owoców

Profesor Jayarama Gunaje i jego zespół z South Dakota State University w Brookings początkowo badali aspirynę jako sposób zapobiegania rakowi. Podczas dochodzenia odkryli nowe szczegóły na temat flawonoidów i sposobów zapobiegania rakowi jelita grubego. Niedawno opublikowali swoje odkrycia w czasopiśmie Cancers.

Poprzednie badania wykazały, że flawonoidy, naturalne związki w owocach i warzywach, hamują raka, ale nikt nie wiedział, co czyni je skutecznymi. „Nasze laboratorium pracuje nad mechanizmem zapobiegania nowotworom z użyciem aspiryny (kwasu acetylosalicylowego), leku powszechnie stosowanego w domach, o którym od ponad dekady wiadomo, że zmniejsza występowanie raka jelita grubego” – wyjaśnił Gunaje. „Badając to zjawisko, prowadziliśmy eksperymenty dotyczące roli metabolitów aspiryny i innych pochodnych kwasu salicylowego pod względem ich zdolności do hamowania wzrostu komórek rakowych”.

Zespół odkrył, że kwas 2,4,6-trihydroksybenzoesowy (2,4,6-THBA), związek powstający w wyniku rozkładu flawonoidów przez bakterie jelitowe, hamuje enzymy uczestniczące w podziale komórek. Gunaje dodał, że 2,4,6-THBA występuje również w niewielkich ilościach w czerwonym winie, być może z powodu degradacji związków flawonoidowych w winogronach podczas procesu fermentacji. „Tak więc wstępne badania aspiryny doprowadziły do ​​badań związków flawonoidowych”.

Droga do nowych metod leczenia?

„Mamy tak wiele metod leczenia raka, ale prawie żadnych, aby mu zapobiec” – mówi Gunaje. „Rak nie ustępuje, dlatego musimy znaleźć sposoby, aby mu zapobiegać. Dlatego jesteśmy podekscytowani odkryciem 2,4,6-THBA jako inhibitora wzrostu komórek rakowych”.

Kiedy naukowcy udokumentowali, że 2,4,6-THBA, pochodna kwasu salicylowego w aspirynie, może hamować wzrost komórek rakowych, postanowili poszukać naturalnych źródeł tego związku zapobiegającego rakowi, który doprowadził ich do flawonoidów. Ich teoria głosiła, że ​​to rozkład flawonoidów, a nie związków macierzystych, zmniejsza ryzyko raka jelita grubego. „Jednak wyniki te nie zostały potwierdzone w modelach zwierzęcych, co stanowi ograniczenie badania” – wyjaśnił Gunaje.

Niemniej naukowcy utrzymują, że konieczne bęędzie wykazanie skuteczności 2,4,6-THBA jako inhibitora komórek rakowych. „Uważamy, że ten związek może być stosowany jako lek zapobiegający nowotworom, chociaż należy przeprowadzić więcej badań (w tym testy na modelach zwierzęcych i próby kliniczne)” – powiedział naukowiec.

„Mikroflora jelitowa przyczynia się do degradacji flawonoidów w jelicie. Jesteśmy w trakcie identyfikacji określonych gatunków bakterii, które mogą wytwarzać 2,4,6-THBA. Bakterie te można następnie wykorzystać jako probiotyk wraz z suplementami flawonoidowymi (już dostępnymi na rynku) w profilaktyce raka” – poinformował i powtórzył znaczenie owoców i warzyw (ze składnikami flawonoidowymi) jako integralnej części diety.

