Czy post przerywany korzystnie wpływa na zdrowie jelit?

Kolejny potencjał przerywanego postu? Lepsze zdrowie jelit. Ale, podobnie jak wiele z proponowanych efektów przerywanego postu, badania na ten temat są niewielkie. Jeśli więc interesuje cię zdrowszy mikrobiom i zastanawiasz się, czy warto próbować przerywanego postu, zapoznaj się z tym co eksperci mają do powiedzenia.

Dlaczego utrzymanie zdrowia jelit jest takie ważne?

– Nasze jelita i mikrobiom są fundamentalną częścią naszego ogólnego zdrowia – wyjaśnia dietetyk Elle Merrill. – Chociaż zdrowie jelit może być priorytetem dla osób z przewlekłymi schorzeniami przewodu pokarmowego, takimi jak IBS, choroba Crohna i wrzodziejące zapalenie jelita grubego, powinno to być najważniejsze dla każdego, kto jest zainteresowany zdrowiem i utrzymaniem zdrowia. Wspieranie zdrowia jelit może poprawić odpowiedź układu odpornościowego, trawienie i wchłanianie, zmniejszyć stan zapalny i stres oraz zwiększyć wrażliwość na insulinę.

Wszystkie te korzyści nie tylko pomagają poprawić ogólny stan zdrowia, ale także dają impuls, jeśli dążysz do utraty tłuszczu, przyrostu mięśni, lepszych wyników sportowych lub innych celów zdrowotnych i sprawnościowych.

W jaki sposób post przerywany może tu być pomocny?

Jednym ze sposobów, w jaki wydaje się działać przerywany post, jest wykorzystanie naszych naturalnych rytmów okołodobowych, znanych również jako nasze cykle snu i czuwania.

– Doskonałym sposobem na zmniejszenie stresu w naszym ciele jest umożliwienie mu przestrzegania naturalnego rytmu dobowego lub, mówiąc prosto, regularnego snu – wyjaśnia Merrill. – Przerwanie tego rytmu wpływa negatywnie na poziom energii i apetyt oraz zdrowie jelit. Zmniejsza obecność zdrowych bakterii jelitowych i zwiększa podatność na stany zapalne i nieregularności podczas podróży do łazienki”.

Co ciekawe, jelito ma również swój własny rytm dobowy. – Wszystkie rodzaje bakterii w jelitach mają różne zadania, a ich zakłócenie może powodować mutacje lub wzrost bakterii dysfunkcyjnych – mówi dietetyk Allison Thibault.

Naturalnie pościsz podczas snu, co pomaga jelitom utrzymać rytm dobowy. Niektórzy uważają, że przedłużenie okresu postu, podobnie jak w przypadku przerywanego postu, może pomóc w wykorzystaniu tych efektów.

– Przerywany post nie jest wymagany, aby umożliwić ciału podążanie za naturalnym rytmem dobowym – zauważa Merrill. Ale niektórzy ludzie śpią lepiej, jeśli przestaną jeść kilka godzin przed snem. – Poprzez post przerywany możesz zrezygnować z przekąski przed snem, dając systemowi trawiennemu przerwę i prawdopodobnie pomagając spać – mówi Merril. – To z kolei może poprawić zdrowie jelit. Nie jest to udowodnione dla wszystkich, ale jest często zgłaszane.

Inne korzyści

Inną często cytowaną korzyścią dla jelit wynikającą z przerywanego postu jest unikanie przeciążenia układu pokarmowego. Uzasadnienie? Jeśli ciągle jesz, jelito nie ma dużo czasu na odpoczynek i trawienie, co może popsuć optymalne funkcjonowanie.

Zdaniem specjalistów od żywienia zdecydowanie nie musisz jeść przez cały dzień. – Nasz system trawienny potrzebuje czasu, aby zrealizować wezwanie do działania po zjedzeniu posiłku lub przekąski – mówi Merill. – Przerwa między posiłkami może również pomóc utrzymać stały poziom cukru we krwi.

Ale przeciążenie jelit zbyt częstym jedzeniem nie jest tak naprawdę kluczowe. Problem stanowi regularne objadanie się lub jedzenie ponad punkt poczucia sytości. – Kiedy przejadasz się, prawdopodobnie doświadczysz wzdęć, dyskomfortu, zmęczenia i prawdopodobnie wyższego poziomu cukru we krwi. Niekoniecznie jest to szkodliwe dla twojego mikrobiomu, ale może być niewygodne i potencjalnie zaburzać trawienie. Co więcej, ciało może sobie z tym poradzić od czasu do czasu, ale przejadanie się często może powodować problemy trawienne, nie wspominając o długoterminowym przybieraniu na wadze.

Przerywany post może pomóc, ale nie jest to gwarantowane. – Zdecydowanie nie musisz włączać go do swojego życia, aby poprawić swoje zdrowie jelit – mówi Merrill. Zamiast tego eksperci zalecają skupienie się na:

Spożywaniu odpowiedniej ilości błonnika. To jeden z najbardziej sprawdzonych sposobów na poprawę zdrowia jelit. Ważna jest powolna praca nad codziennym celem 25 gramów dziennie dla kobiet i 38 gramów dziennie dla mężczyzn. Skoncentruj się na produktach takich jak owoce, warzywa, fasola, orzechy, awokado, produkty pełnoziarniste i chia lub siemię lniane, aby zwiększyć zawartość błonnika w diecie.

Ogólnej poprawie jakości diety. Upewnij się, że stosujesz zrównoważoną dietę. W szczególności stosowanie zróżnicowanej diety jest ważne dla zdrowia jelit. Na przykład sfermentowane pokarmy, takie jak kimchi i kapusta kiszona, są bogate w probiotyki, które żywią dobre bakterie jelitowe. Spożywaj dużo warzyw i źródeł błonnika, chudych białek i zdrowych tłuszczów.

Patrz długoterminowo. Jeśli wolisz codziennie jeść posiłki i przekąski w określonych ramach czasowych, to jest w porządku. Niezależnie od tego, czy zdecydujesz się na zdrowy styl życia, upewnij się, że jest on zrównoważony i ma sens w perspektywie długoterminowej.

