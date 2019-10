Skąd się bierze opuchlina? Tych objawów nie można lekceważyć

Opuchlina, opuchlizna, obrzęk to stosowanie zamiennie określenia w przypadku pojawiającego się obrzmienia różnych części ciała. Zwykle opuchlizna dotyczy twarzy, dłoni, stóp i kostek oraz łydek, jednak może pojawić się też w okolicy zmienionych chorobowo stawów i być spowodowana urazami. Jakich objawów nie należy bagatelizować?

Opuchlizna – przyczyny

Wyróżnia się wiele przyczyn puchnięcia różnych części ciała. Niektóre nie są związane z zaburzeniami w funkcjonowaniu naszego organizmu, jednak nie można bagatelizować pojawienia się opuchliny oraz innych, towarzyszących jej dolegliwości. Do najczęstszych przyczyn opuchlizny zalicza się:

problemy z krążeniem krwi i limfy (obrzęk limfatyczny),



zaburzenia hormonalne,



zatrzymanie wody w organizmie,



niewydolność nerek,



zmiany zachodzące w organizmie podczas cyklu menstruacyjnego,



zmiany hormonalne związane z ciążą,



urazy mechaniczne w obrębie stawów, mięśni i ścięgien,



stany zapalne i schorzenia stawów.

Obrzęki mogą być także skutkiem nadwagi i otyłości oraz prowadzenia siedzącego trybu życia.

Nawracające puchnięcie ciała to znak, że trzeba udać się do lekarza, bo problem może wymagać zastosowania leczenia farmakologicznego lub zmiany nawyków żywieniowych i zwiększenia codziennej aktywności fizycznej. Zawsze konieczne jest wykonanie badań diagnostycznych oraz wykluczenie poważnych schorzeń, których pierwszym objawem mogą być obrzęki.

Jak powstaje opuchlizna?

Opuchlizna powstaje w wyniku zwiększenia się ciśnienia wewnątrz naczyń, zwiększenia przepuszczalności naczyń, a także zmniejszenia siły niezbędnej do utrzymania płynów w naczyniach krwionośnych oraz limfatycznych. Możliwe jest także powstawanie obrzęków w wyniku nieprawidłowego rozmieszczenia podskórnej tkanki tłuszczowej (tzw. obrzęk tłuszczowy). Opuchlizna może pojawić się również w wyniku reakcji alergicznej i rozwoju stanu zapalnego.

Objawy opuchlizny

Opuchlizna nie jest trudna do rozpoznania. W przypadku jej wystąpienia obserwuje się zwiększenie obwodu ciała np. obejmujące część kończyny.

Opuchliźnie mogą towarzyszyć także dodatkowe objawy, które są cenną wskazówką diagnostyczną dla lekarza. Może to być ból, uczucie rozpierania, mrowienia i drętwienia, kłucie w miejscu pojawienia się opuchlizny, swędzenie, a także zaczerwienienie lub zasinienie skóry. W niektórych przypadkach wraz z opuchlizną pojawia się ogólne złe samopoczucie, stan podgorączkowy oraz osłabienie.

Jakich objawów nie można bagatelizować?

Każda opuchlizna, nawet spowodowana urazem, powinna nas zaniepokoić. Jest ona, oprócz bólu, jednym z objawów uszkodzenia tkanek i może świadczyć o poważnych urazach stawów, ścięgien i więzadeł, a także złamaniach kości. W niektórych przypadkach opuchlizna pojawia się też wskutek urazów mięśniowych.

Jeżeli doznaliśmy urazu, to opuchlizna i ból oraz zaczerwienienie i zasinienie skóry trzeba skonsultować z lekarzem.

Opuchlizna, która nie powstała w wyniku doznanego urazu, występuje dość często. Opuchnięta twarz może być pierwszym objawem niewydolności nerek oraz niegroźnego zatrzymania wody w organizmie; w przypadku schorzeń nefrologicznych puchnąć mogą także stopy, kostki oraz łydki. Obrzęk twarzy, który pojawia się np. po zastosowaniu leków, spożyciu jakiegoś pokarmu lub ukąszeniu owada może być spowodowany reakcją alergiczną i także wymaga konsultacji z lekarzem.

Puchnące nogi, ból kończyn dolnych, mrowienie i drętwienie oraz częste skurcze to pierwsze objawy żylaków, które są skutkiem zaburzeń krążenia. W tym przypadku szczególnie niepokojące jest zaczerwienienie skóry, pojawienie się na niej różnych zmian np. owrzodzeń i podskórnych zgrubień, ból i podwyższenie ciepłoty kończyny oraz wystąpienie stanu podgorączkowego lub gorączki. Objawy te mogą świadczyć o zapaleniu żył oraz zakrzepicy. Jeżeli oprócz opuchlizny towarzyszy nam także ból w klatce piersiowej, to możemy mieć do czynienia z zagrażającym życiu zatorem tętnicy płucnej, który powstaje w wyniku oderwania się skrzepu żylnego i zablokowaniem przez skrzeplinę światła naczynia tętniczego – jest to stan zagrażający życiu, który wymaga natychmiastowego wezwania pogotowia!