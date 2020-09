Naukowcy: Choroba Parkinsona to nie jedna, ale dwie choroby

Naukowcami odpowiedzialnymi za badanie są profesor Per Borghammer i lekarz Jacob Horsager z Wydziału Medycyny Klinicznej Uniwersytetu w Aarhus i Szpitala Uniwersyteckiego w Aarhus w Danii.

„Przy pomocy zaawansowanych technik skanowania wykazaliśmy, że chorobę Parkinsona można podzielić na dwa warianty, które rozpoczynają się w różnych miejscach ciała. U niektórych pacjentów choroba zaczyna się w jelitach i rozprzestrzenia się stamtąd do mózgu poprzez połączenia nerwowe. U innych choroba zaczyna się w mózgu i rozprzestrzenia się do jelit i innych narządów, takich jak serce” – wyjaśnia Per Borghammer.

Wskazuje również, że odkrycie to może mieć duże znaczenie dla leczenia choroby Parkinsona w przyszłości, ponieważ powinno to być oparte na schemacie choroby indywidualnego pacjenta.

Choroba Parkinsona – charakterystyka

Choroba Parkinsona charakteryzuje się powolnym pogarszaniem się stanu mózgu z powodu nagromadzenia alfa-synukleiny, białka uszkadzającego komórki nerwowe. Prowadzi to do powolnych, sztywnych ruchów, które wiele osób kojarzy z chorobą.

W badaniu naukowcy wykorzystali zaawansowane techniki obrazowania PET i MRI do badania osób z chorobą Parkinsona. W badaniu uwzględniono również osoby, które nie zostały jeszcze zdiagnozowane, ale mają wysokie ryzyko rozwoju choroby. Osoby, u których zdiagnozowano zespół zachowania snu REM, mają zwiększone ryzyko rozwoju choroby Parkinsona.

Badanie wykazało, że niektórzy pacjenci mieli uszkodzenie układu dopaminowego mózgu, zanim nastąpiło uszkodzenie jelit i serca. U innych pacjentów skany ujawniły uszkodzenie układu nerwowego jelit i serca, zanim pojawiło się uszkodzenie w układzie dopaminowym mózgu.

Naukowcy określają dwa typy choroby Parkinsona jako pierwsze ciało i mózg. W przypadku ciała najpierw interesujące może być zbadanie składu bakterii w jelitach zwanych mikrobiotą.

