3 napoje, które oczyszczają organizm z toksyn. To zdrowe mikstury

Detoks organizmu przyda się każdemu od czasu do czasu. Napoje oczyszczające mogą pomóc usunąć z organizmu resztki pokarmowe, usprawnić procesy trawienne i sprawić, że będziemy czuli się lżejsi.

Regularne sięganie po takie napoje czy koktajle pomaga zapobiec wielu dolegliwościom spowodowanym nieodpowiednią dietą, np. bólom brzucha, biegunkom, wzdęciom czy zaparciom. Oprócz tego sprzyja też odchudzaniu i utracie zbędnych kilogramów, a dodatkowo dostarcza organizmowi wielu cennych substancji odżywczych.

Jak oczyścić organizm z toksyn?

Aby oczyścić organizm ze złogów pokarmowych i z toksyn, warto sięgać po warzywa i owoce bogate w przeciwutleniacze. Szczególne cenne są zielone warzywa, które zawierają chlorofil. Jest to substancja wykazująca bardzo pozytywny wpływ na organizm, poprawiająca pracę układu immunologicznego, a także zwalczająca wolne rodniki.

Oprócz tego warto zadbać także o odpowiednie pH organizmu. Wiele się mówi o tym, jak szkodliwe może być zakwaszenie organizmu – i rzeczywiście jest. Właściwe pH powinno być zasadowe, można o nie zadbać odpowiednią dietą, wykluczeniem produktów mącznych i zapychających. Oprócz tego dobrze jest zaczynać dzień nie od filiżanki kawy, ale od szklanki wody z cytryną.

Napoje, które oczyszczą organizm z toksyn

Napoje oczyszczające to proste w przygotowaniu mikstury, które mogą poprawić samopoczucie, pracę układu trawiennego i kondycję zdrowotną. Jakie napoje warto pić?

Zielony koktajl z jarmużu – taki koktajl można przygotować ze szklanki mleka roślinnego, garści jarmużu, 2 łyżek płatków owsianych oraz połówki banana. Warto zetrzeć do niego kawałek imbiru, by poprawić jego walory zdrowotne! Koktajl z buraka – koktajl z buraka nie tylko dobrze działa na krew, ale może pomóc oczyścić organizm. Do 1 ugotowanego buraka, warto dodać jabłko i sok z połówki cytryny. Całość blendujemy, dodając do tego szklankę wody. Taki koktajl wspaniale oczyszcza układ trawienny! Koktajl ogórkowy – to pyszna propozycja, która dobrze działa na żołądek i układ trawienny. Aby go przygotować, wystarczy obrać 1 duży zielony ogórek, pokroić go na kawałki, dodać do tego sok z połówki cytryny, pół jabłka i kiwi. Całość blendujemy ze szklanką wody. Smacznego!

Jakie koktajle jeszcze warto pić?

Koktajl z awokado, borówek i jagód



Do awokado i owoców dodaj jogurt naturalny, zmiksuj wszystko i gotowe! Ten koktajl ma piękny kolor i jest wyjątkowo smaczny. Możesz wykorzystać do niego borówki, jagody, ale też jeżyny, maliny truskawki. W sezonie zimowym śmiało sięgaj po owoce mrożone. Owoce jagodowe są niskokaloryczne i mają mnóstwo witamin.



Koktajl z awokado, szpinaku, ananasa i banana



Ten zielony koktajl to bomba energii i źródło cennego żelaza. Oprócz szpinaku możesz też dodać kilka liści jarmużu. Aby nadać smoothie odpowiednią konsystencję, dodaj wody lub soku z ananasa. Na koniec dodaj nasiona chia, bogate w błonnik i kwasy tłuszczowe Omega-3.



Koktajl z awokado, kakao i migdałów



To coś dla miłośników czekolady. Awokado zmiksuj z kakao i mlekiem migdałowym. Całość posyp posiekanymi migdałami. Jeśli lubisz gęste i kremowe smoothie, dodaj mniej mleka migdałowego – w ten sposób uzyskasz zdrowy i pyszny, wegański mus czekoladowy. To posiłek pełen cennych mikroelementów, między innymi magnezu i żelaza.



Koktajl z awokado, kiwi, jabłkiem i limonką



To wersja bardzo świeża i orzeźwiająca. Zmiksuj awokado, sok jabłkowy i sok z limonki. Dorzuć garść liści szpinaku i kilka plasterków świeżego ogórka. Udekoruj napój ulubionymi nasionami, ziarnami czy płatkami owsianymi.