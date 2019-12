Wszystko, co musisz wiedzieć o raku prostaty. Odpowiada Kierownik Oddziału Urologii

Czy mężczyźni się badają? Jak podchodzą do swojego zdrowia?

Z podejściem mężczyzn do swojego zdrowia jest coraz lepiej, jednak ciągle nie jest dobrze. Mężczyźni zaniedbują tą kwestię – skupiają się bardziej na pracy i rodzinie, natomiast o własnym zdrowiu myślą na końcu. Przyczyn takiego zachowania jest na pewno kilka. Jedną z nich w przypadku zdrowia urologicznego jest element wstydu przed badaniem i konsultacją u lekarza. Duży wpływ ma również myślenie, że choroby ich nie dotyczą, zmienia się to dopiero gdy dotknie ich jakieś schorzenie czy problem zdrowotny. Sytuacja ta ulega poprawie między innymi ze względu na prowadzone kampanie świadomościowe o konieczności profilaktyki – przykładem jest Movember, która skłania mężczyzn do wizyty u lekarza. Znaczenie ma również fakt, że panów do zadbania o zdrowie namawiają partnerki lub córki i często również towarzyszą im podczas konsultacji lekarskich.

Jak ważna jest profilaktyka? Kiedy trzeba położyć na nią szczególny nacisk?

Profilaktyka jest najważniejsza ponieważ wcześnie wykryty nowotwór prostaty jest bardzo dobrze wyleczalny. Jesteśmy w stanie wyleczyć ponad 90 proc. pacjentów we wczesnym stadium. Stosując zaawansowane metody takie jak robot da Vinci w doświadczonych rękach, możemy to zrobić tak, aby pacjent nie ponosił strat w jakości życia m.in. w kontekście oddawania moczu czy sprawności seksualnej. Kiedy położyć nacisk na profilaktykę raka prostaty? Czynniki ryzyka wystąpienia tego nowotworu są dwa: wiek oraz geny. Zatem mężczyźni od 45 roku życia oraz ci, u przodków których występował nowotwór powinni zwracać szczególną uwagę na profilaktykę.

Badanie prostaty – jak to naprawdę wygląda? Co ile trzeba je robić? Gdzie można je zrobić?

Lekarzem zajmującym się schorzeniami prostaty jest urolog i to on wykonuje badanie prostaty. Standardem w badaniu jest badanie krwi i oznaczenie poziomu PSA. Uzupełnieniem jest badanie tzw. per rectum czyli wykonywane palcem przez odbyt. Niezmiernie ważny jest również wynik badania rezonansem magnetycznym, który obecnie jest najdoskonalszą metoda diagnostyki obrazowej jaką mamy do dyspozycji, a wykonanie rezonansu jest bezbolesne i komfortowe dla pacjenta. W Szpitalu Medicover proponujemy pacjentom rozwiązanie pozwalające zaoszczędzić czas i ograniczyć stres. Pacjent zgłasza się na badanie rezonansem magnetycznym i bezpośrednio po nim spotykamy się na konsultacji by omówić wyniki. Nie musi on czekać na rezultat badania kilka dni i dopiero udawać się na konsultację. Ogólnie zalecam wykonywanie badania PSA raz na rok oraz jeśli wynik jest nieprawidłowy to wykonanie badania rezonansem ale oczywiście zależy to również od indywidualnego stanu zdrowia pacjenta.

Jakie są symptomy raka prostaty, pierwsze objawy?

To jest właśnie ten problem z rakiem prostaty, że na etapie kiedy jest wyleczalny nie daje z reguły żadnych objawów. Dopiero zaawansowane stadia z przerzutami wywołujące m.in. ból kości – są to stadia, gdzie leczenie jest bardzo trudne. Dolegliwości z którymi najczęściej zgłaszają się mężczyźni czyli trudności w oddawaniu moczu, częste oddawanie moczu, wstawanie w nocy są spowodowane łagodnym rozrostem prostaty czyli inną chorobą, która może się toczyć równolegle z nowotworem. Takie dolegliwości pozwalają na ukierunkowanie diagnostyki w kierunku raka, natomiast sam rak niestety najczęściej tych dolegliwości nie daje. Oznacza to, że jedyną drogą wczesnego rozpoznania jest regularna profilaktyka.

Jak wygląda diagnostyka?

Tak jak wspomniałem wcześniej przy profilaktyce – standardem jest badanie PSA, badanie lekarskie oraz rezonans magnetyczny. Jeśli zachodzi podejrzenie raka to najnowocześniejsza diagnostyka polega na wykonaniu biopsji fuzyjnej i przezkroczowej. Oznacza to, że pobieramy drobne wycinki z prostaty bazując na obrazach rezonansu. Pobranie wykonywane jest w znieczuleniu ogólnym czyli warunkach komfortowych dla pacjenta ponieważ nie odczuwa bólu i dyskomfortu. Ważne jest również podejście przezkroczowe a nie przez odbytnicę, co praktycznie eliminuje ryzyko powikłań zakaźnych. Histopatolog ocena pobrany materiał, a na wynik trzeba poczekać około dwa tygodnie. Jeżeli stwierdzony zostaje rak, wtedy rozmawiamy z pacjentem o możliwych formach leczenia.

Leczenie raka prostaty – jak to naprawdę wygląda?

W Szpitalu Medicover specjalizujemy się w minimalnie inwazyjnym usuwaniu prostaty metodą da Vinci, tak aby maksymalnie usunąć nowotwór i nie spowodować uszczerbku na jakości życia. Korzyści wykorzystania robota da Vinci dzielę na dwie kategorie. Pierwszą są korzyści twarde, które pozostają z pacjentem na całe życie czyli całkowite usunięcie nowotworu, zachowanie trzymania moczu oraz zachowanie sprawności seksualnej. Jeśli pacjent zostanie poddany nieodpowiedniej metodzie leczenia to są rzeczy, których nie da się już odzyskać. Drugą kategorią są miękkie korzyści i należą do nich m.in. ograniczenie ilości komplikacji, mniej bólu, krótszy pobyt pacjenta w szpitalu, szybsze gojenie się ran. Nasze doświadczenie i badania naukowe pokazują, że aby pacjent skorzystał z tych przewag operacje musi wykonać doświadczony operator który całkowicie samodzielnie wykonał minimum 500, a najlepiej 1000 operacji da Vinci.

Czy mógłby Pan przybliżyć metodę robotyczną da Vinci? Na czym ona polega?

Metoda da Vinci polega na tym, ze do organizmu wprowadzamy za pomocą ramion robota zminiaturyzowane narzędzia przez drobne otwory w brzuchu, na wysokości pępka. Pełną kontrolę nad ramionami robota i wykonywanymi przez niego ruchami mam ja, jako operator. Operacja wykonywana jest w dużym powiększeniu oraz z ogromną precyzją. Największą zaletą robota jest właśnie to, że pozwala przeprowadzić operację dużo precyzyjniej czyli dokładniej usunąć komórki nowotworowe i zachować struktury zdrowe, odpowiadające za dalsze funkcjonowanie organizmu. Jest to również metoda, która pozwala pacjentowi zachować komfort bo pierwszego dnia po operacji może on wstać z łózka, poruszać się normalnie, może również jeść i pić. Nie ma założonych drenów, a cewnik pozostaje tylko przez 2 dni. Również dolegliwości bólowe są znacznie ograniczone.

