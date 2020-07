Chcesz dożyć późnej starości? Koniecznie wprowadź te zmiany w diecie

Według pewnego stulatka sposobem na długie życie jest bycie singlem. Ale są też inne sposoby na przeżycie ponad 100 lat, które nie są aż tak drastyczne. Wśród nich można wyróżnić modelowanie stylu życia i nawyków żywieniowych na wzór osób mieszkających w tzw. niebieskich strefach.

Jeśli potrzebujesz szybkiego przypomnienia, niebieskie strefy to pięć obszarów świata, w których są najdłużej żyjące i najzdrowsze populacje: Okinawa w Japonii, Sardynia we Włoszech, Nicoya na Kostaryce, Ikaria w Grecji i Loma Linda w Kalifornii. Stwierdzono, że mają dziewięć wspólnych cech, w tym sposób odżywiania się, mimo że znajdują się w zupełnie innych lokalizacjach geograficznych i przynależą do różnych kultur.

Chociaż ich długowieczność w dużej mierze zależy od tego, gdzie i jak żyją, istnieje kilka kluczowych dietetycznych rozwiązań, które można zastosować w amerykańskim stylu życia bez zbytniego nakładu pracy. Podczas seminarium zorganizowanego przez Global Wellness Summit, Dan Buettner, dziennikarz i ekspert Blue Zones, podzielił się niektórymi ze swoich najważniejszych wskazówek dotyczących odżywiania w celu osiągnięcia długowieczności, zebranych podczas lat badań nad życiem tych społeczności. Oto główne wnioski:

