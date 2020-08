Złe samopoczucie, mdłości, wymioty, zawroty głowy, rozdrażnienie i niepokój to typowe objawy choroby lokomocyjnej. Pojawiają się one m.in. podczas jazdy samochodem, autobusem lub pociągiem i często stają się prawdziwym koszmarem zarówno dla dziecka, jak i jego rodziców. Są jednak skuteczne sposoby, aby pozbyć się nieprzyjemnych objawów i oszukać nasz mózg, bo to on jest sprawcą całego zamieszania.

Co to jest choroba lokomocyjna?

Choroba lokomocyjna (choroba ruchu, kinetoza) to dolegliwość powodowana przez zaburzenia w obrębie błędnika oraz brak zgodności pomiędzy docierającymi do mózgu sygnałami wysyłanymi przez zmysły. Odpowiadający za przetwarzanie wysyłanych przez m.in. zmysł wzroku informacji o położeniu ciała błędnik przekazuje je do mózgu. Niestety, czasami te sygnały nie są odpowiednio odczytywane i powodują spore problemy w postaci choroby lokomocyjnej. Mechanizm powstawania choroby lokomocyjnej jest identyczny jak w przypadku choroby morskiej. Nakładające się na siebie, często sprzeczne sygnały, powodują, że mózg zaczyna „wariować”, czego efektem są m.in. zawroty głowy i wymioty.

Choroba lokomocyjna – objawy

Objawy choroby lokomocyjnej pojawiają się tuż po rozpoczęciu podróży samochodem lub innym środkiem transportu. Zwykle pierwszym objawem kłopotów z błędnikiem jest nasilający się ból głowy oraz niepokój. Następnie pojawiają się mdłości i wymioty oraz związane z niekomfortową sytuacją rozdrażnienie. Po zakończeniu podróży dziecku mogą dokuczać chwilowe zawroty głowy oraz zaburzenia równowagi, jednak po upływie kilku chwil nieprzyjemne dolegliwości ustępują.

Jak leczyć chorobę lokomocyjną u dziecka?

Choroby lokomocyjnej nie da się wyleczyć, jednak można łagodzić jej objawy. W tym przypadku możemy skorzystać z domowych (często bardzo skutecznych) sposobów lub środków farmakologicznych i alternatywnych metod łagodzenia nieprzyjemnych dolegliwości.

Domowe sposoby na chorobę lokomocyjną

Po pierwsze: odpowiednie przygotowanie dziecka do podróży

Maluch przed podróżą powinien zjeść lekkostrawny posiłek, który nie obciąży żołądka. Dziecko powinno być też wypoczęte i w miarę spokojne – starsze dzieci szybko kojarzą podróż samochodem z nieprzyjemnymi objawami i reagują niepotrzebnym stresem, który także nasila objawy choroby.

Starszym dzieciom przed podróżą można podać herbatkę z imbiru; dobre efekty przynosi też ssanie cukierków imbirowych lub żucie miętowej gumy.

Samochód powinien być dobrze przewietrzony; warto pozostawić uchylone okno lub włączyć klimatyzację.

Trzeba pamiętać o tym, aby zaplanować dziecku czas spędzany w samochodzie – książki, kolorowanki, kieszonkowe gry itp. pomagają odwrócić uwagę dziecka i sprawiają, że nie koncentruje się ono na spoglądaniu za okno. Ważne: smartfon lub tablet nie zawsze okazują się pomocne – migające obrazy męczą wzrok, a emitowane przez urządzenia niebieskie światło pobudza mózg, co skutkuje m.in. nasileniem bólu głowy.

Po drugie: odpowiednia technika jazdy

Podstawowym błędem rodziców dziecka, u którego występują objawy choroby lokomocyjnej, jest chęć jak najszybszego zakończenia podróży i dotarcia do celu. Okazuje się jednak, że spokojna jazda zmniejsza ryzyko wystąpienia objawów i ułatwia dziecku podróż. Co ważne: spokojna, miarowa jazda samochodem to też sposób na bezpieczne dotarcie do celu, dlatego czasami lepiej wybrać dłuższą i spokojniejszą trasę i unikając dróg szybkiego ruchu.

Po trzecie: rezygnacja z samochodowych odświeżaczy powietrza i mocnych perfum

Intensywne zapachy nasilają objawy choroby lokomocyjnej, dlatego przed podróżą z dzieckiem lepiej zrezygnować z mocnych perfum i chemicznych odświeżaczy powietrza. Jeżeli chcemy odświeżyć powietrze w samochodzie, możemy skorzystać np. z naturalnego olejku miętowego lub eukaliptusowego, których zapach łagodzi mdłości.

Lek na chorobę lokomocyjną

W aptekach dostępne są środki farmakologiczne, które można podać dziecku przed podróżą. Przeznaczone są dla maluchów w różnym wieku, dlatego warto zapytać pediatrę, jaki lek powinno przyjmować nasze dziecko.

Od jakiegoś czasu na rynku dostępne są także specjalne opaski, które poprzez ucisk na odpowiednie punkty, łagodzą mdłości. Akupresura na chorobę lokomocyjną cieszy się dobrymi opiniami i jest bezpieczna nawet dla małych dzieci.