Choroby układu sercowo-naczyniowego. 7 kroków do zminimalizowania ryzyka ich wystąpienia

Nowe badania dostarczają cennych wskazówek, jak dbać o zdrowie serca. A utrzymanie dobrego stanu zdrowia układu sercowo-naczyniowego – jak definiuje to American Heart Association (AHA) – przez dłuższy okres pomaga zmniejszyć ryzyko chorób układu krążenia w przyszłości. Korzystając z najlepszych dostępnych dowodów, AHA opracowało tzw. Life's Simple 7 – zbiór czynników, które mogą pomóc w przewidywaniu i ochronie zdrowia serca każdego z nas.

LIfe's Simple 7 – profilaktyka w siedmiu krokach

Life's Simple 7 składa się z czterech „modyfikowalnych zachowań” – czyli rzeczy, które możesz zrobić, aby zmniejszyć swoje szanse na rozwój chorób serca. Są to: rzucenie palenia, utrzymanie zdrowej wagi, zdrowe odżywianie i aktywność fizyczna.

Do tego dochodzą jeszcze trzy parametry, które należy trzymać w ryzach: ciśnienie krwi, cholesterol i poziom cukru we krwi.

Przestrzeganie czterech powyższych zachowań i kontrolowanie parametrów zmniejsza ryzyko śmierci z powodu udaru mózgu lub choroby układu krążenia.



Wnioski powstały na podstawie badań, opublikowanych w JAMA Network Open.

Pomidory

Są pełne błonnika, potasu, witaminy C, kwasu foliowego i choliny, które są dobre dla serca.



Szpinak

Szpinak jest jednym z najlepszych źródeł dietetycznego magnezu, który wspomaga pracę układu nerwowego, mięśni i serca.



Owsianka

Produkty na bazie owsa znacznie obniżają poziom LDL i cholesterolu całkowitego bez żadnych działań niepożądanych.



Orzechy

Orzechy te są pełne białka, błonnika, minerałów, witamin i przeciwutleniaczy. To zdrowa przekąska, bogata w kwasy tłuszczowe omega-3.



Zielona herbata

Picie zielonej herbaty wiąże się z niewielkim (ale jednak!) obniżeniem poziomu cholesterolu, który, jak wiemy, jest głównym czynnikiem przyczyniającym się do chorób serca i udaru mózgu.



Tłuste ryby

Ryby są doskonałym źródłem wspomagających pracę serca kwasów tłuszczowych omega-3 i białka.



Nasiona chia

Nasiona te są bogatym źródłem kwasów tłuszczowych omega-3, które wykazują wiele korzystnych efektów dla zdrowia, takich jak obniżenie poziomu triglicerydów, LDL i cholesterolu całkowitego. Obniżają również ciśnienie krwi i minimalizują gromadzenie się blaszek miażdżycowych w tętnicach.



Brokuły

Niektóre badania sugerują, że regularne spożywanie brokułów gotowanych na parze może obniżyć poziom cholesterolu i zapobiec chorobom serca.



Owoce jagodowe

Są pełne polifenoli, które pomagają zmniejszyć ryzyko chorób serca. Antyoksydanty walczą z wolnymi rodnikami, odpowiedzialnymi za szybsze starzenie się, stany zapalne, uszkodzenia komórek. Jagody są doskonałym źródłem błonnika, kwasu foliowego, żelaza, wapnia, witaminy A i witaminy C i mają niską zawartość tłuszczu.



Szparagi

Szparagi są doskonałym źródłem kwasu foliowego, który pomaga zapobiegać gromadzeniu się w organizmie aminokwasu zwanego homocysteiną. Wysoki poziom homocysteiny wiąże się ze zwiększonym ryzykiem chorób związanych z sercem, takich jak choroba wieńcowa i udar.Czytaj także:

1 szklanka dziennie tych owoców może zmniejszyć ryzyko chorób układu krążenia