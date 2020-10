Olej z czarnuszki: jakie ma właściwości i jak go stosować?

Olej z czarnuszki po raz pierwszy został wytłoczony ponad 3000 lat temu. Dzisiaj świętuje swój powrót do świetności, ponieważ na nowo odkrywa się jego cenne właściwości. Jak konkretnie działa olej z czarnuszki, jak go stosować? Czy są ku temu jakieś przeciwwskazania?

Olej z czarnuszki: właściwości

Olej z czarnuszki powstaje z nasion czarnuszki siewnej (Nigella sativa). Sama czarnuszka rośnie na małych krzewach i ma białe lub fioletowe kwiaty. To w tych kwiatach znajdują się małe i dobroczynne nasionka. Najczęściej czarnuszkę można zaobserwować na terenie Europy Wschodniej, w Azji Zachodniej i na Bliskim Wschodzie. Zastosowanie oleju z czarnuszki jest bardzo szerokie.

Olej z czarnuszki na alergie

Olej z czarnuszki, a konkretnie zawarty w nim olejek eteryczny, ma w swoim składzie m. in. nigellon i tymochinon, dwie ważne z punktu widzenia alergików substancje. Tymochinon działa przeciwzapalnie i antyoksydacyjnie. Blokuje także aktywność wywołującej reakcje alergiczne histaminy. Wykazano skuteczność oleju z czarnuszki w łagodzeniu objawów astmy, uczulenia na roztocza, a także – w mniejszym stopniu – u osób uczulonych na pyłki roślin. Olejek z czarnuszki zadziała także w przypadku kataru siennego, minimalizuje świst wydawany podczas oddechu i poprawia wydolność płuc.

Olej z czarnuszki na obniżenie cholesterolu

Skuteczność oleju z czarnuszki zbadano również pod kątem jego wpływu na obniżenie poziomu cholesterolu LDL we krwi, który stanowią czynnik rozwoju chorób serca. Przeprowadzono m. in. dwa badania. W pierwszym wzięło udział 90 kobiet z otyłością, w drugim – 72 osoby dorosłe z cukrzycą typu 2. Codziennie przez 8 do 12 tygodni podawano im sproszkowany olej z czarnuszki. Okazało się, że w obu grupach olej ten istotnie zmniejszył i poziom „złego” cholesterolu LDL, i cholesterolu w ogóle.

Olej z czarnuszki na ciśnienie

Inne badanie miało na celu przyjrzenie się efektywności oleju z czarnuszki w obniżaniu ciśnienia. Zdrowym dorosłym osobom podawano więc dwa razy dziennie przez 8 tygodni pół łyżeczki oleju z czarnuszki. Znacznie obniżył o u tych osób poziom ciśnienia krwi, w porównaniu z grupą, która dostawała placebo.

Warto jednak dodać, że choć wyniki badań są obiecujące, potrzebne są kolejne, potwierdzające optymalną dawkę, którą osoby chcące obniżyć cholesterol czy ciśnienie miałyby przyjmować.

Olej z czarnuszki na lepszą pamięć

W jednym z badań 40 seniorom podawano dwa razy dziennie przez 9 tygodni 500 mg kapsułek zawierających sproszkowany olej z czarnuszki. Po suplementacji zaobserwowano u nich znaczną poprawę pamięci, koncentracji i funkcji poznawczych. Dlatego też olej z czarnuszki przypuszczalnie może zapobiegać rozwojowi choroby Alzheimera lub choroby Parkinsona, jednak i tu potrzebne są kolejne badania.

Olej z czarnuszki na odchudzanie

Olej z czarnuszki to też jedno z wielu dobrodziejstw natury, które zbadano pod kątem tego, czy pomoże w utracie wagi. Okazuje się, że warto po niego sięgnąć, ponieważ, jak wykazało jedno z badań, obniża BMI u osób z nadciśnieniem, cukrzycą typu 2 i otyłością. W 8-tygodniowym badaniu u 50 kobiet z nadwagą, które przebywały na diecie odchudzającej, dodatkowo suplementowano olej z czarnuszki w dawce 3 gramów dziennie. Część z badanych dostawała placebo. Kobiety, które były w grupie przyjmującej olej z czarnuszki straciły na wadze i w obwodzie talii więcej niż te, które otrzymywały placebo. Zmniejszył się u nich także poziom cholesterolu LDL we krwi.

Olej z czarnuszki na włosy

Olej z czarnuszki zawiera ważną z kosmetycznego punktu widzenia witaminę A i witaminę E. Jest także antyoksydantem, chroniącym przed namnażaniem się wolnych rodników i ma w swoim składzie nienasycone kwasy tłuszczowe. Dzięki niemu włosy rzadziej wypadają i stają się mocniejsze, bardziej błyszczące. Stosowanie olejku z czarnuszki na włosy jest bardzo proste: wystarczy rozprowadzić kilka kropli na całe ich długości, pozostawić olej na głowie przez około pół godziny-godzinę, a później umyć włosy. Taki zabieg warto stosować raz w tygodniu, a efekty będą szybko widoczne.

Olej z czarnuszki na twarz

Jak wspomniano wyżej, olej z czarnuszki radzi sobie z wolnymi rodnikami, dzięki czemu opóźnia procesy starzenia się skóry. Oczyszcza także pory, zapobiega powstawaniu drobnoustrojów, dlatego stosuje się go do łagodzenia trądziku i alergii skórnych. Podobnie działa na blizny – zmniejsza ich widoczność. Olej z czarnuszki wystarczy po prostu nakładać bezpośrednio na skórę, nawet codziennie, choć na początku może się na twarzy pojawić wysyp różnych zanieczyszczeń, które jednak znikną z czasem. W sklepach dostępny jest też olej z czarnuszki na twarz w wygodniej formie serum.

Olej z czarnuszki: zastosowanie

Olej z czarnuszki ma również szerokie zastosowanie w kuchni. Warto dodawać go do sałatek, sosów czy zup. To także świetne urozmaicenie smaku makaronów i różnego rodzaju past kanapkowych. Należy jednak pamiętać, by nie poddawać oleju z czarnuszki obróbce termicznej, ponieważ straci on przez to wiele ze swoich prozdrowotnych właściwości.

Olej z czarnuszki: dawkowanie

Zazwyczaj zaleca się przyjmowanie od 2,5 do 5 ml oleju z czarnuszki dziennie, czyli mniej więcej jedną łyżkę stołową. Jeśli ktoś nie chce przyjmować go bezpośrednio, może dodawać olej do przygotowywanych przez siebie potraw. Oleju z czarnuszki nie trzeba przyjmować na czczo, a nawet lepiej, ze względu na wyrazisty smak, tego nie robić.

Olej z czarnuszki u dzieci

Dzieciom jak najbardziej warto podawać olej z czarnuszki, jednak lepiej powstrzymać się z tym do momentu aż maluch ukończy roczek. Nie istnieje bowiem wystarczająco dużo badań, które mogłyby potwierdzić bądź zaprzeczyć skuteczności podawania oleju tak małym dzieciom. Dzieci do 2. roku życia powinny przyjmować około 1/4 łyżeczki oleju dziennie, a starsze – aż do przedszkolaków – połowę łyżeczki. Uczniowie mogą spożywać już 1 łyżkę stołową oleju z czarnuszki.

Olej z czarnuszki: przechowywanie

Olej z czarnuszki najlepiej przechowywać w lodówce. Należy go spożyć w ciąg 6 miesięcy od daty wytłoczenia podanej na butelce.

Olej z czarnuszki: przeciwwskazania

Nie ma wielu przeciwwskazań do stosowania oleju z czarnuszki. Osobami, które jednak nie powinny go przyjmować są kobiety w ciąży, ponieważ może on wpływać na zatrzymanie skurczów macicy. Nie zaleca się też stosowania olejku osobom z niedociśnieniem, ponieważ jedną z jego właściwości jest właśnie obniżanie ciśnienia.