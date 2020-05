Co powoduje katar sienny? Tłumaczy lekarz

Katar sienny to poważna choroba, która nie tylko jest nieprzyjemna, ale może nawet uniemożliwiać normalne funkcjonowanie. Jak odróżnić go od zwykłego nieżytu nosa? Wytłumaczyła to Magdalena Krajewska – lekarz medycyny rodzinnej.

Katar sienny, zwany także alergicznym nieżytem nosa, powoduje objawy podobne do przeziębienia, takie jak katar, swędzenie oczu, przekrwienie, kichanie i ciśnienie w zatokach. Ale w przeciwieństwie do przeziębienia, katar sienny nie jest wywoływany przez wirusa. Katar sienny jest wywoływany reakcją alergiczną na alergeny zewnętrzne lub wewnętrzne, takie jak pyłki, roztocza lub drobne plamki skóry i śliny zrzucane przez koty, psy i inne zwierzęta z futrem lub piórami (sierść zwierząt domowych). Objawy Objawy i objawy kataru siennego mogą obejmować: Katar i przekrwienie błony śluzowej nosa



Łzawe, swędzące, czerwone oczy (alergiczne zapalenie spojówek)



Kichanie



Kaszel



Swędzący nos



Opuchnięta, niebiesko zabarwiona skóra pod oczami



Zmęczenie Przyczyny Gdy masz katar sienny, twój układ odpornościowy identyfikuje nieszkodliwą substancję w powietrzu jako szkodliwą. Twój układ odpornościowy wytwarza następnie przeciwciała przeciwko tej nieszkodliwej substancji. Następnym razem, gdy wejdziesz w kontakt z substancją, przeciwciała te sygnalizują układowi odpornościowemu uwalnianie substancji chemicznych, takich jak histamina, do krwioobiegu, co powoduje reakcję, która prowadzi do objawów kataru siennego. Zapobieganie Nie ma sposobu, aby uniknąć kataru siennego. Jeśli masz katar sienny, najlepiej jest zmniejszyć ekspozycję na alergeny, które powodują objawy. Przyjmuj leki przeciwalergiczne przed narażeniem na alergeny, zgodnie z zaleceniami lekarza. Czytaj także:

