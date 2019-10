Palisz e-papierosy? Powinieneś iść na szczepienie przeciw grypie

Palacze standardowych papierosów łatwiej chorują na grypę i mają poważniejsze objawy, niż niepalący. Ostatnie badania m.in. na myszach sugerują, że opary e-papierosów mogą zaburzać naturalną zdolność płuc do zwalczania infekcji wirusowych, takich jak grypa. Może to pogorszyć objawy i zwiększyć ryzyko powikłań.

W ostatnich badaniach naukowcy z Baylor College of Medicine w Houston odkryli, że myszy, które były przewlekle narażone na opary e-papierosów, nawet bez nikotyny, źle reagowały na wirusa grypy. „Te myszy nie były w stanie poradzić sobie nawet z niewielką dawką wirusa. Duża liczba myszy uległa infekcji” – powiedział autor badania dr Farrah Kheradmand, pulmonolog i profesor medycyny w Baylor College of Medicine w Houston. Te, które przeżyły eksperyment, miały poważną reakcję zapalną w płucach nawet 2 tygodnie po wyeliminowaniu wirusa.

Myszy, które nie były narażone na działanie e-papierosów, zachorowały lekko na grypę, ale szybciej wyzdrowiały. Badanie trwało 3 do 4 miesięcy, a ten czas jest równoważny w przypadku myszy z osobą, która pali e-papierosy od nastoletnich lat do 50. roku życia. Inne badania wykazały, że nawet zaledwie 2 tygodnie ekspozycji na opary e-papierosów mogą wpływać na to, jak myszy reagują na wirusa grypy.

Badania Kheradmanda wykazały również, że para z e-papierosów wpływała na makrofagi płucne, komórki odpornościowe, które oczyszczają drogi oddechowe z cząstek zakaźnych, toksycznych lub szkodliwych. U myszy narażonych na opary, makrofagi w płucach wykazywały niewłaściwą zawartość lipidów. Ten sposób nagromadzenia lipidów pojawił się w niektórych badaniach nad chorobami związanymi z korzystaniem z e-papierosów.. Niektóre dowody sugerują, że jest to wynikiem obecności oleistej substancji w liquidach.

Ale Kheradmand powiedział, że ich dane sugerują, że lipidy nie pochodzą z e-papierosów, ale z dysfunkcji ochronnej warstwy śluzu w płucach, która normalnie wychwytuje wirusy i bakterie, co pozwala układowi odpornościowemu je wyeliminować. Chociaż badanie to dotyczyło myszy, a nie ludzi, nie można jeszcze powiedzieć, jak ten proces wpływa na płuca ludzkie. Według Kheradmanda te wczesne ustalenia są niepokojące.

Dowody na ludziach

Inne badania pokazują, że palenie e-papierosów może zaburzać funkcjonowanie rzęsek w płucach i ograniczać odruchy kaszlu człowieka. Zmniejszony odruch kaszlowy może wystąpić po zaledwie 30 zaciągnięciach e-papierosem.

E-papierosy mogą również sprawić, że bariera utworzona przez komórki nabłonkowe wyściełające drogi oddechowe stanie się nieszczelna. W jednym badaniu laboratoryjnym naukowcy odkryli, że miało to miejsce, gdy komórki nabłonka płuc człowieka były narażone na działanie pary papierosów elektronicznych tylko przez 15 minut dziennie przez 2 do 5 dni.

Może to umożliwić bakteriom dostanie się do tkanki płucnej lub krwiobiegu. Chociaż grypę wywołuje wirus, bakteryjne zapalenie płuc jest potencjalnym powikłaniem grypy.